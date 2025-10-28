Magyar Péter támogatottsága megcsappant, már csak a balhé maradt neki

– A Tisza Párt elnöksége egy újabb országjárásba akart kezdeni október 23-a után, ám a legutóbbi sorozat végére belátták, hogy ennek nincs jövője. Ugyanakkor új ötlete nincs sem Magyar Péternek, sem pedig az alelnököknek – mondta el lapunk Tisza Párt elnökségével dolgozó informátora. Kiemelte, nagyon jól jött Magyar Péternek a Digitális polgári körök országjárása, ugyanis így erre rátelepedve a hírekben tudja magát tartani.
Az informátorunk szerint a Tisza Párt mindent be fog vetni annak érdekében, hogy a DPK-találkozók vagy kudarcba fulladjanak, vagy pedig minél nagyobb balhé kerekedjen körülöttük, ezzel Magyar Péterre irányítva a figyelmet.
Péter minden településen ott lesz, ahol a Fidesz is találkozót tart. Minden eseményből számháborút csinál, már szervezik azt is, hogy melyik településekre honnan fognak tiszásokat vinni, tömeget csinálni. Be akarnak jutni a polgári körök rendezvényeire is, hogy szabotálják azokat, majd pedig erről is posztolni lehessen
– jelentette ki a forrásunk. Elmondta, Magyar Péter odáig is hajlandó elmenni a figyelem érdekében, hogy azokra a rendezvényekre, amelyeken a miniszterelnök is részt vesz, megpróbál majd bejutni, illetve a helyszínen minél nagyobb balhét csinálni.
A vezérfonal ezekben a helyzetekben az lesz, hogy Orbán Viktor gyáva, amiért nem mer vitázni vele
– emelte ki az informátorunk.