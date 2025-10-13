Donald Trump október 12-én közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását, ám a terv végrehajtása előtt szeretné átbeszélni az ügyet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – írja a Kyiv Independent.
Trump ultimátumot adott Putyinnak: ha a harcok folytatódnak, Washington lépni fog
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy kész hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldeni Ukrajnába, ha Oroszország nem hajlandó véget vetni a háborúnak. Az elnök előbb Vlagyimir Putyinnal kíván egyeztetni, de figyelmeztetett: ha a harcok folytatódnak, Washington lépni fog.
Trump újságíróknak azt mondta, hogy „őszintén szólva” lehet, hogy fel kell vennie a kapcsolatot Oroszországgal a Tomahawkokról, majd hozzátette: nem gondolja, hogy az oroszok szeretnének ilyen rakétákat a területükön.
Amikor arról kérdezték, jelent-e ez előzetes egyeztetést a rakétaszállítás előtt, az elnök közölte: ez attól függ, hajlandó-e Moszkva véget vetni a háborúnak.
További Külföld híreink
Hangsúlyozta, hogy elképzelhető, beszélni fog Putyinnal, és felhívja rá a figyelmét: ha a harcok folytatódnak, az Egyesült Államok Tomahawkokat küldhet Ukrajnába.
Trump rámutatott továbbá, hogy szerinte Oroszországnak nincs szüksége ilyen fegyverekre, ugyanakkor figyelmeztetett: ha a konfliktus nem szűnik meg, az Egyesült Államok folytathatja a fegyverszállítást.
További Külföld híreink
Trump ultimátumot adott
Kijelentette azt is, hogy szerinte Putyin számára kedvezőbb lenne a rendezés, és úgy véli, az orosz elnök rendezi a helyzetet – ha viszont nem így lesz, annak következményei lesznek.
Borítókép: Trump közölte, hogy az Egyesült Államok megfontolja hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnába juttatását (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Orbán Viktor meghívása történelmi esemény”
Orbán Viktor részt vesz a közel-keleti békecsúcson.
Megérkezett Trump Izraelbe + videó
Trump a repülőtéren találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Jichák Hercog államfővel.
Trump meghívta Orbán Viktort az egyiptomi békecsúcsra
Ilyen a békepártiak szövetsége!
Történelmi pillanat zajlik élőben, Trump reflektorfényben + videó
Véget ért a háború, szabadulnak a túszok.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Orbán Viktor meghívása történelmi esemény”
Orbán Viktor részt vesz a közel-keleti békecsúcson.
Megérkezett Trump Izraelbe + videó
Trump a repülőtéren találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Jichák Hercog államfővel.
Trump meghívta Orbán Viktort az egyiptomi békecsúcsra
Ilyen a békepártiak szövetsége!
Történelmi pillanat zajlik élőben, Trump reflektorfényben + videó
Véget ért a háború, szabadulnak a túszok.