Az orosz Burevesztnyik rakétától retteg a világ

„Ez komoly kihívást jelenthet az Egyesült Államok új védelmi architektúrájának, és tárgyalási eszközt adhat Oroszország kezébe, ha a fegyverzetkorlátozási tárgyalások újraindulnak” – írta a lap.

Trump október 20-án jelentette be, hogy az amerikai adminisztráció végleges döntést hozott az Aranykupola rendszer felépítéséről. A projekt költségvetése megközelítőleg 175 milliárd dollár lesz, és az elnök szerint a teljes rendszert kevesebb mint három év alatt kívánják megvalósítani.

Vlagyimir Putyin orosz elnök videókonferencián keresztül beszél Valerij Geraszimovval, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökével (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Burevesztnyik: a fegyver elkészült

Október 26-án Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke számolt be Vlagyimir Putyinnak a Burevesztnyik korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjeinek befejezéséről. A rakéta 15 órán keresztül volt a levegőben, mintegy 14 ezer kilométert megtéve – ami az orosz védelmi vezetés szerint még nem a fegyver maximális hatótávolsága.

Putin visited one of the command posts of the joint group of forces and held a meeting with Gerasimov and the commanders.



Russia tested advanced weapons during nuclear force training this week, Vladimir Putin announced.



Tests of the Burevestnik cruise missile have been… pic.twitter.com/rnIhJs3gpC — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) October 26, 2025

Geraszimov hangsúlyozta: a tesztek során a Burevesztnyik minden előírt függőleges és vízszintes manővert sikeresen végrehajtott, ezzel bizonyítva „magas szintű képességeit a rakétaelhárító és légvédelmi rendszerek kijátszására”.