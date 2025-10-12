Fokozódik a feszültség: új szakasz kezdődhet az ukrajnai háborúban

Új lendületet vehet az ukrajnai háború, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök megbeszélést folytatott az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokról és az ukrán légvédelem megerősítésének lehetőségeiről.
Zelenszkij a találkozót követően „jó lehetőségekről és erős elképzelésekről” beszélt, amelyek szerinte segíthetik Ukrajna védelmi képességeinek növelését.
A Telegraph szerint az ukrán elnök a zárt ajtók mögötti egyeztetésen a nagy hatótávolságú Tomahawk-rakéták szállítását is felvetette – ezek akár 1600 kilométeres távolságból is képesek csapást mérni. Trump később arról nyilatkozott, hogy a döntés „gyakorlatilag megszületett”, de nem részletezte, mely fegyverekről van szó.
Vlagyimir Putyin orosz elnök ezzel kapcsolatban figyelmeztetett: a Tomahawkok átadása „új eszkalációs szintet” jelentene az Egyesült Államokkal.