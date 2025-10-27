Medvegyev gratulált a Burevesztnyik rakéta sikeres tesztjéhez

Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Oroszország új atomhajtású cirkálórakétát tesztelt. A rakéta 14 ezer kilométert (8700 mérföldet) tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben – közölte Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Putyinnal.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO / POOL

Oroszország tesztelte az új, nukleáris fegyverekkel felszerelhető, atomhajtású, Burevesztnyik nevű cirkálórakétát – számolt be a Reuters.

A rakéta 14 ezer kilométert (8700 mérföldet) tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben

– közölte Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Putyinnal.

Ez valóban egy egyedülálló fegyver, amelynek nincs párja a világon

– mondta Putyin az orosz egyesített erők egyik parancsnokságánál tett látogatása során, amelyről a Moscow Times írt.