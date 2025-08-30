Tisza-adó: évente 2,752 millió forinttal rövidítenék meg az orvosokat

„Az orvosok keresetét is alaposan csökkentené a Tisza Párt és Magyar Péter a progresszív adóemeléssel” – írta Rétvári Bence, aki egyben kiemelte,

nem tiszteletet adnak azoknak, akik nap mint nap életeket mentenek, hanem adót és pénzelvonást.

„Azoktól az orvosoktól akar pénzt elvenni, akik a sürgősségin, a műtőkben, a kórházi kórtermekben nap mint nap az emberek egészségéért küzdenek. Akiknek döntésein az életünk is múlhat, akik nélkül nincs gyógyítás. És most mit tennének velük? Évente 2,752 millióforinttal rövidítenék meg őket a Tisza-adón keresztül. Pont őket!” – hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence felidézte, eddig 2010 óta a kormány radikálisan emelte az orvosi fizetéseket: 230 ezer forint helyett 2,2 millióra. Idén közel ötszázmilliárd forinttal költ többet egészségügyre a kormány, mint tavaly. „Miközben minden magyar nagyra becsüli az orvosok munkáját, a Tisza nem megbecsülést adna, hanem jelentős pénzt venne el tőlük. Ez a különbség” – húzta alá az államtitkár.

Súlyos összegektől esnének el a vidéki orvosok és ápolók is

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók nettó átlagkeresetéről szóló, 2025 első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Fejér vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók nettó átlagkeresete 485 ezer forint, ami körülbelül 705 ezer forintos bruttó bért jelent.

A Fejér vármegyei hírportál cikke szerint amíg jelenleg a Fejér vármegyei egészségügyi dolgozók bruttó mintegy 705 ezer forintos átlagbér után 15 százalékos személyi jövedelemadót, azaz mintegy 105 ezer ezer forintos szja-t fizetnek, addig Magyar Péterék kormányra kerülése esetén jelentősen nőnének a terhei az egészségügyben dolgozóknak. Fejér vármegye mellett nem járnának jól a dunaújvárosi egészségügyisek sem a Tisza-adóval, de Csongrád-Csanád vármegyében sem lenne rózsás a helyzet, ha a Tisza Párt jövő áprilisban választ nyerne, hiszen