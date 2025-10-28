Magyar PéterTisza PártDigitális Polgári Kördemonstráció

Magyar Péter támogatottsága megcsappant, már csak a balhé maradt neki

A nemzeti ünnep után elfogytak Magyar Péter ötletei. Lapunk forrásai szerint ezért a Tisza Párt elnöke úgy döntött, hergelésbe és számháborúzásba kezd, és követi a digitális polgári körök rendezvényeit, mindenhol a balhét keresve.

2025. 10. 28.
– A Tisza Párt elnöksége egy újabb országjárásba akart kezdeni október 23-a után, ám a legutóbbi sorozat végére belátták, hogy ennek nincs jövője. Ugyanakkor új ötlete nincs sem Magyar Péternek, sem pedig az alelnököknek – mondta el lapunk Tisza Párt elnökségével dolgozó informátora. Kiemelte, nagyon jól jött Magyar Péternek a Digitális polgári körök országjárása, ugyanis így erre rátelepedve a hírekben tudja magát tartani.

20250907 Kötcse Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Magyar Péter ötlettelen, inkább a balhéra utazik. Fotó: Hatlaczki Balázs


Az informátorunk szerint a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a DPK-találkozók vagy kudarcba fulladjanak, vagy pedig minél nagyobb balhé kerekedjen körülöttük, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet.

Péter minden településen ott lesz, ahol a Fidesz is találkozót tart. Minden eseményből számháborút csinál, már szervezik azt is, hogy melyik településekre honnan fognak tiszásokat vinni, tömeget csinálni. Be akarnak jutni a polgári körök rendezvényeire is, hogy szabotálják azokat, majd pedig erről is posztolni lehessen

 – jelentette ki a forrásunk. Elmondta, Magyar Péter ­odáig is hajlandó elmenni a figyelem érdekében, hogy azokra a rendezvényekre, amelyeken a miniszterelnök is részt vesz, megpróbál majd bejutni, illetve a helyszínen minél nagyobb balhét csinálni.

A vezérfonal ezekben a helyzetekben az lesz, hogy Orbán Viktor gyáva, amiért nem mer vitázni vele

 – emelte ki az informátorunk.

Kötcse volt a főpróba

Magyar Péter azzal, hogy a digitális polgári körök találkozóit üldözi országszerte, egy korábbi ötletét melegítette fel. A Tisza Párt elnöke ugyanis szeptemberben a kormánypártok hagyományos kötcsei piknikére is megpróbált rátelepedni, ugyanazon a napon, szintén Kötcsén tartott tüntetést. 

Az ottani demonstráción számtalan atrocitás történt, a szeretetországot hirdető Tisza Párt és Magyar Péter ugyanis uszításba kezdett. Szintén a Tisza Párt kötcsei eseményén Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza honvédségi szakértője fellökte a Mandiner riporterét, miután  a Tisza-adó kapcsán tett fel neki kérdéseket.


Bár Magyar Péter görcsösen igyekszik azt a képet mutatni a pártjáról, hogy ők a szeretetet és a tisztességet képviselik, erre még ő maga is rendszeresen rácáfol, amikor a rendezvényein uszítani kezdi követőit a vele egyet nem értők ellen.

A Tisza Párt elnöke egyébként előszeretettel fenyeget meg mindenkit, aki nem ért vele egyet. Nemrég a bíróságokat fenyegette meg a közösségi oldalán. A politikus azt nehezményezte, hogy az Index ellen indított helyreigazítás perben – amely a Tisza brutális adóemelési tervét bemutató cikk ­miatt kezdődött – a bíróság első fokon a lap javára ítélt. Magyar a Facebookon botrányt emlegetett, és arról értekezett, hogy szerinte a bíró már a tárgyalás előtt meghozta a „diktatúrát idéző” ítéletet. Szövegét ezzel a baljós, akár a tisztogatás lehetőségét is felvető mondattal zárta: „195 nap, és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Tiszás támadás alatt áll a sajtó is

Még 195 nap, és helyreáll a népi demokrácia

– így kommentálta közösségi oldalán Magyar kirohanását Schiffer András ügyvéd, utalva arra, hogy a Tisza elnökének magatartása messze esik a jogállamitól. A jogász felidézte, hogy Magyar nemcsak a bíróságokat fenyegette meg, hanem például a sajtót is, szintén a Tisza-adó ügye miatt. 

Magyar augusztus végén – pár nappal az adóemelési terveket bemutató irat nyilvánosságra kerülése után – szintén a közösségi médiában írt arról, hogy ha kormányra kerülnek, akkor akár fel is függeszthetik a sajtóorgánumok működését, amennyiben szerintük valamely felület nem állít valóságot. A pártelnök pontosan ezt írta: „A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el. […] Ha egy propagandatermék szándékosan és visszaté­rően követi el a fenti bűncselekményt, a Médiahatóság ideiglenesen felfüggesztheti a működését.”
Vagyis, ha valaki nem azt írja, amit Magyar Péterék igaznak gondolnak, bűncselekményt követ el és az állam lesújthat a szerkesztőségre. Ugyanez lenne a megoldása a Tiszának a mémek kapcsán is: 

szintén bűncselekmény lenne az internetes vicces képek készítése, és úgyszintén bezárnák azokat a médiumokat, amelyek ilyeneket közölnek.

Az állam büntető hatalmával azonban nem csak a média szereplőit fenyegette meg Magyar Péter. Februári beszédében hosszasan sorolt neveket, köztük fideszes politikusokét is, majd arról beszélt, hogy kormányra kerülve a Tisza elindítja az út a börtönbe programot.

Fenyegette a jegybank munkatársát

Magyar Péter egy vizsgálat kapcsán a jegybank munkatársát is megfenyegette. Az előzmény egy 2023-as részvényügylet: az Opus Global Nyrt. egy pénteken részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami megnövelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, a tőzsdezárás és így az akció bejelentése előtt, sajtóinformációk szerint Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A rákövetkező hétfőn pedig, a megemelkedett árfolyamon eladta ezeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Magyar ekkor az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása. A körülmények tisztázásáért a tőzsdefelügyeletként is működő jegybank eljárást indított, ennek keretében márciusban kérdéssort küldött Magyarnak. 

A Tisza elnöke emiatt, a hivatali időn túl, a magántelefonján hívta fel a jegybank női ügyintézőjét és vele durva hangnemben, fenyegetően beszélt. Nyíltan, kifejezetten megfenyegette, hogy amennyiben hatalomra kerül, elszámoltatja, és súlyos kellemetlenségei lesznek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

