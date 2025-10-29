Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

BurevesztnyikrakétaTrumporoszországfenyegetésrakétavédelmi rendszer

Az orosz Burevesztnyik rakétától retteg a világ

A The Wall Street Journal szerint az orosz fejlesztésű Burevesztnyik cirkálórakéta potenciális fenyegetést jelenthet Donald Trump amerikai elnök új, Aranykupola néven ismert rakétavédelmi rendszerére. A lap szerint a rakéta létezése Moszkvának tárgyalási előnyt biztosíthat a jövőbeli fegyverzetkorlátozási egyeztetéseken Washingtonnal.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 29. 11:42
A Burevesztnyik rakéta indítása Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A WSJ cikke kiemeli, hogy míg Trump tervezett védelmi rendszere az interkontinentális ballisztikus rakéták magas röppályájú célpontjaira van optimalizálva, addig a Burevesztnyik alacsonyan repülő, szubszonikus cirkálórakéta, amely képes kikerülni a hagyományos légvédelmi és rakétaelhárító rendszereket, írja az Origó.

Burevesztnyik
Donald Trump amerikai elnök a Golden Dome rakétavédelmi pajzsról beszél a Fehér Ház Ovális Irodájában, 2025. május 20-án (Fotó: AFP/Jim Watson)

„Ez komoly kihívást jelenthet az Egyesült Államok új védelmi architektúrájának, és tárgyalási eszközt adhat Oroszország kezébe, ha a fegyverzetkorlátozási tárgyalások újraindulnak” – írta a lap.

Trump október 20-án jelentette be, hogy az amerikai adminisztráció végleges döntést hozott az Aranykupola rendszer felépítéséről. A projekt költségvetése megközelítőleg 175 milliárd dollár lesz, és az elnök szerint a teljes rendszert kevesebb mint három év alatt kívánják megvalósítani.

In this pool photograph distributed by Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin attends a meeting with Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces Valery Gerasimov via videoconference at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on April 26, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök videókonferencián keresztül beszél Valerij Geraszimovval, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökével (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Burevesztnyik: a fegyver elkészült

Október 26-án Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke számolt be Vlagyimir Putyinnak a Burevesztnyik korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjeinek befejezéséről. A rakéta 15 órán keresztül volt a levegőben, mintegy 14 ezer kilométert megtéve – ami az orosz védelmi vezetés szerint még nem a fegyver maximális hatótávolsága.

Geraszimov hangsúlyozta: a tesztek során a Burevesztnyik minden előírt függőleges és vízszintes manővert sikeresen végrehajtott, ezzel bizonyítva „magas szintű képességeit a rakétaelhárító és légvédelmi rendszerek kijátszására”.

Borítókép: A Burevesztnyik rakéta indítása (Forrás: Képernyőkép)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu