Ukrán ügyészség: orosz dróntámadások miatt több mint negyven településen nincs áram Odessza megyében

Dróntámadás Odesszában

Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója pedig azt közölte, hogy orosz dróntalálat érte az egyik szerelőbrigád járművét, akik az energetikai létesítmények elleni orosz légicsapások utáni helyreállítási munkákat végezték a régióban.

A tisztségviselő szavai szerint a találat után a jármű kigyulladt, majd újabb orosz csapás érte a területet, amely a vállalat egy másik autóját találta el. A helyszínen egy szakember életét vesztette, további négyet sérülésekkel szállítottak kórházba. Később egy újabb energetikai szakember is meghalt a kórházban. Csausz hozzátette, hogy az orosz erők a helyszínre érkező helyi tűzoltóegységet is tűz alá vették.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 78 drónnal támadta meg Ukrajnát, a légvédelem ebből 54-et semmisített meg, hat helyszínen azonban 21 csapásmérő drón találatát rögzítették.