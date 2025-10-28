Tisza-szigetDigitális Polgári KörrendezvényutaztatásbalhéMagyar Péter

Budapestről viszik a tiszás bajkeverőket Magyar Péter vidéki haknijaira

A még működő Tisza-szigetekben megkezdődött azoknak a vállalkozó szellemű szimpatizánsoknak a toborzása, akik hajlandók öt hétvégi napjukat is Magyar Péter biodíszleteként eltölteni. A pártelnök szeretett volna újabb országjárásba kezdeni, de ehelyett inkább a digitális polgári körök rendezvényeire szerveznek akciókat.

Munkatársunktól
2025. 10. 28. 17:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapestről, egészen pontosan a budapesti Tisza-szigetekből fogják kocsikkal, illetve kisbuszokkal vidékre szállítani Magyar Péter rendezvényeire a demonstrálókat. A Magyar Nemzet úgy tudja, az ehhez szükséges emberi erő megszervezése már tegnap megkezdődött a szigetek koordinátorainak értesítésével.

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
A fővárosból viszi a közönségét vidéki rendezvényeire Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Egyértelmű cél, hogy Magyar Péter minden településen megnyerje a számháborút, vagyis több embert tudjon a rendezvényén felmutatni, mint amennyien a digitális polgári körök találkozóin lesznek. Ehhez pedig minden eszközt bevet a Tisza Párt elnöke.

Ugyanakkor probléma, hogy több településen a Tisza-szigetek nem képesek erődemonstrációra, éppen ezért van szükség a budapesti aktivistákra.

A Tisza-sziget-tagok emellett Magyar Péterrel karöltve megpróbálnak majd bejutni, és balhét okozni minden digitális polgári kör rendezvényen, szabotálva azokat.

Mint arról már beszámoltunk, a nemzeti ünnep után elfogytak Magyar Péter ötletei. Lapunk forrásai szerint ezért a Tisza Párt elnöke úgy döntött, hergelésbe és számháborúzásba kezd, és követi a digitális polgári körök rendezvényeit, mindenhol a balhét keresve.

A Tisza Párt elnöksége újabb országjárásba akart kezdeni október 23. után, ám a legutóbbi sorozat végére belátták, hogy ennek nincs jövője. Ugyanakkor új ötlete nincs sem Magyar Péternek, sem pedig az alelnököknek

– mondta el lapunknak a Tisza Párt elnökségével dolgozó informátorunk. Kiemelte: nagyon jól jött Magyar Péternek a digitális polgári körök országjárása, ugyanis erre rátelepedve a hírekben tudja magát tartani.

Forrásunk szerint a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a DPK-találkozók vagy kudarcba fulladjanak, vagy pedig minél nagyobb balhé kerekedjen körülöttük, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet.

Péter minden településen ott lesz, ahol a Fidesz is találkozót tart. Minden eseményből számháborút csinál, már szervezik azt is, hogy melyik településekre honnan fognak tiszásokat vinni, tömeget csinálni. Be akarnak jutni a polgári körök rendezvényeire is, hogy szabotálják őket, majd pedig erről is posztolni lehessen

– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, Magyar Péter ­odáig is hajlandó elmenni a figyelem érdekében, hogy azokra a rendezvényekre, amelyeken a miniszterelnök is részt vesz, megpróbál majd bejutni, illetve a helyszínen minél nagyobb balhét csinálni.

– A vezérfonal ezekben a helyzetekben az lesz, hogy Orbán Viktor gyáva, amiért nem mer vitázni vele – emelte ki az informátorunk.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu