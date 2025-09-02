Magyar PéterTisza Pártrendszerváltó tagságországjárás

Földbe állt Magyar Péter előfizetéses rendszerváltása és az országjárása is

Apad az érdeklődés Magyar Péter iránt, amit jól bizonyít, hogy az általa kitalált rendszerváltó tagságnak nagyjából ezer új tagja lett a nyár során. De a válság jelét mutatja az is, hogy a Tisza Párt elnökének az aktuális országjárásán rendre csak lézengenek az emberek.

Máté Patrik
2025. 09. 02. 18:10
20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 20250413 budapest muegyetem rkpart tisza part felvonulasa gyulese havran z
Csúnyán leszerepelt a nyár során Magyar Péter, az online és az offline térben is egyre kevesebben kíváncsiak rá. Lapunk többször is foglalkozott már a Tisza Párt rendszerváltó tagságával, ami az utóbbi hónapokban látványosan földbe állt. Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a forradalminak titulált programot, amihez eleinte folyamatosan csatlakoztak az elkötelezett hívek. 

Magyar Péter kudarcos hónapokat hagyhat maga mögött (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Egy évvel a rendszerváltó tagság indulása után viszont még mindig harmincezer alatt volt azoknak a száma, akik előfizettek a programra.

A nyár folyamán pedig legfeljebb ezren csatlakozhattak, ugyanis a rendszerváltó tagok száma cikkünk készítésekor 30 828 fő volt. Összehasonlításképpen, az Orbán Viktor által meghirdetett digitális polgári kör mozgalomnak egyetlen hónap alatt több mint hatvanezer tagja lett.

Megjegyzendő, hogy a Tisza rendszerváltó programjának az elindulása óta folyamatosan tapasztalható volt a tagok számának a csökkenése. Ez rámutat arra, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből. Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.

Idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot. Egyébként még a csökkenő érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni  alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

 

Kudarcos Magyar Péter országjárása

De nem csak az online térben vergődik Magyar Péter, hiszen az aktuális országjárásán is alig érdeklődnek iránta. A helyszíneken jellemzően néhány tucat, a nagyobb, százezres városokban is legfeljebb néhány száz, maximum egy-két ezer ember előtt szokott beszélni a Tisza Párt elnöke.

A baloldali korábbi messiása, a Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyen is csak lézengtek Magyar Péter felszólalása alatt. 

De a Tisza Párt „ellen-Tusványosa” is csúfos kudarcba fulladt. Nagykanizsai kongresszusukon sem töltötték meg a csarnok lelátóit Magyar Péter hívei, rengeteg szék maradt üresen.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

