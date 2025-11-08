Magyar PéterTisza Pártországjárás

A bukás felé menetel Magyar Péter az újabb országjárásán

A Tisza Párt vezére a cselekvőképtelensége elfedésére, valamint a közhangulat szítására fókuszálva újabb országjárásra indult. Magyar Péter a fővárosból utaztatott híveivel próbálja megtölteni a rendezvényeit, ugyanis a folyamatos botrányok hatására egyre többen ábrándultak ki belőle.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 5:50
Fotó: Máté Krisztián
Jelöltek és ötletek híján Magyar Péter a szokásos recepthez nyúlt, és újabb országjárásra indult, hogy valamiféle aktivitást mutasson. A Tisza Párt vezérének a politikai színre lépése óta ez már az ötödik országjárása, azonban az eddigi négy sem alakult fényesen. Magyar az október 23-i beszédében hirdette meg a túlzott magabiztosságról árulkodó, Út a győzelembe! nevezetű országjárását.

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Magyar Péter nem tud újat mutatni (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az első állomás Csákberényben volt, ahol szűk hallgatóság előtt ismételte a szokásos, kormányt támadó lózungjait Magyar Péter. Aligha meglepő a kisszámú érdeklődő, hiszen az utóbbi hetekben botrányt botrányra halmoznak a Tiszánál. 

Először is kiszivárgott egy dokumentum, amely szerint adóemelésre készülnek, majd megjelent egy felvétel, amin Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza főtanácsadója a progresszív adórendszer visszavezetéséről beszéltek. Míg a régi balliberális holdudvar több prominens alakja, akik most a Tisza Pártnál tűntek fel, folyamatosan arról értekeztek, hogy meg kell szüntetni a Nők40 programot, csökkenteni kell a nyugdíjakat, el kell törölni a családtámogatásokat, míg a multiknak a védelmére kelnek.

A napokban pedig kiderült, hogy súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, aminek eredményeképpen kétszázezer ember személyes adatai kerülhettek ukrán kezekbe. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek. Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született. Közben a kiszivárgott tiszások rákerültek egy interaktív térképre is. 

 

Eddig is csak lézengtek Magyar Péter országjárásain

De a Tisza Párt korábbi országjárásai is arról tanúskodtak, hogy azokon csak egy nagyon szűk, elkötelezett hívekkel feltöltött csapat vesz részt. Ráadásul lapunk korábban úgy értesült, hogy a budapesti Tisza-szigetekből kocsikkal, illetve kisbuszokkal szállítják vidékre Magyar Péter híveit. Emellett úgy értesültünk, hogy a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a digitális polgári körök jövő héten induló országjárásának a helyszínein balhézzanak, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet.

A Tisza Párt eddigi országjárásait is jelentős kudarcként lehetett elkönyvelni. A júliustól októberig tartó legutóbbi országjárás során is alig érdeklődtek Magyar Péter iránt. A helyszíneken jellemzően néhány tucat, a nagyobb, százezres városokban is legfeljebb néhány száz, maximum egy-két ezer ember előtt beszélt a Tisza Párt elnöke.

A baloldali korábbi messiása, a Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyen is csak lézengtek Magyar Péter felszólalása alatt.

Magyar Péter legutóbbi országjárásának az egyik Zala vármegyei állomására a balliberális 444.hu munkatársa is elment, hogy megnézze, mit tapasztalni az eseményen. A 444.hu azt írta, 

csak kiábrándult tiszást találtak, kiábrándult fideszeseket nem. 

A riportban megjelenő egyik választó ugyanis kezdetben pozitív szereplőként tekintett Magyar Péterre, de a politikus lerombolta ezt azzal, hogy támadni kezdte Orbán Viktort, mert úgy véli, ezzel csak a gyűlöletet kelti, emiatt végül mégsem szavaz a Tisza Pártra.

A Tisza miskolci gyűlésén pedig egészen abszurd jelenetek játszódtak le, ugyanis

Magyar Péter egy Orbán Viktor alakú kartonbábbal a kezében ordibált.

 

Év elején is csak erőlködött a Tisza Párt

Tavasszal is éppen országot járt Magyar Péter, azonban akkor is látható volt, hogy erőlködve próbálja azt mutatni a Tisza Párt, hogy töretlen a népszerűségük. 

Azonban a felvételeken látható volt, hogy az esztergomi, a békéscsabai és a gyulai rendezvényét is egy kis utcában tartotta Magyar Péter, amelyben néhány száz ember is nagy tömegnek tűnik a megfelelően beállított kameraképeken.

Neszmélyen, Ácson és Hódmezővásárhelyen napközben tartotta a rendezvényét, így hétköznap lévén nem meglepő, hogy a munkából kevesen fognak elrohanni, hogy a Tisza-vezér monológját hallgassák.

Magyar Péter akkor is jellemzően néhány száz, maximum egy-két ezer ember előtt osztotta meg ugyanazokat a gondolatait. Beszédeiben rendre a kormányt támadta, a kabinet által bejelentett döntéseket kritizálta, azonban saját ötletekkel nem rukkolt elő.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

