Moszkva új, korszerű fegyvereket tesztel + videó

Fejlett fegyvereket teszteltek a Kapusztin Jar tesztlőtéren – jelentette be Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. Fotó: AFP

– Ma megfigyelhettük a fejlett fegyverek tesztelésének legújabb szakaszát, amelyet rutinszerűen végeznek a tesztlőtéren. Hadd emlékeztessem Önöket, hogy az idei áprilisi bemutató számos olyan kérdést vetett fel, amelyekkel foglalkozni kellett – jegyezte meg. Medvegyev tisztázta, hogy a munka eredményeit ma bemutatták a tesztlőtéren.

Hozzátette, hogy különféle légvédelmi ágyú- és légvédelmi géppuskarendszereket, elfogódrónokat és egyéb fegyvereket is bemutattak.

– Továbbra is azon dolgozunk, hogy javítsuk a védelmi iparunk által gyártott nagy pontosságú fegyvereink pontosságát és hatótávolságát, hogy új képességeket biztosítsunk az ellenséges célpontok, köztük a védelmi vonalak mélyén elhelyezkedő célpontok megsemmisítésére – hangsúlyozta a Biztonsági Tanács helyettes vezetője, adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Emellett a légvédelmi fejlesztésről és a drónok elhárításáról is szó esett a kiképzőtéren.

Medvegyev a Déli Szövetségi Körzetbe tett munkaútja során ellátogatott Kapusztin Jarba.

