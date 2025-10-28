Magyar Péter támogatottsága megcsappant, már csak a balhé maradt neki

A Tisza Párt elnöke egyébként előszeretettel fenyeget meg mindenkit, aki nem ért vele egyet. Nemrég a bíróságokat fenyegette meg a közösségi oldalán. A politikus azt nehezményezte, hogy az Index ellen indított helyreigazítás perben – amely a Tisza brutális adóemelési tervét bemutató cikk ­miatt kezdődött – a bíróság első fokon a lap javára ítélt. Magyar a Facebookon botrányt emlegetett, és arról értekezett, hogy szerinte a bíró már a tárgyalás előtt meghozta a „diktatúrát idéző” ítéletet. Szövegét ezzel a baljós, akár a tisztogatás lehetőségét is felvető mondattal zárta: „195 nap, és az igazságszolgáltatás is független lesz.”

Tiszás támadás alatt áll a sajtó is

Még 195 nap, és helyreáll a népi demokrácia

– így kommentálta közösségi oldalán Magyar kirohanását Schiffer András ügyvéd, utalva arra, hogy a Tisza elnökének magatartása messze esik a jogállamitól. A jogász felidézte, hogy Magyar nemcsak a bíróságokat fenyegette meg, hanem például a sajtót is, szintén a Tisza-adó ügye miatt.

Magyar augusztus végén – pár nappal az adóemelési terveket bemutató irat nyilvánosságra kerülése után – szintén a közösségi médiában írt arról, hogy ha kormányra kerülnek, akkor akár fel is függeszthetik a sajtóorgánumok működését, amennyiben szerintük valamely felület nem állít valóságot. A pártelnök pontosan ezt írta: „A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el. […] Ha egy propagandatermék szándékosan és visszaté­rően követi el a fenti bűncselekményt, a Médiahatóság ideiglenesen felfüggesztheti a működését.”

Vagyis, ha valaki nem azt írja, amit Magyar Péterék igaznak gondolnak, bűncselekményt követ el és az állam lesújthat a szerkesztőségre. Ugyanez lenne a megoldása a Tiszának a mémek kapcsán is:

szintén bűncselekmény lenne az internetes vicces képek készítése, és úgyszintén bezárnák azokat a médiumokat, amelyek ilyeneket közölnek.

Az állam büntető hatalmával azonban nem csak a média szereplőit fenyegette meg Magyar Péter. Februári beszédében hosszasan sorolt neveket, köztük fideszes politikusokét is, majd arról beszélt, hogy kormányra kerülve a Tisza elindítja az út a börtönbe programot.