Kiábrándító, amit Magyar Péter művel, már a saját hívei is menekülnek

Megfeneklett Magyar Péter forradalminak szánt kezdeményezése, a folyamatos botrányok hatására drasztikusan csökkent az érdeklődés a Tisza Párt iránt.

Magyar Péter csúnyán leszerepelt az online térben (Fotó: Máté Krisztián)

Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a rendszerváltó tagságot, azonban a célul kitűzött ötvenezres tagszámtól messze elmarad, hiszen

jelenleg alig több mint 35 ezer tagja van a programnak.

Az adatszivárgási botrányok kirobbanása óta pedig nem figyelhető meg érdemi változás a rendszerváltó tagok számában, csak a legelkötelezettebb Tisza-hívek döntöttek az előfizetés mellett.

Kiábrándultak Magyar Péterből a hívei

Egy hónappal ezelőtt megjelent egy lista a világhálón, abban nagyjából húszezer személy neve szerepelt, az adatok szintén a Tisza Világ applikációból kerültek nyilvánosságra. Arról az adatbázisról rövid úton kiderült, hogy valódi: a Magyar Nemzet több mint ezer érintettet keresett meg, a visszajelzések pedig lényegében igazolták az adatok valódiságát. Az első adatszivárgás után már

több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a párt telefonos alkalmazásának aktív használatával a botrány kirobbanása utáni napokban.

Minap pedig kiderült, hogy újabb súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, aminek eredményeképpen kétszázezer ember személyes adatai kerülhettek ukrán kezekbe. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek. Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született. Közben a kiszivárgott információk rákerültek egy interaktív térképre is.

Az újabb fiaskó után gyakorlatilag félretolták a Tisza Világ applikációt, ugyanis Magyar Péter bejelentette, hogy az adatszivárgás miatt nem az applikáción keresztül fog zajlani a Tisza Párt előválasztási folyamata.

Eddig sem volt diadalmenet a rendszerváltó tagság

Megjegyzendő, hogy a Tisza rendszerváltó programjának az elindulása óta folyamatosan tapasztalható volt a tagok számának a csökkenése. Ez rámutat arra, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből. Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.