„Csak semmi pánik” – mondta Mark Rutte, majd az atomfegyverekről beszélt

A NATO főtitkára fokozta a retorikai nyomást a nukleáris fegyverek ügyében. Mark Rutte szerint a katonai szövetség a jövőben nagyobb hangsúlyt fektet az elrettentő erőre, mindezt pedig Vlagyimir Putyin kordában tartása érdekében teszi – írja az Origo.

Mark Rutte szerint a NATO képes minden tagját megvédeni. Fotó: AFP

A NATO a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni saját nukleáris képességeire, elsősorban Oroszország elrettentése érdekében. – Fontos, hogy többet beszéljünk társadalmainkkal a nukleáris elrettentésről, hogy megértsék, hogyan járul hozzá az általános biztonságunkhoz – nyilatkozta Mark Rutte nemrég.

Putyinnak pedig tudnia kell, hogy egy nukleáris háborút soha nem lehet megnyerni és soha nem szabad megvívni

– fogalmazott.

A főtitkár szerint ugyanis amikor valaki felelőtlen nukleáris retorikát használ, akkor a lakosságnak fontos tudnia, hogy nincs ok a pánikra. Rutte szerint a katonai szövetség képes minden tagját megvédeni egy esetleges támadás esetén. Erre példának hozta fel a nemrég a közelmúltbeli NATO nukleáris gyakorlat, ami bizalmat adott az elrettentés hitelességében.