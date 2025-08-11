idezojelek
Vélemény

Hallott már ön Ursula Albrechtről?

A FÖLD ÁRNYAS OLDALA – Következő bizottsági elnöknek Európa jobb képességű és népközelibb politikust érdemelne.

Szőcs László
Cikk kép: undefined
BrüsszelEurópakorrupció 2025. 08. 11. 4:40
Fotó: MARTIN BERTRAND

Mondják, a téma az utcán hever – vagy adott esetben a tévéstúdióban. Ez a cikk talán meg sem született volna, ha e sorok írója nem vendégeskedik egy hete a Hír TV Csörte című műsorában, Horn Gábor, Kovács András és Nagy Attila Tibor társaságában. Ahol is annak a véleményének adott hangot – az Egyesült Államok és az Európai Unió vámmegállapodásáról volt szó –, hogy nem tartja Ursula von der Leyent politikusnak, hozzátéve, az Európai Bizottság német elnökét nem is választotta meg senki közvetlen választáson. Ezt az asztal túloldalán Horn és Nagy vendégtársak láthatóan nem értették, még vissza is kérdeztek: „És Orbán Viktort?”

Van itt valami félreértés, amit nemcsak azért érdemes tisztázni, mert amit két politikai elemző nem ért, azt feltehetően sokan mások sem, hanem azért is, mert Európa vezető politikusainak kiválasztása sajnos összefügg azzal, hogy miért vall az unió állandóan kudarcot. 

Nem tudom, kinek a falujában hogyan bonyolítják le a választást, mindenesetre amikor 2022. április 3-án felkerestem a szavazókörünket, ott választópolgárként az egyik szavazólapon abbéli akaratomat fejeztem ki, hogy Orbán Viktor vezetésével a Fidesz–KDNP nyerje meg a választásokat. Több mint hárommillió polgártársunk ugyanezen a véleményen volt, s a kormánypártok újrázni tudtak.

A jelek szerint már kevésbé emlékezetes, hogy Ursula von der Leyenre nem szavazott senki a 2019-es európai parlamenti választásokon. A német kereszténydemokrata (CDU) politikus pártcsaládjának listavezetője Manfred Weber volt a CDU bajor testvérpártja, a CSU részéről. Kérdés persze, mi ennek a valós jelentősége, elvégre az egyes tagállamokban a polgárok a helyi tagpártokra szavaztak, nem pártcsaládra (ebben az esetben az Európai Néppártra, amely meg is nyerte a voksolást). Mindenesetre Németországban is Weber, nem pedig Von der Leyen neve szerepelt a szavazólapokon. Ám a csúcsvezetői (Spitzenkandidat) rendszerrel és az Európai Parlamenttel dacolva az Európai Tanács Ursula von der Leyent jelölte a bizottság élére, akit azután az EP 2019 nyarán jóvá is hagyott.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mit állítunk? Azt, hogy Weber jobb választás lett volna Európa élére? Utólagos, az elmúlt években szerzett tapasztalataink szerint aligha. Az alternatíva is rossz volt. Mégpedig azért, mert már a jelölés is az volt. Ursula von der Leyennek kétségkívül vannak olyan tulajdonságai, amelyek jól mutatnak egy listán, amikor a jelöltek előnyeit és hátrányait mérlegelik. Tanult, reprezentatív megjelenésű asszony, hétgyermekes evangélikus családanya, aki állítólag amatőr lovasként is megállja a helyét. Triviális dolog, de történetesen Brüsszelben született, anyanyelvén kívül angolul és franciául is jól beszél, felnőttként is élt külföldön. 2019-ben, hatvanévesen elvileg a legjobb korban volt ahhoz, hogy Európa élére álljon.

Ezek talán mind fontos dolgok. A legfontosabb azonban az lett volna, hogy olyan politikai képességekről tegyen már előzőleg tanúbizonyságot, amelyek az Európai Unió, e 450 milliós közösség élére predesztinálják. Kis túlzással csak megszületnie volt nehéz Ernst Albrechtnek, Alsószászország egykori CDU-s miniszterelnökének és korábbi magas rangú eurokratának a lányaként (a Von der Leyen a férjezett neve, 1986-ig Ursula Albrechtnek hívták). A CDU-ban csak az elébe terített szőnyegen kellett végigmennie. A német politikában nem vitte többre a másik Merkel-epigonnál, Annegret Kramp-Karrenbauernél: beosztott miniszterként mindketten hűséges hadnagynői voltak a Németországot és Európát sajnos túlságosan sokáig uraló egykori kancellárnak. Angela Merkel nagyon vigyázott rá, hogy hossszú árnyéka mindenki elől elvegye a napot. Így lett utóda a kancellári székben helyettese, a hamuszürke Olaf Scholz, aki aztán végigmosolyogta kormányfőségének rémes éveit.

