Orbán véresszájú ellenfele leleplezte Magyar Péter ördögi tervét

Az Európai Unió sokáig úgy közelítette meg az Orbán-jelenséget, hogy az tulajdonképpen nem olyan fontos. Most érkeztek el ahhoz a ponthoz, hogy kimondták, ez már uniós szintű probléma, mivel átcsapott abba az állapotba, hogy Orbán miatt bizonyos dolgok, amelyeknek automatikusnak kellene lenniük, nem működnek. Rájöttek arra, hogy a továbbiakban nem kerülhető meg, nem tolható félre a probléma, Orbánnal valamit kezdeniük kell. Ezt most már ki is mondják – olvasható az interjúról készült cikkben a Hírklikk oldalán.

Összegezve, itt nem kevesebb hangzott el, mint az, hogy Brüsszelnek már elege van Orbánból, valamit már kezdeni kell vele. Orbán Viktor folyamatosan elmondja, hogy Brüsszel kormányváltást akar, olyan pártot és miniszterelnököt szeretne Magyarország élén látni, aki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Ezért esett a választásuk Brüsszel, azaz Magyar Péterre.

Ez bizony beismerés volt Ágh elvtárstól, aminek súlyos következményei lehetnek a Tisza Párt hazudós, agresszív elnökére nézve.

Hiszen lebukott, immár sokadszorra.

Borítókép: Ágh Attila (Fotó: YouTube/Képernyőkép)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!