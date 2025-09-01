Európa garantálná az ukrán légtér biztonságát

Az európai országok fontolgatják annak lehetőségét, hogy garantálják a légtér biztonságát az ország nyugati részén, és fokozatosan kiterjesszék az ilyen intézkedéseket keletre, az ukrajnai helyzet rendezésének részeként – jelentette a The Telegraph forrásokra hivatkozva. Európa ehhez légvédelmi rendszereket is bevetne.

Európa újraindítaná a légi forgalmat (Fotó: Anadolu/Adri Salido)

Az európaiak egy katonai repülés elől lezárt zóna bevezetéséről tárgyalnak, hogy Ukrajna magabiztosan újraindíthassa a polgári légi járatokat. A rendszer, az ország nyugati részén kezdi meg működését, fokozatosan egyre nagyobb légteret lefedve, amíg az egész ország elég biztonságossá nem válik a kereskedelmi légi forgalom számára.

Az újság szerint a misszió nyugati vadászgépeket és földi légvédelmi rendszereket is bevonhatna a kezdeti szakaszban, hogy megnyissák a lvivi repülőteret és más nyugat-ukrajnai légikikötőket.

Amennyiben a tűzszüneti megállapodásokat betartják, a misszió kelet felé is kiterjeszthető Kijevre és más városokra. A légi forgalom helyreállításának kulcsfontosságú elemnek kell lennie az Ukrajnába irányuló befektetések vonzásában és a menekültek visszatérésében.