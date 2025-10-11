  • Magyar Nemzet
Ukrán ügyészség: orosz dróntámadások miatt több mint negyven településen nincs áram Odessza megyében

Szombatra virradóra az orosz erők dróntámadást intéztek a dél-ukrajnai Odessza megye energetikai infrastruktúrája ellen, 44 település maradt áramellátás nélkül – közölte az UNIAN hírügynökséggel a megyei ügyészi hivatal.

Forrás: MTI2025. 10. 11. 16:16
Orosz dróntámadás Odessza megyében Forrás: Telegram
A dróntámadásban a közlés szerint egy 47 éves nő megsebesült, kórházba szállították. Az ügyészség közölte, hogy háborús bűncselekmény címén eljárást indítottak, írja az MTI. 

Az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat által közzétett fotó 2025. október 9-én ukrán tűzoltókat ábrázol, akik egy dróntámadás helyszínén oltanak tüzet az odesszai régióban (Fotó: AFP/Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat)

Dróntámadás Odesszában

Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzója pedig azt közölte, hogy orosz dróntalálat érte az egyik szerelőbrigád járművét, akik az energetikai létesítmények elleni orosz légicsapások utáni helyreállítási munkákat végezték a régióban. 

A tisztségviselő szavai szerint a találat után a jármű kigyulladt, majd újabb orosz csapás érte a területet, amely a vállalat egy másik autóját találta el. A helyszínen egy szakember életét vesztette, további négyet sérülésekkel szállítottak kórházba. Később egy újabb energetikai szakember is meghalt a kórházban. Csausz hozzátette, hogy az orosz erők a helyszínre érkező helyi tűzoltóegységet is tűz alá vették.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 78 drónnal támadta meg Ukrajnát, a légvédelem ebből 54-et semmisített meg, hat helyszínen azonban 21 csapásmérő drón találatát rögzítették.

Borítókép: Orosz dróntámadás Odessza megyében (Forrás: Telegram)

