Egy hős öröksége: Wittner Mária hagyatéka hamarosan a közönségnek is látható lesz + videó

Hamarosan mindenki számára megtekinthető lesz a Wittner Mária hagyatékából álló kiállítás a Terror Háza Múzeumban – tudatta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Forrás: Facebook/Terror Háza Múzeum

Azt írta: a Terror Háza Múzeum és Magyarország kormányának közös munkája hozta el azt a lehetőséget, hogy Wittner Mária 1956-os forradalmár és szabadságharcos hagyatéka a múzeumba került.

A csaknem ötezer tételből álló gyűjteményben megtalálhatók a börtönévek kézzel írott levelei, személyes és politikai dokumentumok, emléktárgyak, dísztárgyak, oklevelek, emlékérmek, festmények és könyvek is

– közölte.

Nyitrai Zsolt a bejegyzéshez egy videót is csatolt, amelyben Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója úgy fogalmazott: két dolog van, amit nekünk megtanított Marika.

Az egyik az, hogy a hazánkhoz mindig legyünk hűek, a másik, hogy a keresztény értékeket képviseljük

– mondta.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a videóban azt mondta: Wittner Mária 2006-ban arra figyelmeztette a Fideszt, hogy

nagyon rá kéne kapcsolni, mert abból nagyon nagy baj lesz, ha a forradalom 50. évfordulóját a kommunisták fogják ünnepelni.

Hozzátette: aztán meg is tapasztalhattuk ezt.

A videóban Nyitrai Zsolt kijelentette, büszke arra, hogy személyesen is ismerhette Wittner Máriát. Elmondta, a forradalmár a szabadidejét nagyon sokszor azzal töltötte, hogy kézzel hímzett magyar zászlókat.

A főtanácsadó ismertette,

Wittner Máriának ezzel az volt a célja, hogy minél több iskolába el tudjon jutni, és személyesen tudja elmesélni 1956 hiteles történetét.

Hozzátette, azt kívánja, hogy a Terror Háza Múzeumba érkezett hagyatékot minél több fiatal megtekinthesse.

Borítókép: Wittner Mária 1956-os forradalmár és szabadságharcos hagyatéka a múzeumba került (Forrás: Facebook/Terror Háza Múzeum)