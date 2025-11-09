Kortárs mesterműveket és Zsolnay-remekeket láthatunk egy időben a világrekorder aukcióra készülő galériában

A Virág Judit Galéria november 17-én tartja egyedüliként a világon Zsolnay-aukcióját. Az immáron ötödik ilyen árverést több kontinensről is figyelemmel követik majd a gyűjtők, hiszen a Zsolnay-kerámiák ma már a földkerekség legkeresettebb porcelánjai közé tartoznak. Idén igazi csúcsdarabokkal találkozhat a közönség, többek között egy különleges óriáskaspóval, amelynek először bukkan fel a piacon.
A Virág Judit Galéria Zsolnay-árveréséhez köthető a máig élő világrekord is: 2023-ban és 2024-ben is 28 millió forintot adtak egy-egy óriási Zsolnay-porcelánért. A manufaktúra alkotásai iránt óriási a kereslet, a 170 éves márka gyárából kikerült darabok értéke évek óta folyamatosan emelkedik.
A Zsolnay igazi hungarikum, amely mára a világ egyik legértékesebb brandjévé vált. Jelen pillanatban a Virág Judit Galéria aukciója diktálja a trendeket a piacon. A világ minden tájáról ide érkeznek a legkülönlegesebb tárgyak, bukkannak fel az újabb és újabb meglepetések
– mondta el Törő István a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.