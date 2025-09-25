A Szu-–34 az ukrán légierő jelentése szerint éppen támadó bevetést hajtott végre, amikor célba vették. A Szu–34-es típus az elmúlt hetekben több alkalommal is részt vett civil célpontok elleni támadásokban a régióban.
Az ukrán légvédelem lelőtt egy orosz Szu–34-es bombázót Zaporizzsjánál
Az ukrán fegyveres erők lelőttek egy orosz Szu–34-es vadászbombázót, amely a beszámolók szerint irányított légibombákkal támadta a Zaporizzsja városát. A Kijev által közölt információk szerint az orosz Szu–34-est szeptember 25-én hajnalban sikerült megsemmisíteni.
A zaporizzsjai polgári hatóságok szerint szeptember 22–23-án az orosz légierő több hullámban vetett be romboló erejű bombákat, amelyek lakóházakat és civil infrastruktúrát is sújtottak, számos tűzvészt okozva. A várost drónokkal – köztük iráni gyártmányú Sahedokkal – is támadták, írja az RBC Ukraine.
A lelőtt Szu–34 vadászgép
A lelőtt orosz repülőgép egy Szu–27-es vadászgép alapján fejlesztett, kétszemélyes, szuperszonikus vadászbombázó, amelyet elsősorban földi és tengeri célpontok támadására használnak. Az orosz hadsereg a 2022-ben indított háború óta rendszeresen beveti Ukrajna városai és katonai létesítményei ellen. A típus képes különféle irányított bombák, valamint levegő–föld és levegő–levegő rakéták hordozására is.
Fokozódó légitámadások
Az elmúlt napokban Zaporizzsja ismét az orosz légitámadások célkeresztjébe került. A polgármesteri hivatal beszámolói szerint a várost nemcsak légibombákkal, hanem tömeges dróncsapásokkal is támadták, amelyek több lakóövezetben okoztak károkat. A helyi hatóságok közlése szerint az elmúlt héten több tucat civil épület rongálódott meg.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció. Orosz Szu–34-es vadászbombázók legénysége (Fotó: Anadolu/AFP/Orosz Védelmi Minisztérium)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek
Mindez komoly kockázatokat hordoz.
Így készül Dánia a drónok semlegesítésére
A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.
Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát
A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni – mondta az Európai Bizottság elnöke.
Lengyelország megnyitotta a határt
Hetekig zárva tartott.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek
Mindez komoly kockázatokat hordoz.
Így készül Dánia a drónok semlegesítésére
A politikai és katonai vezetés hangsúlyozza, hogy a cél a lakosság és a kritikus infrastruktúra biztonságának megőrzése.
Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát
A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni – mondta az Európai Bizottság elnöke.
Lengyelország megnyitotta a határt
Hetekig zárva tartott.