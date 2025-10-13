Trump ultimátumot adott Putyinnak: ha a harcok folytatódnak, Washington lépni fog

Trump ultimátumot adott

Kijelentette azt is, hogy szerinte Putyin számára kedvezőbb lenne a rendezés, és úgy véli, az orosz elnök rendezi a helyzetet – ha viszont nem így lesz, annak következményei lesznek.

Borítókép: Trump közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását (Fotó: AFP)