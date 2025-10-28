Budapestről viszik a tiszás bajkeverőket Magyar Péter vidéki haknijaira

Budapestről, egészen pontosan a budapesti Tisza-szigetekből fogják kocsikkal, illetve kisbuszokkal vidékre szállítani Magyar Péter rendezvényeire a demonstrálókat. A Magyar Nemzet úgy tudja, az ehhez szükséges emberi erő megszervezése már tegnap megkezdődött a szigetek koordinátorainak értesítésével.

A fővárosból viszi a közönségét vidéki rendezvényeire Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Egyértelmű cél, hogy Magyar Péter minden településen megnyerje a számháborút, vagyis több embert tudjon a rendezvényén felmutatni, mint amennyien a digitális polgári körök találkozóin lesznek. Ehhez pedig minden eszközt bevet a Tisza Párt elnöke.

Ugyanakkor probléma, hogy több településen a Tisza-szigetek nem képesek erődemonstrációra, éppen ezért van szükség a budapesti aktivistákra.

A Tisza-sziget-tagok emellett Magyar Péterrel karöltve megpróbálnak majd bejutni, és balhét okozni minden digitális polgári kör rendezvényen, szabotálva azokat.