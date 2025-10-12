Donald Trumpkényszersorozástámadásorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Fokozódik a feszültség: új szakasz kezdődhet az ukrajnai háborúban

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij tárgyalása új fejezetet nyithat a háborúban, miközben Oroszország újabb dróntámadásokat indított Ukrajnában, és folytatódnak a kényszersorozások is. A frontvonalon mindkét fél mozgósít, a diplomáciai térben pedig egyre több a bizonytalanság.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 3:00
Drónészlelés Ukrajnában. Illusztráció Fotó: AFP/YURIY DYACHYSHYN Forrás: AFP
Új lendületet vehet az ukrajnai háború, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök megbeszélést folytatott az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokról és az ukrán légvédelem megerősítésének lehetőségeiről.

Ukrajna
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Fotó: Ukrán Elnöki Sajtószolgálat / AFP

Zelenszkij a találkozót követően „jó lehetőségekről és erős elképzelésekről” beszélt, amelyek szerinte segíthetik Ukrajna védelmi képességeinek növelését.

 A Telegraph szerint az ukrán elnök a zárt ajtók mögötti egyeztetésen a nagy hatótávolságú Tomahawk-rakéták szállítását is felvetette – ezek akár 1600 kilométeres távolságból is képesek csapást mérni. Trump később arról nyilatkozott, hogy a döntés „gyakorlatilag megszületett”, de nem részletezte, mely fegyverekről van szó. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök ezzel kapcsolatban figyelmeztetett: a Tomahawkok átadása „új eszkalációs szintet” jelentene az Egyesült Államokkal.

Eközben Odessza megyében az orosz erők ismét az energetikai infrastruktúrát támadták. A helyi ügyészség közlése szerint 

44 település maradt áram nélkül, egy 47 éves nő pedig megsebesült. Az ukrán légierő szerint 78 drónt indítottak az oroszok, ebből 54-et sikerült megsemmisíteni, de több régióban komoly károk keletkeztek.

A támadások közben Csernyihiv megyében is újabb tragédia történt: orosz dróntalálat ért egy helyreállítóbrigád járművét, egy szakember életét vesztette, többen megsérültek.

Az ukrán hátországban eközben nő az elégedetlenség az erőszakos mozgósítások miatt. Friss videók tanúsága szerint a toborzótisztek már rokkant férfiakat is elhurcolnak, hogy pótolják a fronton elesett katonákat. A kényszersorozások brutalitása egyre súlyosabb társadalmi feszültséget okoz.

Borítókép: Drónészlelés Ukrajnában. Illusztráció (Fotó: AFP)

