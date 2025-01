Deutsch Tamás: Raskó Györgynek takarodnia kell a magyar nyilvánosságból! + videó

– Most pedig arról okoskodik a nyilvánosság előtt, hogy milyen jó is az, hogyha a szomszédunkban egy akár tíz-, százezer ember halálát okozó, kijózanító, életszínvonal-csökkenéssel, gazdasági nehézségekkel együtt járó háború, tehát megint emberek halálát, tömeges halálát jelentő esemény következik be.

Ha azonnal nem intézkedik Magyar Péter arról, hogy Raskó György takarodjon a nyilvánosságból, az nem kevesebbet jelent, mint az egyik legfontosabb tanácsadója továbbra is a Tisza Párt elnökének az álláspontját tolmácsolja

– hangsúlyozta Deutsch Tamás.