A WSJ cikke kiemeli, hogy míg Trump tervezett védelmi rendszere az interkontinentális ballisztikus rakéták magas röppályájú célpontjaira van optimalizálva, addig a Burevesztnyik alacsonyan repülő, szubszonikus cirkálórakéta, amely képes kikerülni a hagyományos légvédelmi és rakétaelhárító rendszereket, írja az Origó.
Az orosz Burevesztnyik rakétától retteg a világ
A The Wall Street Journal szerint az orosz fejlesztésű Burevesztnyik cirkálórakéta potenciális fenyegetést jelenthet Donald Trump amerikai elnök új, Aranykupola néven ismert rakétavédelmi rendszerére. A lap szerint a rakéta létezése Moszkvának tárgyalási előnyt biztosíthat a jövőbeli fegyverzetkorlátozási egyeztetéseken Washingtonnal.
„Ez komoly kihívást jelenthet az Egyesült Államok új védelmi architektúrájának, és tárgyalási eszközt adhat Oroszország kezébe, ha a fegyverzetkorlátozási tárgyalások újraindulnak” – írta a lap.
Trump október 20-án jelentette be, hogy az amerikai adminisztráció végleges döntést hozott az Aranykupola rendszer felépítéséről. A projekt költségvetése megközelítőleg 175 milliárd dollár lesz, és az elnök szerint a teljes rendszert kevesebb mint három év alatt kívánják megvalósítani.
Burevesztnyik: a fegyver elkészült
Október 26-án Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke számolt be Vlagyimir Putyinnak a Burevesztnyik korlátlan hatótávolságú cirkálórakéta tesztjeinek befejezéséről. A rakéta 15 órán keresztül volt a levegőben, mintegy 14 ezer kilométert megtéve – ami az orosz védelmi vezetés szerint még nem a fegyver maximális hatótávolsága.
Geraszimov hangsúlyozta: a tesztek során a Burevesztnyik minden előírt függőleges és vízszintes manővert sikeresen végrehajtott, ezzel bizonyítva „magas szintű képességeit a rakétaelhárító és légvédelmi rendszerek kijátszására”.
Borítókép: A Burevesztnyik rakéta indítása (Forrás: Képernyőkép)
