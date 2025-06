Váratlan helyről érkezett egy hatalmas pofon, Magyar Péter a padlóra került

Kapu Tibor (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Félix sajnos van már olyan idős, hogy Farkas Bertalan űrutazását is megélte, sőt még különböző relikviái is vannak tőle. Korabeli kártyanaptártól egészen egy dedikált poszterig, amit nagy becsben tart lefűzve egy mappában. Úgyhogy pontosan tudja, hogy mit jelent az a mai gyerekeknek, fiataloknak, hogy magyar űrhajós szállt fel az űrbe. Még most is, a mai felgyorsult, digitalizált világunkban is óriási dolog ez. Sajnos most is vannak olyan emberek, akik nem tudnak örülni a magyar sikereknek. Ezek szánalmas, rosszindulatú figurák, szóra sem érdemesek a negatív kommentjeik. Azonban, ha ez a kötözködő, aljas kritika közéleti szereplőtől érkezik, akkor azzal mindenképpen foglalkozni kell, meg kell mutatni az embereknek, hogy bizony vannak ilyen negatív figurák is.