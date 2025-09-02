Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Magyar PéterOrbán BalázsNémeth BalázsTarr ZoltánHarcosok órájapénz

Orbán Balázs a Harcosok órájában: Magyar Pétert csak az érdekli, hogy több legyen a hatalma és a pénze

Hazugság, hogy a Tarr Zoltánnal készült videó hamisítvány lenne – mondta Orbán Balázs a Harcosok órája keddi adásában. A politikus közölte, a Tisza progresszív adóemelése négymillió ember nettóját érintené, akik nincsenek ahhoz szokva, hogy a fizetésük csökkenjen.

Munkatársunktól
2025. 09. 02. 9:14
A napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó egy valóság, adókulcsot szeretnének emelni. Az, hogy ez egy álfelvétel lenne, hazugság, hiszen ők maguk tették fel ezt a videófelvételt. Ők mindig azzal takaróznak, hogy ez csak a nagyon gazdag embereket érintik, de valójában a középosztályt is érintené – reagált Orbán Balázs kedden a Harcosok órája című műsorban miután a Tisza Párt második embere nemrég úgy fogalmazott, választást kell nyerni, azután mindent lehet. Emlékezetes, Tarr Zoltán azt is mondta,

nem fogok mindent elmondani, mert akkor elbukunk.

(Forrás: YouTube)

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte, korábban a tiszások még arról beszéltek, hogy ezt nem ők, hanem a szakértőik fogják majd meghatározni, Tarr végül mégis beismerte, hogy tudja, hogy amire készülnek, az rosszul érintené a magyarokat, és népszerűtlen intézkedés lesz, éppen ezért fogalmaz úgy a Tisza Párt második embere, hogy nem beszél a párt terveiről, mert abba belebuknának.

Eddig egy átlátható rendszer volt, 15 százalékos szja, és egy olyan adóforradalmat tudtunk elindítani, hogy majdnem kétmillió embernek nem kell szja-t fizetni. Ebből a magyarok tudnak tervezni, ehhez képest a Tisza négymillió ember nettóját érintené, akik nincsenek ahhoz szokva, hogy a fizetésük csökkenjen, mert mi béremelési programokat indítunk

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

 

Nem csak az adóügyekről, Ukrajnáról és az LMBTQ-ügyekről sem szabad beszélni

Németh Balázs elmondta, hétfőn egy másik videó is kiszivárgott a Tisza Párttól, amelyen arról beszélnek, hogy nem csak az adóügyekről, hanem Ukrajnáról és az LMBTQ-ról sem beszélhetnek. De beszédes az is, hogy még az ellenzéki, Orbán Viktor vesztét akaró politológus is azt mondja Magyar Péterékről, hogy nagy baj származhat, ha nyernek.

– Még Tölgyessy Péter is úgy fogalmazott a Partizánban, ha győztes lenne a Tisza Párt és a kezükbe kerülne a hatalom, abból borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk – hívta fel a figyelmet Németh Balázs, mire Orbán Balázs úgy reagált:

Ez egy emberkísérlet lenne, nem tudjuk milyen hatással lenne ez a magyarokra, ha a Tisza Párt választást nyerne. Mind az adópolitikai elképzelések, mind a háborúval kapcsolatos elképzelések vagy a külföldi titkosszolgálat hatásai. Ne hazárdjátékozzunk, ne kockáztassuk a gyermekünk jövőjét.

Arra a kérdésre, hogy mi történne akkor, ha kizárólag az ilyen Tarr Zoltán-félék képviselnék hazánkat Brüsszelben, a miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Arról szólna a beszélgetés a brüsszeli bürokratákkal, hogy bár ezek a döntések fájnának az európai embereknek, közösen kitalálnának egy kommunikációs stratégiát, hogy meggyőzzék az állampolgárokat, és ezzel együtt a magyarokat is arról, hogy ami nekik rossz, az valójában jó. Mint ahogy látjuk is ezt a hazai baloldaltól

– vélekedett.

Noha Magyar Péter eleinte azzal igyekezett cáfolni a Tisza-csomagról szóló híreket, hogy nem adóemelésre készülnek, hanem adócsökkentésre, hétfőn már odáig ment, hogy arról tartott kiselőadást: a jobboldalon „hamisítanak mindenféle videókat és azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy a Tisza Párt mindenféle rosszat akar”. 

– A dolog egyértelmű, nem a Fidesz–KDNP találta ki, és az embereknek joguk van arról tudni, mi történik – húzta alá Orbán Balázs, aki szerint megdöbbentő az is, hogy Magyar Péter börtönnel fenyegeti azokat az újságírókat, akik beszámolnak erről a hírről. Mi több, azt sem tartja kizártnak, hogy végül a Tisza-szigettől érkezik majd egy beismerő vallomás, hogy ők hamisították a felvételt. 

 

Magyar Péter mindent jobban tud

Magyar György ügyvéd nemrég egy podcastban beszélt arról, a Tisza Párt szakbizottságának tagjaival rendszeresen beszélget, tőlük tudja, hogy Magyar Péter pártja nem áll annyira jól belülről, mit ahogy kívülről azt próbálja elhitetni. 

„Magyar Péter mindent jobban tud, valószínűleg néhányan azzal mennek el, hogy nem tudok vagy nem akarok annak segíteni, aki nem nyitott” – fogalmazott a baloldali ügyvéd.

Orbán Balázs szerint Magyar György biztosan igazat mond, álláspontja szerint Magyar Pétert semmi sem érdekli, csak az, hogyan tud kiügyeskedni magának több hatalmat és több pénzt. Soha nem hallottam másról beszélni, csak a pénzről, nem hallottam, hogy neki egy ügy fontos lenne. Nem véletlen, hogy a Fidesz–KDNP-ben soha nem kapott semmilyen politikai szerepet. És már a baloldalon is kezdenek rájönni arra, hogy a messiásuk lelepleződött és a királyuk meztelen. Hosszú távon erre nem lehet politikai pártot építeni, egy összeférhetetlen karakter – vélekedett.

 

Gender a reklámokban

Arról, hogy Csehországban támadás érte Andrej Babist, azt mondta, ez a kétségbeesés jele a baloldalon, ez történt Szlovákiában és az Egyesült Államokban is. – Démonizálják a szuverenista gondolkodást – mondta, jelezve, 

egyes politikai erők át akarnak lépni bizonyos határokat.  

Utalva Majkára azt mondta, a művészeknek is van ebben felelőssége, de hisz abban, hogy a művészvilágban több józanság van, és visszafogják magukat.

Orbán Balázs beszélt az Erste Bank reklámfilmjéről is, amelyben összeválogatták az idei pride képeit. Azt mondta, a lényeg, hogy aztán ki is vették a reklámból a megosztó felvételeket.

 – Nézzük a jó oldalát, kikerült végül

– mondta, hozzátéve, figyelembe kell venni, hogy nem jó, ha a gyerekeknek ilyen szexuális tartalmakkal kell találkozni. – Egy zászlónk van, piros-fehér-zöld, nem kell több. Érezhetően van egy társadalmi immunitás, amivel lehet hatást elérni. Amerikában a nagyvállalatok, amelyek tolták ezt az ügyet, amikor látták, hogy az ezzel szemben felszólaló politikusokra szavaztak, megszüntették ezt a fajta finanszírozást. Nincs valós társadalmi igény erre, így ennek nincs értelme, de érdemes ellene fellépni. A genderpropagandát meg lehet állítani a határon – fogalmazott Orbán Balázs. 

Borítókép: Orbán Balázs a Harcosok órája című műsorban (Forrás: Facebook)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

