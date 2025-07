Ebből baj lesz: Magyar Péter övön aluli ütést mért a saját szavazóira

Magyar Péter a szombati kongresszuson. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Viszont Magyar Péter elmondta, hogy friss kutatásuk szerint a Tisza Párt még be nem jelentett jelöltje öt százalékkal vezet Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési képviselő előtt a nagykanizsai választókerületben.

Elképesztő.

Magyar már addig ment el az önmaga és a követőinek ámításában, hogy már kihozott egy olyan kutatási eredményt is, hogy már az a jelöltje is vezet, akit még be sem mutatott.