Két újabb települést foglalt el az orosz hadsereg Donyeckben – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium. A Telegramon kiadott tájékoztatás szerint Szerednye és Kleban-Bik is orosz ellenőrzés alá került.
Donyeckben két települést foglalt el az orosz hadsereg
Két újabb település került orosz kézre Kelet-Ukrajnában. A védelmi minisztérium közlése szerint Donyeck térségében Szerednye és Kleban-Bik is orosz ellenőrzés alá került, amivel az orosz erők újabb lépést tettek Konsztantyinovka felé.
Újabb előretörés Donyeckben
A minisztérium szerint ezzel az orosz csapatok még közelebb kerültek Konsztantyinovkához, amely az ukrán fél számára logisztikai szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az utóbbi hónapokban az orosz erők több területet is elfoglaltak, miközben a frontvonalak folyamatosan kelet felé tolódtak.
Az orosz hadsereg jelenleg Ukrajna területének körülbelül húsz százalékát tartja ellenőrzése alatt.
Borítókép: Ukrán katonák terepgyakorlaton vesznek részt a Donyecki régióban 2025. május 1-jén (Fotó: AFP)
