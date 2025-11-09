Zsolnayvera molnarBak ImreKeserü Ilona

Kortárs mesterműveket és Zsolnay-remekeket láthatunk egy időben a világrekorder aukcióra készülő galériában

A Virág Judit Galéria november 17-én tartja – egyedüliként a világon – Zsolnay-aukcióját. A több kontinensről is figyelemmel kísért, igazi csúcs darabokat felvonultató eseményt megelőzően a közönség ingyenesen megcsodálhatja a remekeket. Mindeközben a galéria a háború utáni és kortárs műveket elárverező aukciójára is készül, amelyen többek között Keserü Ilona, Vera Molnar és Bak Imre mesterművei is kalapács alá kerülnek, és természetesen a november 19-i aukciót megelőzően ezek a festmények is megtekinthetők a Falk Miksa utcai galériában. Így ezúttal egy helyszínen a kortárs festmények és a Zsolnay-kerámiák szerelmesei is igazi különlegességekkel találkozhatnak.

2025. 11. 09. 13:26
Zsolnay
A Virág Judit Galéria november 17-én tartja egyedüliként a világon Zsolnay-aukcióját. Az immáron ötödik ilyen árverést több kontinensről is figyelemmel követik majd a gyűjtők, hiszen a Zsolnay-kerámiák ma már a földkerekség legkeresettebb porcelánjai közé tartoznak. Idén igazi csúcsdarabokkal találkozhat a közönség, többek között egy különleges óriáskaspóval, amelynek először bukkan fel a piacon.

Virág Judit Galéria
A Zsolnay-aukció egyik sztárdarabja az 1906-ból származó óriáskaspó. Forrás: Virág Judit Galéria

A Virág Judit Galéria Zsolnay-árveréséhez köthető a máig élő világrekord is: 2023-ban és 2024-ben is 28 millió forintot adtak egy-egy óriási Zsolnay-porcelánért. A manufaktúra alkotásai iránt óriási a kereslet, a 170 éves márka gyárából kikerült darabok értéke évek óta folyamatosan emelkedik.

A Zsolnay igazi hungarikum, amely mára a világ egyik legértékesebb brandjévé vált. Jelen pillanatban a Virág Judit Galéria aukciója diktálja a trendeket a piacon. A világ minden tájáról ide érkeznek a legkülönlegesebb tárgyak, bukkannak fel az újabb és újabb meglepetések

– mondta el Törő István a Virág Judit Galéria társtulajdonosa. 

Az aukció egyik sztárdarabja egy óriáskaspó 1906-ból, amelynek motívumai a legnépszerűbb szivarvázák panorámaképeit egyesítik. A kaspó létezéséről a szakértők évtizedek át mit sem sejtettek – párdarabja a bécsi Schmutz-gyűjtemény részét képezte. A váratlanul felbukkanó virágtartó élénk színeivel, izgalmas motívumaival igazi ritkaság, 12 millió forintos kikiáltási árról indul, becsértéke (24–36 millió forint) még a világrekordot is túlszárnyalja.

Halászó japán hölgyet ábrázoló, egyedi kerámia. Forrás: Virág Judit Galéria

Ugyancsak kivételes ritkaság az a tál, amelyet Zsolnay Júlia, a manufaktúra hírnevét megalapozó Zsolnay Vilmos lánya tervezett. Júlia a gyár egyik legtehetségesebb művésze volt, ez a tál pedig a historizáló stílus csúcsdarabja. Az 1889-ből származó, halászó japán hölgyet ábrázoló, egyedi kerámia értékét a rendkívüli technikával megalkotott díszei adják. A tál kikiáltási ára hárommillió forint.

Hölgy párduccal. Forrás: Virág Judit Galéria

A gyűjtők körében nagy izgalmat kelt egy 1907, 1908 táján készült szecessziós remekmű, amelyet Mack Lajos tervezett. A Hölgy párduccal című kerámián figyelemreméltó a kék labrador máz használata, amelynek eredményeképpen a vázán a kék szín legalább harminc árnyalata látható. Az impozáns méretű váza kikiáltási ára 12 millió forint, becsértéke pedig 24–36 millió forint.

