A korábbi orosz politikus szerint a fenyegetés valószínűleg ismét csak üres retorika,

amelyet egy kokainfüggő bohóccal folytatott elhúzódó tárgyalások váltottak ki. Mint amikor atomtengeralattjárókat küldenének közelebb Oroszországhoz. Nos, tudod, hogy megy ez: egy tengeralattjáró a felszínre kerül Ukrajna sztyeppéin

– írta Medvegyev.

Peszkov is reagált

A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indításához amerikai szakemberek kellenek, ezen fegyverek átadása Ukrajnának rosszul végződhet

– jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője újságírói kérdésre Medvegyev bejegyzését is kommentálta ezzel. Peszkov rámutatott, hogy

az ilyen bonyolult rakéták kezelése valamilyen formában megköveteli amerikai szakértők részvételét a folyamatban, ez nyilvánvaló tény.

Az orosz elnök sajtótitkára szerint az amerikaiak tudnak az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamatban beállt "szünetről". Mint fogalmazott, az orosz-amerikai kapcsolatok "a megfelelő csatornákon keresztül folytatódnak", és sajnálkozásának adott hangot, hogy ezekben nincs előrelépés.