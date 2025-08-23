orosz-ukrán háborúDonyeckorosz hadijelentés

Donyeckben két települést foglalt el az orosz hadsereg

Két újabb település került orosz kézre Kelet-Ukrajnában. A védelmi minisztérium közlése szerint Donyeck térségében Szerednye és Kleban-Bik is orosz ellenőrzés alá került, amivel az orosz erők újabb lépést tettek Konsztantyinovka felé.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI 2025. 08. 23. 19:15
Ukrán katonák terepgyakorlaton vesznek részt a Donyecki régióban 2025. május 1-jén. Forrás: AFP
Két újabb települést foglalt el az orosz hadsereg Donyeckben – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium. A Telegramon kiadott tájékoztatás szerint Szerednye és Kleban-Bik is orosz ellenőrzés alá került.

Az orosz hadsereg két újabb települést foglalt el Donyeckben, Szerednyét és Kleban-Bikot, egyre közelebb kerülve Konsztantyinovkához.
Fotó: AFP

Újabb előretörés Donyeckben

A minisztérium szerint ezzel az orosz csapatok még közelebb kerültek Konsztantyinovkához, amely az ukrán fél számára logisztikai szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az utóbbi hónapokban az orosz erők több területet is elfoglaltak, miközben a frontvonalak folyamatosan kelet felé tolódtak.

Az orosz hadsereg jelenleg Ukrajna területének körülbelül húsz százalékát tartja ellenőrzése alatt.

Borítókép: Ukrán katonák terepgyakorlaton vesznek részt a Donyecki régióban 2025. május 1-jén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

