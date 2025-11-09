Magyar PéterTisza Pártrendszerváltó tagságTisza-adatbotrányországjárás

Kiábrándító, amit Magyar Péter művel, már a saját hívei is menekülnek

Az offline és az online térben egyaránt szenved a Tisza Párt, a folyamatos botrányok hatására sorra fordulnak el a hívek. Magyar Péter forradalminak hirdetett rendszerváltó tagsága megfeneklett, az adatbotrány után a Tisza Világ applikációt sorra hagyták el a szimpatizánsok, de az országjárásokon is kevesen lézengenek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 5:54
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs
Megfeneklett Magyar Péter forradalminak szánt kezdeményezése, a folyamatos botrányok hatására drasztikusan csökkent az érdeklődés a Tisza Párt iránt.

20251008 BudapestTISZA Világ applikáció. Egy digitális platform, amely lehetővé teszi a feladatok felosztását, az események szervezését, az ötletek megosztását és a közösségi aktivitások nyomon követését.Magyar Péter. Fotó: Máté Krisztián MKMW Bulvár
Magyar Péter csúnyán leszerepelt az online térben (Fotó: Máté Krisztián)

Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a rendszerváltó tagságot, azonban a célul kitűzött ötvenezres tagszámtól messze elmarad, hiszen

jelenleg alig több mint 35 ezer tagja van a programnak.

Az adatszivárgási botrányok kirobbanása óta pedig nem figyelhető meg érdemi változás a rendszerváltó tagok számában, csak a legelkötelezettebb Tisza-hívek döntöttek az előfizetés mellett.

Kiábrándultak Magyar Péterből a hívei

Egy hónappal ezelőtt megjelent egy lista a világhálón, abban nagyjából húszezer személy neve szerepelt, az adatok szintén a Tisza Világ applikációból kerültek nyilvánosságra. Arról az adatbázisról rövid úton kiderült, hogy valódi: a Magyar Nemzet több mint ezer érintettet keresett meg, a visszajelzések pedig lényegében igazolták az adatok valódiságát. Az első adatszivárgás után már 

több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a párt telefonos alkalmazásának aktív használatával a botrány kirobbanása utáni napokban.

Minap pedig kiderült, hogy újabb súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, aminek eredményeképpen kétszázezer ember személyes adatai kerülhettek ukrán kezekbe. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek. Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született. Közben a kiszivárgott információk rákerültek egy interaktív térképre is.

Az újabb fiaskó után gyakorlatilag félretolták a Tisza Világ applikációt, ugyanis Magyar Péter bejelentette, hogy az adatszivárgás miatt nem az applikáción keresztül fog zajlani a Tisza Párt előválasztási folyamata.

Eddig sem volt diadalmenet a rendszerváltó tagság

Megjegyzendő, hogy a Tisza rendszerváltó programjának az elindulása óta folyamatosan tapasztalható volt a tagok számának a csökkenése. Ez rámutat arra, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből. Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.

Idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét 

háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot. 

Egyébként még a csökkenő érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni  alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

Gyenge mozgósítás a botrányok után

De az offline térben is szenved Magyar Péter a botrányok miatt, ugyanis sorra fuccsolnak be a Tisza Párt országjárásai. Magyar Péter az október 23-i beszédében hirdette meg a túlzott magabiztosságról árulkodó, Út a győzelembe! nevezetű országjárását. A Tisza vezérének a politikai színre lépése óta ez már az ötödik országjárása, azonban az eddigi négy sem alakult fényesen. 

A mostani országjárás első állomás Csákberényben volt, ahol szűk hallgatóság előtt ismételte a szokásos, kormányt támadó lózungjait Magyar Péter. Aligha meglepő a kisszámú érdeklődő, hiszen az adatszivárgáson túl is botrányt botrányra halmoznak a Tiszánál. 

De a Tisza Párt korábbi országjárásai is arról tanúskodtak, hogy azokon csak egy nagyon szűk, elkötelezett hívek alkotta csapat vesz részt. 

Magyar Péter legutóbbi országjárásának egyik Zala vármegyei állomására a balliberális 444.hu munkatársa is elment, hogy megnézze, mit tapasztalni az eseményen. Akkor a 444.hu azt írta, 

csak kiábrándult tiszást találtak, kiábrándult fideszeseket nem. 

Ráadásul lapunk korábban úgy értesült, hogy a budapesti Tisza-szigetekből kocsikkal, illetve kisbuszokkal szállítják vidékre Magyar Péter híveit. Emellett úgy értesültünk, hogy a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a digitális polgári körök jövő héten induló országjárásának a helyszínein balhézzanak, ezzel is Magyar Péterre irányítva a figyelmet.

A Tisza Párt eddigi országjárásait is jelentős kudarcként lehetett elkönyvelni. A júliustól októberig tartó legutóbbi országjárás során is alig érdeklődtek Magyar Péter iránt. A helyszíneken jellemzően néhány tucat, a nagyobb, százezres városokban is legfeljebb néhány száz, maximum egy-két ezer ember előtt beszélt a Tisza Párt elnöke.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

