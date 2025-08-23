Donyeckben két települést foglalt el az orosz hadsereg

Újabb előretörés Donyeckben

A minisztérium szerint ezzel az orosz csapatok még közelebb kerültek Konsztantyinovkához, amely az ukrán fél számára logisztikai szempontból kiemelt jelentőséggel bír. Az utóbbi hónapokban az orosz erők több területet is elfoglaltak, miközben a frontvonalak folyamatosan kelet felé tolódtak.

Az orosz hadsereg jelenleg Ukrajna területének körülbelül húsz százalékát tartja ellenőrzése alatt.