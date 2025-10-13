Medvegyev ironikusan úgy kommentálta a kijelentést:
Úgy tűnik, Trump századszor fenyeget. Röviden: ismét fenyeget.
Az orosz politikus Trump Tomahawk rakéták szállításával kapcsolatos kijelentéseiről is írt.
Ha az üzleti béketeremtő Tomahawkokról beszél, akkor a kijelentése helytelen. Ezeknek a rakétáknak a szállítása mindenki számára rosszul végződhet. És elsősorban magának Trumpnak
– fogalmazott sejtelmesen.
Medvegyev hangsúlyozta, hogy a nukleáris és hagyományos Tomahawkokat használat közben nem lehet megkülönböztetni, így a kilövést
nem Bandera Kijevje, hanem az Egyesült Államok hajtja végre, értsd: Trump.
A korábbi orosz politikus szerint a fenyegetés valószínűleg ismét csak üres retorika,
amelyet egy kokainfüggő bohóccal folytatott elhúzódó tárgyalások váltottak ki. Mint amikor atomtengeralattjárókat küldenének közelebb Oroszországhoz. Nos, tudod, hogy megy ez: egy tengeralattjáró a felszínre kerül Ukrajna sztyeppéin
– írta Medvegyev.
A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indításához amerikai szakemberek kellenek, ezen fegyverek átadása Ukrajnának rosszul végződhet
– jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője újságírói kérdésre Medvegyev bejegyzését is kommentálta ezzel. Peszkov rámutatott, hogy
az ilyen bonyolult rakéták kezelése valamilyen formában megköveteli amerikai szakértők részvételét a folyamatban, ez nyilvánvaló tény.
Az orosz elnök sajtótitkára szerint az amerikaiak tudnak az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamatban beállt "szünetről". Mint fogalmazott, az orosz-amerikai kapcsolatok "a megfelelő csatornákon keresztül folytatódnak", és sajnálkozásának adott hangot, hogy ezekben nincs előrelépés.
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump esetleges telefonbeszélgetéséről azt mondta, hogy ebben a kérdésben egyelőre nincs konkrét megállapodás, de minden lehetőség adott egy ilyen beszélgetés gyors megszervezésére.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)
A fegyvert lefoglalták.
A miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót az egyiptomi békecsúcs helyszínéről.
Magyar Péter a brüsszeli álláspontot képviseli: még több fegyvert és pénzt Ukrajnába – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.
Donald Trump és a vezetők hivatalosan is aláírták a békeszerződést. Az amerikai elnök mellett az egyiptomi elnök és a török elnök is aláírásával hitelesítette a dokumentumot. Az eseményen több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz.
