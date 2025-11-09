Digitális Polgári KörOrbán ViktorTrump-Orbán-csúcsDonald Trump

Orbán Viktor: Semmilyen anyagi zsarolás sem működik, kár a gőzért

Sikerült megerősíteni Magyarország békepárti álláspontját és kiállását Európában – jelentette ki a digitális polgári köröknek írt körlevelében Orbán Viktor. A miniszterelnök részletesen értékelte a tagoknak a washingtoni találkozó eredményeit, de kitért a Tisza Párt adatkezelési botrányára és az egészségügyre is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 14:13
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Százezerszám került nyilvánosságra, egyenesen illetéktelen ukrán kezekbe is magyar állampolgárok sok-sok érzékeny személyes adata – hívta fel a figyelmet a Tisza Párt adatkezelési botrányára a miniszterelnök. A digitális polgári köröknek írt körlevelében Orbán Viktor rámutatott: aki adatokat gyűjt, adatkezelővé válik, felelősséggel tartozik. „Mert ami egyszer kint van, az kint van. Nem lehet visszacsinálni. Az ukrán érintettség miatt nemzetbiztonsági kérdés is, ki kell vizsgálnunk” – szögezte le.

A Tisza Párt adatkezelési botrányában Magyar Péter több mint kétszáz-ezer szimpatizánsának kerültek ki az adatai a világhálóra (Fotó: Máté Krisztián)
A kormányfő kitért a washingtoni találkozóra is. Úgy véli, sikerült megerősíteni Magyarország békepárti álláspontját és kiállását Európában. „A migrációs válság után újra bizonyságot nyert, hogy egynek is lehet igaza – huszonhattal szemben” – mutatott rá. 

Hangsúlyozta azt is, hogy lesz budapesti békecsúcs. 

„Ez az, amit biztosan tudunk. Várjuk, hogy a nagyhatalmak és a háborúzó felek végre elszánják magukat a vérontás leállítására, és megérkezzenek a magyar fővárosba. Mi készen állunk” – írta.

 

Magyarország energiaellátása már biztonságban van

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Donald Trump elnökkel megegyezett az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességről. „Amíg ő az elnök ott és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció. Az energiaellátásunk biztonságban van. A rezsicsökkentés marad” – szögezte le. Mint írta, 

ezerforintos literenkénti benzinártól sikerült megmenteni a magyarokat, míg a gázszámla a fűtési szezonban két és félszer vagy akár háromszor több lett volna a mostani megállapodás nélkül. 

Megállapodtak arról is, hogy Amerika pénzügyi védőpajzsot ad Magyarországnak, ha bárki Magyarország pénzügyi támadásával próbálkozna. „Kár a gőzért, a szelet kifogtuk a vitorlájukból, semmilyen anyagi zsarolás sem működik – ez is a washingtoni tárgyalásaink fontos eredménye” – írta a kormányfő.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI)
Egyezség született nukleáris energetikai együttműködésről is, teljesen új amerikai technológiát honosít meg a kormány Magyarországon, mely még biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az energiaellátást. A védelmi és űriparban is komoly közös terveket határoztak meg, amelyeket a két ország a következő években együtt fog végrehajtani. 

 

Hatalmas összeg kerül jövőre az egészségügybe

Levele zárásaként Orbán Viktor szót ejtett az egészségügyről is. Mint írta, az elmúlt évtized során több mint 45 százalékkal bővültek reálértékben az egészségügyi kiadások. 2010 és 2023 között Magyarországon az egészségügyi kiadások jelentősen megnövekedtek: a kormányzat évről évre többet költ az egészségügyre, egyrészt az intézményrendszer fenntartására, másrészt pedig innovációra és beruházásokra. 

A jövő évi költségvetés tervezetében az egészségügyi ágazat kiadásaira összesen 3919,3 milliárd forint áll rendelkezésre, azaz 280,5 milliárd forinttal több, mint a 2025-ös költségvetésben – hangsúlyozta.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

