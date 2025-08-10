Vége a szivárványos karszalagoknak Angliában

A hamarosan kezdődő angol labdarúgó-bajnokság nyitánya előtt a szövetség bejelentette, búcsút mond a szivárványos csapatkapitányi karszalagoknak és cipőfűzőknek, ugyanis a tízéves megállapodását a Stonewall melegjogi szervezettel felmondja. Erre persze sokan fellélegeztek, mivel a szivárványos kampányok lényegében egyáltalán nem hoztak eredményt, sőt a felmérések szerint rontottak a helyzeten, ugyanakkor a woke-ideológia nem engedi el ilyen könnyen az olyan befolyásos csoportokat, mint például a futballisták. Az angol labdarúgó-szövetség (FA) ugyanis februártól saját programot indít majd LMBTQ-érzékenyítés céljából, csak nem a Stonewall tanácsadásával. Az ugyanis pénzbe kerül.

A Stonewall egy kiváló sémán alapuló szervezet. Célját soha nem érheti el, hiszen mindig lesz olyan pillanat, amikor valami miatt meg tud sértődni a csoport, amikor LMBTQ-ellenes propagandát és elnyomást lát, így önmagát a társadalmi fejlődés sarokkövének tudja tekinteni. Amolyan állandó őrangyala a melegjogoknak, amely mindenhol ott van és árgusan figyeli a nem melegek viselkedését. Ez pedig nagy munka és sok embert kíván. Az 1989-ben alapított szervezet ma már Európa legbefolyásosabb ilyen jellegű társasága. 2001-ben meghirdette a Sokszínűségi Bajnok nevű programját, amelyre cégek pályázhattak, s bizonyos díj fejében megkapták a Stonewall logóját. A Stonewall közben tanácsaival segítette a plecsnivel rendelkezőket, hogyan érezhetik magukat még jobban és diszkriminációmentesen az LMBTQ-kollégák.

A trükk szépen működik, hiszen ma már nem az jelenti a problémát, ha valakinek van ilyen logója, az a gyanús, ha nincs. Mert a Stonewall-pecsét azt jelzi, az adott társaság egyetért a woke-ideológiával, ilyen például a brit hadsereg vagy magáncégek tömegei, összesen mintegy 650 társaság.

A Stonewall pedig szépen elfoglalta a helyét az LMBTQ-jogvédők királyi trónján.

Csakhogy a logó és a programok valójában nem működtek olyan hatékonysággal, mint arra számítani lehetett, ha valaki egy álomvilágban élt. A cégek munkatársainak többsége ugyanis nem érintett ebben a közösségben, a tanácsadás teljesen felesleges, az egyetlen lényeg a bélyeg megszerzése és ezzel a woke-közösség haragjának elhárítása. A BBC brit közszolgálati műsorszóró egy komolyabb vizsgálat során megállapította, hogy a pecséttel és az együttműködéssel túlságosan is közel kerültek a Stonewallhoz, olyan közel, hogy már befolyásolta a pártatlanságukat. Ez persze virágnyelv, a BBC soha nem volt pártatlan, csak önmagát szereti így beállítani és hirdetni, mindenesetre tény, hogy végül szakított a Stonewallal. Ha BBC megteheti, az FA is dönthet így, gondolták a focisták, s bejelentették az együttműködés felmondását.