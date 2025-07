Az RTL Orbán-gyűlölő színésze széttaposta Magyar Péter vérlázító hazugságát

A legtöbben csak szőr mentén foglalkoztak az utazással, pont azért, mert érezték, hogy ez bizony megsemmisíti a hazug narratívájukat. Azonban volt egy figura, méghozzá az RTL véresszájú, Orbán-gyűlölő színésze, aki fittyet hányt arra a balos elhatározásra, hogy most jobb lenne hallgatni ebben az ügyben. Lengyel Tamás kitett egy posztot, amivel gyakorlatilag széttaposta a baloldal mantráját, mert még jobban felhívta a figyelmet arra, hogy bizony Orbán Viktor az emberek között utazott. Természetesen ő maga is meghasonlott, hiszen most azért próbálta cinkelni a miniszterelnököt, hogy fapados gépen utazott, eddig pedig azért támadta, mert különgépet használt.