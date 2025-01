Egymásra találhat Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc

Megjegyzendő, hogy a DK és a Tisza Párt számos alkalommal szavazott már együtt a Fővárosi Közgyűlésben. Szentkirályi Alexandra korábban már ismertette, hogy a DK és a Tisza leszavazta többek között, hogy százmilliókat spóroljanak a budapestieknek kevesebb bizottsággal. De azt is leszavazták, hogy a budapesti lakhatási válság kezelésének érdekében a főváros ne herdálhassa el az ingatlanvagyonát, és a főváros jövő évi költségvetését is a Tisza és a DK támogatásával fogadták el. Nemcsak a Fővárosi Közgyűlésben, hanem az Európai Parlamentben is együtt szavazott a Tisza Párt és a DK.

Mindkét párt támogatta a háborúpárti Ursula von der Le­yen újraválasztását bizottsági elnöknek, ahogy azt a háborúpárti javaslatot is, amely még több fegyver szállítására szólította fel az Európai Uniót.

A DK mellett azonban a Momentum részéről is utaltak rá, hogy készek összefogni Magyar Péterrel. A múlt héten Tompos Márton, a balliberális párt elnöke a 444.hu-nak adott interjút, amiben arról beszélt, hogy a Momentum hajlandó összefogni a Tisza Párttal. Sőt Tompos egészen odáig ment, hogy kijelentette: a Momentum egy Tisza-kormány fékje akar lenni, továbbá azt mondta, hogy rendszerváltásra törekszenek, és ennek érdekében akár koalíciós partnerként is hajlandók dolgozni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)