MedvegyevUkrajnafenyegetTomahawkTrump

Medvegyev ezúttal Trumpnak üzent

Dmitrij Medvegyev az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke közösségi oldalán reagált Donald Trump legutóbbi kijelentésére. Az amerikai elnök ismételten arra figyelmeztet, hogy „ha az orosz elnök nem rendezi az ukrán konfliktust, az számára rosszul fog végződni”. Medvegyev ironikusan reagált a kijelentésre.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 10. 13. 17:39
Donald Trump amerikai elnök és Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Medvegyev ironikusan úgy kommentálta a kijelentést: 

Medvegyev
Dmitrij Medvegyev, Oroszország volt elnöke, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: AFP/Yekaterina Shtukina)

Úgy tűnik, Trump századszor fenyeget. Röviden: ismét fenyeget.

Medvegyev: a rakétákat Trump lövi ki

Az orosz politikus Trump Tomahawk rakéták szállításával kapcsolatos kijelentéseiről is írt.

Ha az üzleti béketeremtő Tomahawkokról beszél, akkor a kijelentése helytelen. Ezeknek a rakétáknak a szállítása mindenki számára rosszul végződhet. És elsősorban magának Trumpnak

– fogalmazott sejtelmesen.

Medvegyev hangsúlyozta, hogy a nukleáris és hagyományos Tomahawkokat használat közben nem lehet megkülönböztetni, így a kilövést

nem Bandera Kijevje, hanem az Egyesült Államok hajtja végre, értsd: Trump.

A korábbi orosz politikus szerint a fenyegetés valószínűleg ismét csak üres retorika,

amelyet egy kokainfüggő bohóccal folytatott elhúzódó tárgyalások váltottak ki. Mint amikor atomtengeralattjárókat küldenének közelebb Oroszországhoz. Nos, tudod, hogy megy ez: egy tengeralattjáró a felszínre kerül Ukrajna sztyeppéin

– írta Medvegyev.

Peszkov is reagált

A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indításához amerikai szakemberek kellenek, ezen fegyverek átadása Ukrajnának rosszul végződhet 

– jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője újságírói kérdésre Medvegyev bejegyzését is kommentálta ezzel. Peszkov rámutatott, hogy 

az ilyen bonyolult rakéták kezelése valamilyen formában megköveteli amerikai szakértők részvételét a folyamatban, ez nyilvánvaló tény.

Az orosz elnök sajtótitkára szerint az amerikaiak tudnak az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamatban beállt "szünetről". Mint fogalmazott, az orosz-amerikai kapcsolatok "a megfelelő csatornákon keresztül folytatódnak", és sajnálkozásának adott hangot, hogy ezekben nincs előrelépés. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump esetleges telefonbeszélgetéséről azt mondta, hogy ebben a kérdésben egyelőre nincs konkrét megállapodás, de minden lehetőség adott egy ilyen beszélgetés gyors megszervezésére.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök (Fotó: AFP/Brendan Smialowski) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu