A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

Donald TrumpVlagyimir PutyinOroszországUkrajnakonfliktusEgyesült ÁllamokTomahawkorosz-ukrán háború

Trump ultimátumot adott Putyinnak: ha a harcok folytatódnak, Washington lépni fog

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy kész hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldeni Ukrajnába, ha Oroszország nem hajlandó véget vetni a háborúnak. Az elnök előbb Vlagyimir Putyinnal kíván egyeztetni, de figyelmeztetett: ha a harcok folytatódnak, Washington lépni fog.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 7:56
Trump közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását Forrás: AFP
Donald Trump október 12-én közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását, ám a terv végrehajtása előtt szeretné átbeszélni az ügyet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a Kyiv Independent.

Trump közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását
Trump közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását. Fotó: AFP

Trump újságíróknak azt mondta, hogy „őszintén szólva” lehet, hogy fel kell vennie a kapcsolatot Oroszországgal a Tomahawkokról, majd hozzátette: nem gondolja, hogy az oroszok szeretnének ilyen rakétákat a területükön.

Amikor arról kérdezték, jelent-e ez előzetes egyeztetést a rakétaszállítás előtt, az elnök közölte: ez attól függ, hajlandó-e Moszkva véget vetni a háborúnak. 

Hangsúlyozta, hogy elképzelhető, beszélni fog Putyinnal, és felhívja rá a figyelmét: ha a harcok folytatódnak, az Egyesült Államok Tomahawkokat küldhet Ukrajnába.

Trump rámutatott továbbá, hogy szerinte Oroszországnak nincs szüksége ilyen fegyverekre, ugyanakkor figyelmeztetett: ha a konfliktus nem szűnik meg, az Egyesült Államok folytathatja a fegyverszállítást. 

(COMBO) This combination of pictures created on August 18, 2025 shows US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Washington, DC, on August 18, 2025 and Russian President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. US President Donald Trump said August 18 he had started arranging a two-way peace meeting between Ukraine's Volodymyr Zelensky and Russia's Vladimir Putin -- to be followed by three-way talks involving himself. "At the conclusion of the meetings, I called President Putin, and began the arrangements for a meeting, at a location to be determined, between President Putin and President Zelensky," Trump said after hosting Zelensky and European leaders at the White House. "After that meeting takes place, we will have a Trilat, which would be the two Presidents, plus myself." European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." Putin is in Alaska at the invitation of Trump in his first visit to a Western country since he ordered the 2022 invasion of Ukraine that has killed tens of thousands of people. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Trump beszélni fog Putyinnal, és felhívja rá a figyelmét: ha a harcok folytatódnak, az Egyesült Államok Tomahawkokat küldhet Ukrajnába. Fotó: AFP

Trump ultimátumot adott

Kijelentette azt is, hogy szerinte Putyin számára kedvezőbb lenne a rendezés, és úgy véli, az orosz elnök rendezi a helyzetet – ha viszont nem így lesz, annak következményei lesznek

Borítókép: Trump közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását (Fotó: AFP)

