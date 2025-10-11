Újabb német légvédelmi rendszereket kap Ukrajna

A német hadiipari cég szerint a döntés célja, hogy „gyors és költséghatékony védelmet” nyújtson Ukrajnának az egyre intenzívebb orosz dróntámadásokkal szemben, írja az Origo.
A Skyranger 35 rendszer páncélozott lánctalpas járművekre, például Leopard 1-es harckocsikra is felszerelhető. A 4 kilométeres hatótávolságú eszköz az Oerlikon Revolver Gun Mk 3 légvédelmi ágyúval működik együtt, és egyszerre biztosít mobilitást és tűzerőt.
A szerződés értéke a Rheinmetall tájékoztatása szerint több száz millió euróra tehető, de a pontos összeg és a szállítandó mennyiség nem ismert. A gyártás és a rendszer-integráció a vállalat római központjában, a Rheinmetall Italiánál zajlik majd.
Hálásak vagyunk Ukrajna bizalmáért, és köszönjük az uniós ország támogatását, amely ismét megmutatja, hogy Európa egységesen segíti Ukrajna védelmét
– fogalmazott Armin Papperger, a vállalat vezérigazgatója.