Földbe állt Magyar Péter előfizetéses rendszerváltása és az országjárása is

Csúnyán leszerepelt a nyár során Magyar Péter, az online és az offline térben is egyre kevesebben kíváncsiak rá. Lapunk többször is foglalkozott már a Tisza Párt rendszerváltó tagságával, ami az utóbbi hónapokban látványosan földbe állt. Magyar Péter még tavaly júniusban hirdette meg a forradalminak titulált programot, amihez eleinte folyamatosan csatlakoztak az elkötelezett hívek.

Magyar Péter kudarcos hónapokat hagyhat maga mögött (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Egy évvel a rendszerváltó tagság indulása után viszont még mindig harmincezer alatt volt azoknak a száma, akik előfizettek a programra.

A nyár folyamán pedig legfeljebb ezren csatlakozhattak, ugyanis a rendszerváltó tagok száma cikkünk készítésekor 30 828 fő volt. Összehasonlításképpen, az Orbán Viktor által meghirdetett digitális polgári kör mozgalomnak egyetlen hónap alatt több mint hatvanezer tagja lett.

Megjegyzendő, hogy a Tisza rendszerváltó programjának az elindulása óta folyamatosan tapasztalható volt a tagok számának a csökkenése. Ez rámutat arra, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből. Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.

Idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot. Egyébként még a csökkenő érdeklődés ellenére is jól kaszál a híveiből Magyar Péter, mert a párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

Kudarcos Magyar Péter országjárása

De nem csak az online térben vergődik Magyar Péter, hiszen az aktuális országjárásán is alig érdeklődnek iránta. A helyszíneken jellemzően néhány tucat, a nagyobb, százezres városokban is legfeljebb néhány száz, maximum egy-két ezer ember előtt szokott beszélni a Tisza Párt elnöke.

A baloldali korábbi messiása, a Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyen is csak lézengtek Magyar Péter felszólalása alatt.

De a Tisza Párt „ellen-Tusványosa” is csúfos kudarcba fulladt. Nagykanizsai kongresszusukon sem töltötték meg a csarnok lelátóit Magyar Péter hívei, rengeteg szék maradt üresen.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)