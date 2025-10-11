Újabb német légvédelmi rendszereket kap Ukrajna

Ez már a második Skyranger-szállítás néhány héten belül: Papperger szeptember elején jelentette be, hogy a Rheinmetall több száz millió eurós szerződés keretében már megkezdte a mobil drónelhárító rendszerek szállítását.

A mostani bejelentés előtt nem sokkal nagy kiterjedésű orosz légitámadás érte Ukrajnát, amelyben egy gyermek életét vesztette, több tucat civil megsebesült, és Kijev több kerülete áram és víz nélkül maradt.

Oroszország továbbra is Ukrajna energiahálózatát és infrastrukturális létesítményeit támadja, hogy a tél előtt gyengítse az ország ellenálló képességét.

Légvédelmi rendszer az orosz drónok ellen

Szakértők szerint Ukrajna számára komoly gondot jelent, hogy a drónok elleni védekezés költsége aránytalanul magas: egy iráni gyártmányú Shahed drón ára tízezrekben mérhető, miközben egy NASAMS vagy Patriot rakéta kilövése 600 ezer és egymillió dollár közötti összeget emészt fel.

A Rheinmetall az elmúlt hónapokban Európa egyik legfontosabb fegyverszállítójává vált. A vállalat tankokat, tüzérségi lövedékeket, aknavetőket és felderítő drónokat is küldött Ukrajnának.

A mostani Skyranger-rendszerek a várakozások szerint tovább erősítik Kijev légvédelmét, miközben a béketárgyalások lassan haladnak, és mindkét fél próbál előnyhöz jutni a fronton a tél beállta előtt.