A november 17-i aukción 71 tétel kerül a közönség elé. Az anyag minden gyűjtő igényeit kielégíti, függetlenül attól, hogy a Zsolnay melyik korszakának és stílusirányzatának tárgyait kedveli

– hangsúlyozta Törő István.

 

Kortárs aukcióval is készül a Virág Judit Galéria

A november 19-i aukción a kortárs képzőművészeti szcéna legnagyobbjait vonultatja fel a galéria. Keserü Ilona, valamint a magyar származású Vera Molnar egy-egy kiemelkedő festménye mellett megjelennek a kínálatban Bak Imre, Fajó János és Lantos Ferenc fontos alkotásai is. Az új generáció ultrakortárs művészeit többek között Orr Máté és Nemes Márton képviselik. 

Keserü Ilona alkotása. Forrás: Virág Judit Galéria

A Virág Judit Galéria az első a hazai galériák között, amely évek óta rendezi meg a háború utáni és kortárs művek aukcióját. 

A galéria célja, hogy ezzel is felemelje a magyar kortárs képzőművészetet az európai topligába, és így növelje a kiváló hazai alkotók presztízsét. 

Beérett a munka gyümölcse, hiszen az idei aukció nemzetközi szinten is jelentős eseménynek számít. Az árverést november 19-én 18 órától tartják a Budapest Music Centerben.  

Keserü Ilona tartja a ma is élő magyar művészek eladási rekordját, művei pedig külföldön is egyre keresettebbek. A most aukcióra kerülő Hommage a Martyn (2.) a XX. századi magyar művészet kiemelkedő egyénisége, Martyn Ferenc előtt tiszteleg. Az iskolaalapító Martynt Keserü Ilona is a mesterének tekinti. A nyugalmat árasztó és szemet gyönyörködtető lírai festmény harmincmillió forintos kikiáltási árról indul. 

Vera Molnar alkotása. Forrás: Virág Judit Galéria

Az árverésen a magyar származású Vera Molnar alkotására is lehet majd licitálni. A művészt Amerikában a digitális művészet úttörőjeként és ikonikus alakjaként tisztelik. A 2023-ban elhunyt alkotó Double Rectangle Magique című kései képén a fő témáihoz, a számokhoz és a geometriai formákhoz nyúl vissza. A festményt a szakértők Vera Molnar egyik mesterművének tartják, kikiáltási ára tízmillió forint. 

Fajó János alkotása. Forrás: Virág Judit Galéria

Fajó János, a magyar geometrikus absztrakció mesterének egy jelentős alkotása is szerepel az aukción, a Négyzet és Rombusz II. című képre 4,8 millió forintról lehet licitálni. Az 1997-es keltezésű festmény jól példázza Fajó azon képességét, hogy egyszerű formákkal vizuális feszültséget teremtsen. Az alkotás fatáblára készült, az újítás révén a kontúrok is a festmény részeivé válnak.

Bak Imre alkotása. Forrás: Virág Judit Galéria

Az árverés egyik legjobban várt tétele Bak Imre egyik cím nélküli mesterműve, amely 18 millió forintos kikiáltási áron kerül a publikum elé. Az 1989-es alkotás már Bak posztmodern fordulata után készült, az alkotó kevert színekkel tölti ki a felületet, rendezettség, letisztultság jellemzi a képet.

Lantos Ferenc alkotása. Forrás: Virág Judit Galéria

Lantos Ferenc Összetartozás című képe kilencmillió forintról várja a liciteket. A festmény különlegessége, hogy Lantos 13 éven át dolgozott rajta, 1985-ben kezdte a munkát, és a kép 1998-ban öltött végleges formát. A festmény igazi kuriózumnak számít, hiszen Lantostól leginkább grafikákkal találkozhatnak a gyűjtők, a nagyméretű festmények magángyűjtemények részét képezik, és ritka kincsnek számítanak a piacon.

Az aukció kínálatában szerepelnek a legismertebb fiatal, úgynevezett ultrakortárs festők is. A negyvenéves Orr Máté Az elefánt egy szoba (2024) című képével lesz jelen az aukción. Napjaink egyik legkeresettebb fiatal alkotója, Nemes Márton két alkotása is kalapács alá kerül az aukción.  

Az árverésre bocsátott kerámiákat és festményeket november 4–16. között ingyenesen tekintheti meg a közönség a galériában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.).

 

