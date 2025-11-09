pénzügyekvédőpajzsdollár

Mitől pénzügyi egy védőpajzs? Válaszok a spekulációs kérdésekre

A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent, de hitelességet, koordinációt és bizalmat is. Egy ilyen pajzs azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy egy ország szükség esetén a másik segítségére siet, ha spekulatív támadások érik annak valutáját vagy pénzügyi piacait. Az elmúlt órákban több félreértés és pontatlan állítás is napvilágot látott az Egyesült Államokkal kötött pénzügyi megállapodás kapcsán. Fontos ezért egyértelműen leszögezni: Magyarország nem vett fel hitelt az Egyesült Államoktól, és nem kért pénzügyi kölcsönt sem.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 13:07
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország és az Egyesült Államok megállapodása nem hitelfelvételről, hanem pénzügyi garanciavállalásról szól, amelynek célja a magyar gazdaság stabilitásának és a forint védelmének megerősítése. Ez a mechanizmus lehetővé teszi, hogy az ország gyorsan és hatékonyan reagáljon a devizapiaci spekulációkra, amelyekkel az elmúlt másfél évtizedben többször is szembe kellett néznünk.

Amikor egy nagyobb gazdaság (például az USA) pénzügyi védőpajzsot biztosít egy kisebb ország (például Magyarország) számára, az azt jelenti, hogy hitelkereteket, devizalikviditást vagy politikai hitelességet kínál, amellyel megelőzheti vagy enyhítheti a spekulatív támadásokat.

A pajzs hatása kettős. Pénzügyi, vagyis konkrét likviditást és eszközöket biztosít másfelől pszichológiai, jelzi a piacnak, hogy a támadás értelmetlen, mert erősebb háttér védi az országot. Ez a bizalmi hatás önmagában stabilizálhatja az árfolyamot – gyakran anélkül, hogy tényleges pénzügyi beavatkozásra lenne szükség.

Jelen esetben egyébként arról van szó, hogy az amerikai jegybank, a Fed megállapodik a Magyar Nemzeti Bankkal abban, hogy devizát (többnyire dollárt) biztosít a kisebb jegybanknak, hogy amikor szüksége van, az rá le tudja hívni. A Fed egyébként 2020-ban dollárswap-kereteket nyitott több feltörekvő piacnak. Kína szintén több ország – köztük Magyarország és Lengyelország – számára tart fenn jüan-swap lehetőségeket.

Szó van még stabilizációs hitelekről és elővigyázatossági hitelkeretekről. Így például több jegybank együttesen vásárolja a kisebb bankok által felkínált valutát, ezzel elriasztva a spekulánsokat. 

Jó példa, hogy az euróövezetben a befektetők bíznak abban, hogy az EKB, vagyis az Európai Központi Bank nem hagy összeomlani egy tagállamot sem. Ez a bizalom még az eurózónán kívüli országoknak is közvetett stabilitást nyújthat.

Az Oeconomus szakértői szerint az operatív megoldások mellett a pénzügyi védőpajzs legerősebb hozadéka a pszichológiai hatás. A spekulánsok jellemzően addig támadnak, amíg hisznek abban, hogy a központi bank nem tud vagy nem mer beavatkozni. Ha viszont egy nagy és hiteles partner (például az USA vagy az EKB) nyílt támogatást jelez, a támadás kockázata túl magasnak tűnik. Ezt szemlélteti Mario Draghi 2012-es híres mondata: 

Az EKB készen áll arra, hogy megtegyen mindent az euró védelmében.

Ez az egy mondat elég volt ahhoz, hogy leállítsa a dél-európai kötvények elleni spekulációt, anélkül, hogy tényleges pénzmozgás történt volna. A pajzs tehát nemcsak pénzügyi, hanem geopolitikai eszköz is – a bizalom, a stabilitás és a hitelesség jele, és nem feltétlenül arról szó, hogy egy ország hitelt kap vagy ad egy partnerországnak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekidő

Ezt mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Szánjon rá fél órát mindenki!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.