A bukás felé menetel Magyar Péter az újabb országjárásán

Jelöltek és ötletek híján Magyar Péter a szokásos recepthez nyúlt, és újabb országjárásra indult, hogy valamiféle aktivitást mutasson. A Tisza Párt vezérének a politikai színre lépése óta ez már az ötödik országjárása, azonban az eddigi négy sem alakult fényesen. Magyar az október 23-i beszédében hirdette meg a túlzott magabiztosságról árulkodó, Út a győzelembe! nevezetű országjárását.

Magyar Péter nem tud újat mutatni (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az első állomás Csákberényben volt, ahol szűk hallgatóság előtt ismételte a szokásos, kormányt támadó lózungjait Magyar Péter. Aligha meglepő a kisszámú érdeklődő, hiszen az utóbbi hetekben botrányt botrányra halmoznak a Tiszánál.

Először is kiszivárgott egy dokumentum, amely szerint adóemelésre készülnek, majd megjelent egy felvétel, amin Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza főtanácsadója a progresszív adórendszer visszavezetéséről beszéltek. Míg a régi balliberális holdudvar több prominens alakja, akik most a Tisza Pártnál tűntek fel, folyamatosan arról értekeztek, hogy meg kell szüntetni a Nők40 programot, csökkenteni kell a nyugdíjakat, el kell törölni a családtámogatásokat, míg a multiknak a védelmére kelnek.

A napokban pedig kiderült, hogy súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, aminek eredményeképpen kétszázezer ember személyes adatai kerülhettek ukrán kezekbe. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek. Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született. Közben a kiszivárgott tiszások rákerültek egy interaktív térképre is.

Eddig is csak lézengtek Magyar Péter országjárásain

De a Tisza Párt korábbi országjárásai is arról tanúskodtak, hogy azokon csak egy nagyon szűk, elkötelezett hívekkel feltöltött csapat vesz részt. Ráadásul lapunk korábban úgy értesült, hogy a budapesti Tisza-szigetekből kocsikkal, illetve kisbuszokkal szállítják vidékre Magyar Péter híveit. Emellett úgy értesültünk, hogy a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a digitális polgári körök jövő héten induló országjárásának a helyszínein balhézzanak, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet.