Európa garantálná az ukrán légtér biztonságát

Az európai országok közös terven dolgoznak az ukrán légtér biztosítása érdekében. Európa ezek alapján vadászgépeket és légvédelmi rendszereket is bevetne.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 12:01
Fotó: ADRI SALIDO Forrás: ANADOLU
Az európai országok fontolgatják annak lehetőségét, hogy garantálják a légtér biztonságát az ország nyugati részén, és fokozatosan kiterjesszék az ilyen intézkedéseket keletre, az ukrajnai helyzet rendezésének részeként – jelentette a The Telegraph forrásokra hivatkozva. Európa ehhez légvédelmi rendszereket is bevetne. 

Európa újraindítaná a légi forgalmat
Európa újraindítaná a légi forgalmat (Fotó: Anadolu/Adri Salido)

Az európaiak egy katonai repülés elől lezárt zóna bevezetéséről tárgyalnak, hogy Ukrajna magabiztosan újraindíthassa a polgári légi járatokat. A rendszer, az ország nyugati részén kezdi meg működését, fokozatosan egyre nagyobb légteret lefedve, amíg az egész ország elég biztonságossá nem válik a kereskedelmi légi forgalom számára.

Az újság szerint a misszió nyugati vadászgépeket és földi légvédelmi rendszereket is bevonhatna a kezdeti szakaszban, hogy megnyissák a lvivi repülőteret és más nyugat-ukrajnai légikikötőket. 

Amennyiben a tűzszüneti megállapodásokat betartják, a misszió kelet felé is kiterjeszthető Kijevre és más városokra. A légi forgalom helyreállításának kulcsfontosságú elemnek kell lennie az Ukrajnába irányuló befektetések vonzásában és a menekültek visszatérésében.

