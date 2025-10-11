A dróntámadásban a közlés szerint egy 47 éves nő megsebesült, kórházba szállították. Az ügyészség közölte, hogy háborús bűncselekmény címén eljárást indítottak, írja az MTI.
Ukrán ügyészség: orosz dróntámadások miatt több mint negyven településen nincs áram Odessza megyében
Szombatra virradóra az orosz erők dróntámadást intéztek a dél-ukrajnai Odessza megye energetikai infrastruktúrája ellen, 44 település maradt áramellátás nélkül – közölte az UNIAN hírügynökséggel a megyei ügyészi hivatal.
Dróntámadás Odesszában
Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója pedig azt közölte, hogy orosz dróntalálat érte az egyik szerelőbrigád járművét, akik az energetikai létesítmények elleni orosz légicsapások utáni helyreállítási munkákat végezték a régióban.
A tisztségviselő szavai szerint a találat után a jármű kigyulladt, majd újabb orosz csapás érte a területet, amely a vállalat egy másik autóját találta el. A helyszínen egy szakember életét vesztette, további négyet sérülésekkel szállítottak kórházba. Később egy újabb energetikai szakember is meghalt a kórházban. Csausz hozzátette, hogy az orosz erők a helyszínre érkező helyi tűzoltóegységet is tűz alá vették.
Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 78 drónnal támadta meg Ukrajnát, a légvédelem ebből 54-et semmisített meg, hat helyszínen azonban 21 csapásmérő drón találatát rögzítették.
Borítókép: Orosz dróntámadás Odessza megyében (Forrás: Telegram)
