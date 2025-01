Nem határolódnak el a Tisza politikusai Raskó György háborút sürgető kijelentéseitől

Nem válaszoltak lapunknak a Tisza Párt politikusai, miután Magyar Péter barátja és tanácsadója legutóbbi botrányos kijelentése kapcsán küldtünk kérdéseket nekik. Raskó György egy minapi Facebook-bejegyzésben érzéketlenül és cinikusan bagatellizálta a háború jelentette pusztítást, ráadásul nem csak általánosságban fogalmazott, hiszen kifejezetten kívánatos dologként festette le egy újabb fegyveres konfliktus kialakulását a régiónkban. „Sajnos úgy látom, megint át kell esni egy tisztuláson” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte „tényleg kell egy kijózanító háború” – a szövegösszefüggés alapján – a térségünkben, amelyben „meghal pár százezer ember, szétlőnek néhány tucat várost, lesz hatalmas életszínvonal-csökkenés”.

A Magyar Péternek címzett kérdéseinkben egyebek mellett arról érdeklődtünk, hogy a Tisza-vezér továbbra is számít-e tanácsadóként Raskóra, valamint hogy beszélt-e az agrárvállalkozóval a háborút sürgető posztjáról, ám Magyar nem reagált. Ahogy az európai parlamenti képviselői sem, akiktől pedig azt szerettük volna megtudni, hogy vállalhatónak tartják-e a zöldbáró nyilvánosan hirdetett háborúpárti nézeteit, valamint azt, hogy Raskó szövege alapján bizonyosan még a saját országa pusztulásáról is írt. A Tisza egyik prominense sem határolódott el nyilvánosan Raskó György mondataitól, nem adtak ki közleményt és nem is bírálták Magyar bizalmasának háborús „okfejtését”.

Botrány botrány hátán

A Tisza Párthoz tavaly októberben szegődő Raskó Györgynek több megnyilvánulása is közfelháborodást keltett az elmúlt hetekben-hónapokban. Egy tavaly novemberi bejegyzésében például azt fejtegette, hogy új pártja miként profitálna a Fidesz szépkorú szavazóinak halálából: a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”. A posztot időközben eltávolították.

Raskó máskor is méltatlan hangnemben említette a nemzeti kormány szimpatizánsait. Egy helyen például úgy fogalmazott: „milyen a tipikus Fidesz-szavazó? 65 évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van”.

A baloldalhoz törleszkedő zöldbáró

Noha Raskó számos különböző pártot megjárt, mindvégig szoros szálak fűzték a baloldalhoz. Már a rendszerváltás idején – amikor az MDF-kormányban a privatizáció egyik kulcsfigurájaként központi szerepet játszott az élelmiszeripar külföldi kézre játszásában –, egykori KISZ-vezetőkkel is együttműködhetett, de például 1998-ban a brutális megszorításai miatt hírhedtté vált Bokros-csomagot dicsérte.

A 2000-es években Raskó megjárta a Centrum Pártot is, emellett volt Medgyessy Péter MSZP-s miniszterelnök tanácsadója. A Fidesz 2010-es kormányzása óta pedig több baloldali projekt mögé is besorolt, egyebek mellett pénzzel segítette a Momentumot, továbbá kampányolt Márki-Zay Péternek is, amikor utóbbi a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje volt.

Brüsszelnek is hízelgett

A baloldali beágyazottságával összefüggésben Raskó rendre a magyar érdekek külföldiekkel szembeni háttérbe helyezése mellett foglal állást. Az agrárszektor leépüléséhez vezető privatizációt később is sikeresnek nevezte, az uniós csatlakozásunk hajnalán pedig azt ünnepelte az Élet és Irodalomnak nyilatkozva, hogy a „mezőgazdasági politikánkat Brüsszelből fogják vezérelni, nem itthonról”.

Borítókép: Rakó György és Magyar Péter (Forrás: Facebook)