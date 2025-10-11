légvédelmi rendszerszállításUkrajnadrónRheinmetall

Újabb német légvédelmi rendszereket kap Ukrajna

A német Rheinmetall hadiipari vállalat újabb Skyranger 35 légvédelmi rendszerek szállítását jelentette be Ukrajnának – közölte a társaság. A szállítást egy meg nem nevezett európai uniós tagállam finanszírozza, amely a vásárlást a befagyasztott orosz vagyonból származó bevételek felhasználásával fedezi.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 11. 6:30
A német Rheinmetall fegyvergyártó cég „Skyranger” légvédelmi rendszerének prototípusa Fotó: Robert Michael Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A német hadiipari cég szerint a döntés célja, hogy „gyors és költséghatékony védelmet” nyújtson Ukrajnának az egyre intenzívebb orosz dróntámadásokkal szemben, írja az Origo.

Légvédelmi rendszer
Rheinmetall Skyranger 35 légvédelmi rendszer Leopard 1 alvázra szerelve (Fotó: Rheinmetall)

A Skyranger 35 rendszer páncélozott lánctalpas járművekre, például Leopard 1-es harckocsikra is felszerelhető. A 4 kilométeres hatótávolságú eszköz az Oerlikon Revolver Gun Mk 3 légvédelmi ágyúval működik együtt, és egyszerre biztosít mobilitást és tűzerőt.

A szerződés értéke a Rheinmetall tájékoztatása szerint több száz millió euróra tehető, de a pontos összeg és a szállítandó mennyiség nem ismert. A gyártás és a rendszer-integráció a vállalat római központjában, a Rheinmetall Italiánál zajlik majd.

Hálásak vagyunk Ukrajna bizalmáért, és köszönjük az uniós ország támogatását, amely ismét megmutatja, hogy Európa egységesen segíti Ukrajna védelmét

– fogalmazott Armin Papperger, a vállalat vezérigazgatója.

Rheinmetall CEO Armin Papperger gives a speech during the inauguration of the new munitions plant of German automotive and arms manufactuer Rheinmetall, in Unterluess, northern Germany on August 27, 2025. German weapons-maker Rheinmetall opened Europe's largest munitions plant on August 27 as Berlin rushes to rearm after decades of running down its military. Taking up 30,000 square metres -- the size of five football pitches -- the factory in Unterluess in northern Germany will be able to produce 350,000 artillery shells a year by 2027. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)
Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

Ez már a második Skyranger-szállítás néhány héten belül: Papperger szeptember elején jelentette be, hogy a Rheinmetall több száz millió eurós szerződés keretében már megkezdte a mobil drónelhárító rendszerek szállítását.

A mostani bejelentés előtt nem sokkal nagy kiterjedésű orosz légitámadás érte Ukrajnát, amelyben egy gyermek életét vesztette, több tucat civil megsebesült, és Kijev több kerülete áram és víz nélkül maradt. 

Oroszország továbbra is Ukrajna energiahálózatát és infrastrukturális létesítményeit támadja, hogy a tél előtt gyengítse az ország ellenálló képességét.

Légvédelmi rendszer az orosz drónok ellen

Szakértők szerint Ukrajna számára komoly gondot jelent, hogy a drónok elleni védekezés költsége aránytalanul magas: egy iráni gyártmányú Shahed drón ára tízezrekben mérhető, miközben egy NASAMS vagy Patriot rakéta kilövése 600 ezer és egymillió dollár közötti összeget emészt fel.

A Rheinmetall az elmúlt hónapokban Európa egyik legfontosabb fegyverszállítójává vált. A vállalat tankokat, tüzérségi lövedékeket, aknavetőket és felderítő drónokat is küldött Ukrajnának.

A mostani Skyranger-rendszerek a várakozások szerint tovább erősítik Kijev légvédelmét, miközben a béketárgyalások lassan haladnak, és mindkét fél próbál előnyhöz jutni a fronton a tél beállta előtt.

Borítókép: A német Rheinmetall fegyvergyártó cég Skyranger légvédelmi rendszerének prototípusa (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Robert Michael)

