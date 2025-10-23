Medvegyev durva üzenetet küldött Trumpnak

Donald Trump amerikai elnök új szankciók bevezetését jelentette be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára. A bejelentésre egy nappal azután került sor, hogy Trump közölte a tervezett budapesti békecsúcs határozatlan időre elhalasztásra került. Trump olajszankciói miatt az Egyesült Államok háborús pályára lépett Oroszországgal – mondta Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács elnökhelyettese – számolt be róla a Sky News.

Medvegyev szerint Amerika háborús pályára lépett Oroszországgal szemben

Fotó: YEKATERINA SHTUKINA/SPUTNIK

Oroszország gazdasága nagymértékben függ az energiahordozókból származó bevételektől, amelyek lehetővé teszik a háború finanszírozását anélkül, hogy inflációt gerjesztenének vagy a rubel összeomlását okoznák.