Kuncze Gábor akkora öngólt lőtt, hogy még Magyar Péter is beleremegett

A június 28-i Budapest Pride esemény mögött egy jól szervezett nemzetközi hálózat áll, amely a genderideológia és a liberális értékek terjesztését célozza Magyarországon. Az eseményen európai politikusok, baloldali aktivisták és külföldi finanszírozású civil szervezetek vettek részt, demonstrálva a globális erők összefogását. Természetesen a hazai politikai élet baloldali szereplői is tiszteletüket tették a rendezvényen. Most legalább elvált az ocsú a búzától, ugyanis a pride végérvényesen egy akolba terelte a baloldalt. Magyar Péter gyáva módon most sem vállalta fel a véleményét, mert tisztában volt vele, hogy az népszerűségvesztést hozna a számára. Azonban a pride résztvevői közül, akiket sikerült megszólítani, nem tartották magukat Magyar Péter sunyi hallgatásához, elmondák, hogy ők bizony a Tisza Pártra szavaznak majd jövőre. Így a kör bezárult, mindenki pontosan láthatta, hogy gyakorlatilag egységbe forrt a pride-ban a teljes ellenzék.