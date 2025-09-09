kritikaKötcsegyalázkodásTiszaaktivistaMagyar Péter

Egyre agresszívebbek a tiszások, ez már a párt szimpatizánsainak is kezd sok lenni

Nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki Magyar Péter támogatójaként kritikát merjen megfogalmazni a Tisza berkein belül, az aktivisták ugyanis azonnal ízekre szedik azt, aki esetleg nem ér egyet mindenben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 11:28
Fotó: Hatlaczki Balázs
Gondolkodás nélkül gyaláznak mindenkit a Tisza aktivistái, még akkor is, ha a kritikát megfogalmazó személy egyébként maga is Magyar Péter támogatója. Ez derül ki abból a Facebook-bejegyzésből is, amelyben egy aktivista arra hívta fel a közösség figyelmét, hogy a Tisza 

kötcsei gyűléséről mesterséges intelligenciával készített kép terjed az interneten, ami nem mutat valós képet az ott megjelentek számáról. 

 

A férfi azt kérte a tiszásoktól, ne terjesszék ezt a képet, ez hamis kép. „Mesterséges intelligencia csinálta, és futótűzként terjed. Ezen nincsenek zászlók, nincs rajta Ricsi, nincs rajta a sajtósok állványzata, és még a házakba is embereket tett a mesterséges intelligencia. Ez itt egy 3-400 ezres tömeg lenne, ha valós lenne, ennyi ember nem fér el ott” – fogalmazott a Tisza egyik embere. 

Az egyik hozzászóló ekkor leírta, aki ezt szóvá tette egy másik csoportban, azt a többi tiszás ízekre szedte. „Amikor ezt egy szintén tiszás aktív önkéntesünk megosztotta a saját oldalán és ott ezt egy idős hölgy szóvá tette, hogy ez a kép AI, akkor 

az önkéntesünk meg egy másik személy is kórusban lehordta, hogy biztos sok volt az M1 meg az antidepresszáns és további jó vergődést kívántak neki” 

– olvasható a történet, ami után kiderült, hogy a betámadott hölgy maga is Magyar Péter-szimpatizáns. „Több MP-videót és Orbánt szidó posztot tett közzé nyilvánosan az oldalán, de eddig már nem jutottak el a delikvensek” – olvasható a bejegyzésben. A poszt írója szerint 

jó lenne némi higgadtság meg nyugalomra intés a tiszások között is egy-két embernek, mert lassan igazolást nyernek azok a vádak, hogy a tiszások agresszívek és rögtön szétszednek bárkit, aki nem ért velük egyet, és vannak, akik csuklóból lehülyézik a saját hülyeségükre rámutatókat.

 

 


 


 

