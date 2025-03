Kifulladóban Magyar Péter országjárása

Csökkenő lendület Magyar Péternél

A mondanivaló hiánya és a brüsszeli követelések ismétlése világossá teszi, hogy Magyar Péter elhasználta a politikai tőkéjét, és a folyamatos országjárásba belefáradt a szimpatizánsaival együtt. A felvételeken az látható, hogy az esztergomi, a békéscsabai és a gyulai rendezvényét is egy kis utcában tartotta Magyar Péter, amelyben néhány száz ember is nagy tömegnek tűnik.

Neszmélyen, Ácson és Hódmezővásárhelyen napközben tartotta a rendezvényét, így hétköznap lévén nem meglepő, hogy a munkából kevesen fognak elrohanni, hogy a Tisza-vezér monológját hallgassák.

Elkeseredett próbálkozások Gyurcsánytól

A Tisza Pártot potenciális szövetségesnek tartó, ám a Magyar Pétert stricinek nevező Gyurcsány Ferenc szintén országjárásra indul, és a jövő héttől egy lakókocsival járja körbe Magyarországot. A DK-vezér korábban is meghökkentő akciók sorával próbálta magára irányítani a figyelmet. A bukott miniszterelnök még 2012-ben, alig néhány hónappal a DK megalakulása után a miskolci Avas lakótelepen egy családhoz költözött be néhány napra. Ugyancsak 2012-ben egyhetes éhségsztrájkot tartott a parlament előtt Gyurcsány Ferenc, aki erre az időre egy sátorba költözött, amiben társa volt Niedermüller Péter és Molnár Csaba is.

Gyurcsány számára élet-halál kérdése, hogy megmutassa önmagát és a pártját, hiszen Magyar Péter feltűnése hatalmas ütést jelentett a DK-nak, így kétségbeesésükben mindent megragadnak, amiből minimális népszerűségnövekedés remélhető. Ilyen volt az is, amikor a fiatalok köré­ben kedvelt Minecraft nevű online játékkal kezdett játszani Gyurcsány.

Megtévesztő képek a Tisza-vezértől

– Magyar Péter országjárásának most lényegesen kisebb a visszhangja, mint egy évvel korábban volt – mondta lapunknak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint látható, hogy a Tisza Párt most zajló országjárásán jóval kevesebben vannak, mint tavaly voltak. A szakértő jelezte, hogy egy belső levelezés szerint a vidéki, kisebb településekre Budapestről utaztatják a Tisza Párt aktivis­táit. Így az is előfordul, hogy egy nap a különböző vidéki helyszínen ugyanazon emberek előtt tartja meg a beszédét Magyar Péter.

Ezt azért csinálja, mert azt akarja mutatni, hogy bizony sokan vannak a rendezvényen, és erre hivatkozik a közösségi médiában, hogy milyen sikeres az országjárása, de közben a valódi hatás, a valódi támogatói bázis lényegesen kisebb, mint amit próbál mutatni. Ezzel Magyar Péter a megtévesztés eszközével él, de így is látható, hogy lényegesen kevesebben jelennek meg a rendezvényeken

– tette hozzá.