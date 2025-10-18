OroszországDmitrij Medvegyevfegyver

Moszkva új, korszerű fegyvereket tesztel + videó

Különféle légvédelmi ágyú- és légvédelmi géppuskarendszereket, elfogódrónokat és egyéb fegyvereket is bemutattak. A fegyvereket egy lőtéren tesztelték.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 20:48
Dmitrij Medvegyev egy katonai bemutatón Fotó: YEKATERINA SHTUKINA Forrás: SPUTNIK
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Fejlett fegyvereket teszteltek a Kapusztin Jar tesztlőtéren – jelentette be Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese a Max platformon található csatornáján.

Fejlett fegyvereket teszteltek a Kapusztin Jar tesztlőtéren – jelentette be Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese
Fejlett fegyvereket teszteltek a Kapusztin Jar tesztlőtéren – jelentette be Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. Fotó: AFP

– Ma megfigyelhettük a fejlett fegyverek tesztelésének legújabb szakaszát, amelyet rutinszerűen végeznek a tesztlőtéren. Hadd emlékeztessem Önöket, hogy az idei áprilisi bemutató számos olyan kérdést vetett fel, amelyekkel foglalkozni kellett – jegyezte meg. Medvegyev tisztázta, hogy a munka eredményeit ma bemutatták a tesztlőtéren.

Hozzátette, hogy különféle légvédelmi ágyú- és légvédelmi géppuskarendszereket, elfogódrónokat és egyéb fegyvereket is bemutattak.

– Továbbra is azon dolgozunk, hogy javítsuk a védelmi iparunk által gyártott nagy pontosságú fegyvereink pontosságát és hatótávolságát, hogy új képességeket biztosítsunk az ellenséges célpontok, köztük a védelmi vonalak mélyén elhelyezkedő célpontok megsemmisítésére – hangsúlyozta a Biztonsági Tanács helyettes vezetője, adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség. 

Emellett a légvédelmi fejlesztésről és a drónok elhárításáról is szó esett a kiképzőtéren.

Medvegyev a Déli Szövetségi Körzetbe tett munkaútja során ellátogatott Kapusztin Jarba.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu