Medvegyev gratulált a Burevesztnyik rakéta sikeres tesztjéhez

Oroszország sikeresen tesztelte új, nukleáris meghajtású és nukleáris robbanófejjel felszerelhető cirkálórakétáját, a Burevesztnyiket, amely 14 ezer kilométert tett meg 15 óra alatt – közölte Valerij Geraszimov tábornok, az orosz vezérkar főnöke. Vlagyimir Putyin elnök szerint a rakéta „egyedülálló fegyver, amelynek nincs párja a világon”. A sikeres kísérlethez Dmitrij Medvegyev az X-en gratulált, hozzátéve: „Gratulálok Oroszország minden barátjának a korlátlan hatótávolságú Burevesztnyik rakéta sikeres tesztjéhez.”

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 0:01
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese (Fotó: AFP)
Amint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Oroszország új atomhajtású cirkálórakétát tesztelt. A rakéta 14 ezer kilométert (8700 mérföldet) tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben – közölte Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Putyinnal.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO / POOL

Oroszország tesztelte az új, nukleáris fegyverekkel felszerelhető, atomhajtású, Burevesztnyik nevű cirkálórakétát –  számolt be a Reuters.

A rakéta 14 ezer kilométert (8700 mérföldet) tett meg, és körülbelül 15 órán át volt a levegőben

 – közölte Valerij Geraszimov tábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Putyinnal. 

Ez valóban egy egyedülálló fegyver, amelynek nincs párja a világon

– mondta Putyin az orosz egyesített erők egyik parancsnokságánál tett látogatása során, amelyről a Moscow Times írt.

Putyin hangsúlyozta, hogy a 9M730 Burevesztnyik (Viharos szellő) – amelyet a NATO SSC–X–9 Skyfallként tart nyilván – olyan fegyverrendszer, amely a jelenlegi és jövőbeni rakétavédelmi technológiákkal szemben is bevehetetlen, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik.

Az orosz elnök közölte, hogy a Burevesztnyik rakéta kulcsfontosságú tesztjei befejeződtek, és hamarosan megkezdődhetnek az utolsó előkészületek a rendszer hadrendbe állítása előtt. Hozzátette, hogy Oroszország folyamatosan fejleszti és teszteli légitámadásra alkalmas fegyverrendszereit: a hadsereg nemrég a Nyugat–2025 hadgyakorlaton Cirkon típusú hiperszonikus rakétát is indított.

Gratulálok Oroszország minden barátjának a korlátlan hatótávolságú Burevesztnyik (Viharmadár) nukleáris meghajtású és nukleáris robbanófejjel felszerelt cirkálórakéta sikeres tesztjéhez

 – írta az X-en Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese (Fotó: AFP)

 

