Orbán Balázs a Harcosok órájában: Magyar Pétert csak az érdekli, hogy több legyen a hatalma és a pénze

A napnál is világosabb, hogy a Tisza-adó egy valóság, adókulcsot szeretnének emelni. Az, hogy ez egy álfelvétel lenne, hazugság, hiszen ők maguk tették fel ezt a videófelvételt. Ők mindig azzal takaróznak, hogy ez csak a nagyon gazdag embereket érintik, de valójában a középosztályt is érintené – reagált Orbán Balázs kedden a Harcosok órája című műsorban miután a Tisza Párt második embere nemrég úgy fogalmazott, választást kell nyerni, azután mindent lehet. Emlékezetes, Tarr Zoltán azt is mondta,

nem fogok mindent elmondani, mert akkor elbukunk.

A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte, korábban a tiszások még arról beszéltek, hogy ezt nem ők, hanem a szakértőik fogják majd meghatározni, Tarr végül mégis beismerte, hogy tudja, hogy amire készülnek, az rosszul érintené a magyarokat, és népszerűtlen intézkedés lesz, éppen ezért fogalmaz úgy a Tisza Párt második embere, hogy nem beszél a párt terveiről, mert abba belebuknának.

Eddig egy átlátható rendszer volt, 15 százalékos szja, és egy olyan adóforradalmat tudtunk elindítani, hogy majdnem kétmillió embernek nem kell szja-t fizetni. Ebből a magyarok tudnak tervezni, ehhez képest a Tisza négymillió ember nettóját érintené, akik nincsenek ahhoz szokva, hogy a fizetésük csökkenjen, mert mi béremelési programokat indítunk

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Nem csak az adóügyekről, Ukrajnáról és az LMBTQ-ügyekről sem szabad beszélni

Németh Balázs elmondta, hétfőn egy másik videó is kiszivárgott a Tisza Párttól, amelyen arról beszélnek, hogy nem csak az adóügyekről, hanem Ukrajnáról és az LMBTQ-ról sem beszélhetnek. De beszédes az is, hogy még az ellenzéki, Orbán Viktor vesztét akaró politológus is azt mondja Magyar Péterékről, hogy nagy baj származhat, ha nyernek.

– Még Tölgyessy Péter is úgy fogalmazott a Partizánban, ha győztes lenne a Tisza Párt és a kezükbe kerülne a hatalom, abból borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk – hívta fel a figyelmet Németh Balázs, mire Orbán Balázs úgy reagált:

Ez egy emberkísérlet lenne, nem tudjuk milyen hatással lenne ez a magyarokra, ha a Tisza Párt választást nyerne. Mind az adópolitikai elképzelések, mind a háborúval kapcsolatos elképzelések vagy a külföldi titkosszolgálat hatásai. Ne hazárdjátékozzunk, ne kockáztassuk a gyermekünk jövőjét.

Arra a kérdésre, hogy mi történne akkor, ha kizárólag az ilyen Tarr Zoltán-félék képviselnék hazánkat Brüsszelben, a miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Arról szólna a beszélgetés a brüsszeli bürokratákkal, hogy bár ezek a döntések fájnának az európai embereknek, közösen kitalálnának egy kommunikációs stratégiát, hogy meggyőzzék az állampolgárokat, és ezzel együtt a magyarokat is arról, hogy ami nekik rossz, az valójában jó. Mint ahogy látjuk is ezt a hazai baloldaltól

– vélekedett.