Az ukrán légvédelem lelőtt egy orosz Szu–34-es bombázót Zaporizzsjánál

A zaporizzsjai polgári hatóságok szerint szeptember 22–23-án az orosz légierő több hullámban vetett be romboló erejű bombákat, amelyek lakóházakat és civil infrastruktúrát is sújtottak, számos tűzvészt okozva. A várost drónokkal – köztük iráni gyártmányú Sahedokkal – is támadták, írja az RBC Ukraine.

A lelőtt Szu–34 vadászgép

A lelőtt orosz repülőgép egy Szu–27-es vadászgép alapján fejlesztett, kétszemélyes, szuperszonikus vadászbombázó, amelyet elsősorban földi és tengeri célpontok támadására használnak. Az orosz hadsereg a 2022-ben indított háború óta rendszeresen beveti Ukrajna városai és katonai létesítményei ellen. A típus képes különféle irányított bombák, valamint levegő–föld és levegő–levegő rakéták hordozására is.

Fokozódó légitámadások

Az elmúlt napokban Zaporizzsja ismét az orosz légitámadások célkeresztjébe került. A polgármesteri hivatal beszámolói szerint a várost nemcsak légibombákkal, hanem tömeges dróncsapásokkal is támadták, amelyek több lakóövezetben okoztak károkat. A helyi hatóságok közlése szerint az elmúlt héten több tucat civil épület rongálódott meg.