Mondhatnánk: Von der Leyennek még így is mindig több kormányzati tapasztalata volt, mint amennyivel Weber a mai napig rendelkezik. Az 53 éves politikus soha életében még csak egy bajor tehenészeti államtitkárságot sem irányított. Nyilvánvalóan sem Von der Leyen, sem Weber nem rendelkezik olyan készségekkel, amelyeket hosszú évek alatt, késhegyre menő tárgyalásokon, a legmagasabb szinten lehet csak megszerezni. Ezért sincs mit azon csodálkozni, hogy Von der Leyen a skóciai vámtárgyalásokon csúfos kudarcot vallott egy olyan dörzsölt üzletemberrel szemben, mint amilyen Donald Trump, ahogyan azon sem, hogy a vakcinabeszerzésben sem állt éppen a helyzet magaslatán a koronavírus-járvány idején. (Magyarország egzecíroztatása láthatóan jobban megy neki.)

Von der Leyen harminc éve az első európai bizottsági elnök, aki soha nem ült kormányfői székben. Elődei, Jean-Claude Juncker, José Manuel Barroso, Romano Prodi és Jacques Santer mindannyian miniszterelnökként szolgáltak előzőleg, éveken (kettejük esetében évtizeden) át képviselve hazájukat az EU és a NATO csúcsértekezletein, Bill Clintontól Barack Obamáig tárgyalva amerikai elnökökkel a világpolitika nehéz időszakai­ban is. 

Egyikük sem volt tökéletes, Santer 1999-ben le is mondott, és lehet vitatkozni azon, melyikük alkotott igazán maradandót. Mindenesetre Barrosónak nem kis feladattal kellett megbirkóznia akkor, amikor az EU 2004 és 2013 között tizenötről huszonnyolc tagúra, azaz csaknem a duplájára bővült. Ahogy Prodinak sem az euró bevezetésekor. Tudomásul kell persze venni, Európa is hozott anyagból dolgozik. Olyan poltikusok közül lehet választani valakit az unió élére, akik egyáltalán rendelkezésre állnak.

Nem a Charles de Gaulle-ok és a Helmut Kohlok korát éljük. 

A tehetségesebbek egy részét pedig az európai fősodor nem fogadja el, a jelen erőviszonyok mellett nem is számíthatnának az uniós parlament támogató szavazataira. Meglátjuk, 2029-ben milyen eredményt hoznak az EP-választások. 

De az osztrák Sebastian Kurz talán eddig sem lett volna rossz választás Európának. Kétszeres kancellár, csaknem negyvenévesen már nem tapasztalatlan, konzervatív víziója van Európáról és van benne spiritusz is. 

(Ma már alig emlékszünk rá: valaha Junckerben is volt, de később már csak a bárszekrényében. Sajnos éppen azokra az évekre épült le, amikor Euró­pát migrációs válság és terrorhullám sújtotta.) Ráadásul egy osztrákról senki nem is feltételezné, hogy rá akarna telepedni Euró­pára, ami németnél vagy franciánál kicsit mindig gyanús. Nem véletlen, hogy ezekből az országokból nem olyan gyakran választanak európai bizottsági elnököt, ugyanúgy, ahogy soha nincs amerikai NATO-főtitkár sem. Csak remélni tudjuk, hogy a francia elnöki székből szűk két év múlva távozó Emmanuel Macron nem Brüsszelt nézte ki magának 2029-től.

Nem életszerű, hogy valaha is tömegek vonulgassanak az EU fővárosában, az Euró­pai Bizottság elnökét éltetve. Ursula von der Leyen portréját sem fogják a magasba tartani, a csecsebecseárusok nem spájzolnak be VdL-es pólókat és baseballsapkákat. 

Viszont ha a nyáron bejelentett tervek szerint halad az európai mezőgazdaság átalakítása – akár lepusztítása –, traktoros, kiöntött trágyaleves gazdatüntetésekkel számolni lehet. 

Ursula von der Leyen egész életét elitkörnyezetben töltötte. Magas rangú eurokrata gyermekeként született, tinédzserként már a tartományi miniszterelnök lánya volt, férje, Heiko von der Leyen neves orvos, kutatóprofesszor.

Ez mind szépen hangzik, viszont a következő bizottsági elnöknek Európa nem csak jobb politikai képességekkel rendelkező, kiforrottabb, de népközelibb jelöltet érdemelne. Olyasvalakit, aki nem üvegbura alatt élte le az egész életét, így talán nem alkudozik sms-ekben eurómilliárdokról az európai polgárok feje felett, mint Ursula von der Leyen a Pfizer vezérével tette. Vagy ha mégis, legalább nem vonogatja a vállát az Európai Bíróság őt elmarasztaló ítélete után: ugyan, milyen következményekkel kellene is számolnia az ő magasságában?

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente
idezojelekwoke culture

Vége a szivárványos karszalagoknak Angliában

Bayer Zsolt
idezojelekmuszlim

A Nyugat öngyilkossága

Deák Dániel
idezojelekFidesz

Magyar Péter „márki-zaysodása”

Pilhál Tamás
idezojelekFleck Zoltán

Forradalomra uszít Fleck Zoltán

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojeleklengyel

Rogyadozóban a lengyel baloldal

Minden második lengyel választó Donald Tusk miniszterelnök azonnali lemondását követeli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu