Medvegyev durva üzenetet küldött Trumpnak

Donald Trump új szankciói az orosz olajipar ellen súlyos diplomáciai feszültséget váltottak ki. Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerint az Egyesült Államok ezzel „háborús pályára lépett” Moszkvával szemben. A lépés hatására a globális olajárak is emelkedtek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 18:03
Dmitrij Medvegyev és Vlagyimir Putyin
Dmitrij Medvegyev és Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXEY NIKOLSKY
Donald Trump amerikai elnök új szankciók bevezetését jelentette be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára. A bejelentésre egy nappal azután került sor, hogy Trump közölte a tervezett budapesti békecsúcs határozatlan időre elhalasztásra került. Trump olajszankciói miatt az Egyesült Államok háborús pályára lépett Oroszországgal – mondta Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese – számolt be róla a Sky News.

Medvegyev szerint Amerika háborús pályára lépett Oroszországgal szemben
Medvegyev szerint Amerika háborús pályára lépett Oroszországgal szemben
Fotó: YEKATERINA SHTUKINA/SPUTNIK

Oroszország gazdasága nagymértékben függ az energiahordozókból származó bevételektől, amelyek lehetővé teszik a háború finanszírozását anélkül, hogy inflációt gerjesztenének vagy a rubel összeomlását okoznák. 

Medvegyev háborús üzenete

Az Egyesült Államok az ellenségünk, és a sokat beszélő »béketeremtőjük« most teljes mértékben háborús útra lépett Oroszországgal szemben. A meghozott döntések háborús cselekmények Oroszország ellen. Most pedig Trump teljesen egy vonalba került az őrült Európával.

Az amerikai szankciók Oroszország két legnagyobb olajvállalatát, a Rosznyeftyet és a Lukoilt célozzák, aminek hatására a globális olajárak csütörtökön 3 százalékkal emelkedtek. Arról is írtunk, hogy az Európai Unió is újabb szankciócsomagot jelentett be Oroszország ellen, amely az árnyékflottát célozza, és megtiltja a cseppfolyósított földgáz behozatalát. A szankciók célja, hogy nyomást gyakoroljanak Putyin elnökre, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék az orosz–ukrán háború befejezése érdekében. Bár az orosz külügyminisztérium az amerikai szankciót kontraproduktívnak nevezte, minden bizonnyal negatív hatással lesz az orosz gazdaságra.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

