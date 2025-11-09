Kortárs mesterműveket és Zsolnay-remekeket láthatunk egy időben a világrekorder aukcióra készülő galériában

Az aukció egyik sztárdarabja egy óriáskaspó 1906-ból, amelynek motívumai a legnépszerűbb szivarvázák panorámaképeit egyesítik. A kaspó létezéséről a szakértők évtizedek át mit sem sejtettek – párdarabja a bécsi Schmutz-gyűjtemény részét képezte. A váratlanul felbukkanó virágtartó élénk színeivel, izgalmas motívumaival igazi ritkaság, 12 millió forintos kikiáltási árról indul, becsértéke (24–36 millió forint) még a világrekordot is túlszárnyalja.

Halászó japán hölgyet ábrázoló, egyedi kerámia. Forrás: Virág Judit Galéria

Ugyancsak kivételes ritkaság az a tál, amelyet Zsolnay Júlia, a manufaktúra hírnevét megalapozó Zsolnay Vilmos lánya tervezett. Júlia a gyár egyik legtehetségesebb művésze volt, ez a tál pedig a historizáló stílus csúcsdarabja. Az 1889-ből származó, halászó japán hölgyet ábrázoló, egyedi kerámia értékét a rendkívüli technikával megalkotott díszei adják. A tál kikiáltási ára hárommillió forint.

Hölgy párduccal. Forrás: Virág Judit Galéria

A gyűjtők körében nagy izgalmat kelt egy 1907, 1908 táján készült szecessziós remekmű, amelyet Mack Lajos tervezett. A Hölgy párduccal című kerámián figyelemreméltó a kék labrador máz használata, amelynek eredményeképpen a vázán a kék szín legalább harminc árnyalata látható. Az impozáns méretű váza kikiáltási ára 12 millió forint, becsértéke pedig 24–36 millió forint.

A november 17-i aukción 71 tétel kerül a közönség elé. Az anyag minden gyűjtő igényeit kielégíti, függetlenül attól, hogy a Zsolnay melyik korszakának és stílusirányzatának tárgyait kedveli

– hangsúlyozta Törő István.

Kortárs aukcióval is készül a Virág Judit Galéria

A november 19-i aukción a kortárs képzőművészeti szcéna legnagyobbjait vonultatja fel a galéria. Keserü Ilona, valamint a magyar származású Vera Molnar egy-egy kiemelkedő festménye mellett megjelennek a kínálatban Bak Imre, Fajó János és Lantos Ferenc fontos alkotásai is. Az új generáció ultrakortárs művészeit többek között Orr Máté és Nemes Márton képviselik.