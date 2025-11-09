Wittner MáriadokumentumokhagyatékaTerror Háza Múzeumkiállítás

Egy hős öröksége: Wittner Mária hagyatéka hamarosan a közönségnek is látható lesz + videó

Nemsokára megtekinthető lesz a Wittner Mária hagyatékából álló kiállítás a Terror Háza Múzeumban – tudatta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 09. 13:51
Hamarosan mindenki számára megtekinthető lesz a Wittner Mária hagyatékából álló kiállítás a Terror Háza Múzeumban – tudatta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Forrás: Facebook/Terror Háza Múzeum

Azt írta: a Terror Háza Múzeum és Magyarország kormányának közös munkája hozta el azt a lehetőséget, hogy Wittner Mária 1956-os forradalmár és szabadságharcos hagyatéka a múzeumba került. 

A csaknem ötezer tételből álló gyűjteményben megtalálhatók a börtönévek kézzel írott levelei, személyes és politikai dokumentumok, emléktárgyak, dísztárgyak, oklevelek, emlékérmek, festmények és könyvek is

 – közölte.

Nyitrai Zsolt a bejegyzéshez egy videót is csatolt, amelyben Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója úgy fogalmazott: két dolog van, amit nekünk megtanított Marika. 

Az egyik az, hogy a hazánkhoz mindig legyünk hűek, a másik, hogy a keresztény értékeket képviseljük

– mondta.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a videóban azt mondta: Wittner Mária 2006-ban arra figyelmeztette a Fideszt, hogy 

nagyon rá kéne kapcsolni, mert abból nagyon nagy baj lesz, ha a forradalom 50. évfordulóját a kommunisták fogják ünnepelni.

 Hozzátette: aztán meg is tapasztalhattuk ezt.

A videóban Nyitrai Zsolt kijelentette, büszke arra, hogy személyesen is ismerhette Wittner Máriát. Elmondta, a forradalmár a szabadidejét nagyon sokszor azzal töltötte, hogy kézzel hímzett magyar zászlókat.

A főtanácsadó ismertette, 

Wittner Máriának ezzel az volt a célja, hogy minél több iskolába el tudjon jutni, és személyesen tudja elmesélni 1956 hiteles történetét. 

Hozzátette, azt kívánja, hogy a Terror Háza Múzeumba érkezett hagyatékot minél több fiatal megtekinthesse.

 

Borítókép: Wittner Mária 1956-os forradalmár és szabadságharcos hagyatéka a múzeumba került (Forrás: Facebook/Terror Háza Múzeum)

 

