„Csak semmi pánik” – mondta Mark Rutte, majd az atomfegyverekről beszélt

A NATO főtitkára szerint a szövetség a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet nukleáris elrettentő képességeire. Mark Rutte szerint Oroszországot és Vlagyimir Putyin elnököt kordában kell tartani.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 14:11
Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
A NATO főtitkára fokozta a retorikai nyomást a nukleáris fegyverek ügyében. Mark Rutte szerint a katonai szövetség a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet az elrettentő erőre, mindezt pedig Vlagyimir Putyin kordában tartása érdekében teszi – írja az Origo. 

Mark Rutte szerint a NATO képes minden tagját megvédeni
Mark Rutte szerint a NATO képes minden tagját megvédeni. Fotó: AFP

A NATO a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni saját nukleáris képességeire, elsősorban Oroszország elrettentése érdekében. – Fontos, hogy többet beszéljünk társadalmainkkal a nukleáris elrettentésről, hogy megértsék, hogyan járul hozzá az általános biztonságunkhoz – nyilatkozta Mark Rutte nemrég. 

Putyinnak pedig tudnia kell, hogy egy nukleáris háborút soha nem lehet megnyerni és soha nem szabad megvívni

– fogalmazott.

A főtitkár szerint ugyanis amikor valaki felelőtlen nukleáris retorikát használ, akkor a lakosságnak fontos tudnia, hogy nincs ok a pánikra. Rutte szerint a katonai szövetség képes minden tagját megvédeni egy esetleges támadás esetén. Erre példának hozta fel a nemrég a közelmúltbeli NATO nukleáris gyakorlat, ami bizalmat adott az elrettentés hitelességében. 

A 32 NATO-tagállam közül az USA, Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Oroszország a világ legnagyobb nukleáris hatalma. A nukleáris fegyverek megszüntetéséért folytatott nemzetközi kampány szerint az ország jelenleg a legtöbb megerősített nukleáris fegyverrel rendelkezik – több mint 5500 robbanófejjel –, míg az USA-nak állítólag több mint 5044 ilyenje van.

Oroszország nemrég bejelentette, hogy nekikezdett új, nukleáris cirkálórakétájának fejlesztéséhez, ami a hírek szerint képes bármilyen légvédelmi rendszert kijátszani. 

 

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)

 

