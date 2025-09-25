Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl – kövesse nálunk élőben! + videó

szu-34Ukrajnalelövéslégvédelemorosz-ukrán háborúorosz

Az ukrán légvédelem lelőtt egy orosz Szu–34-es bombázót Zaporizzsjánál

Az ukrán fegyveres erők lelőttek egy orosz Szu–34-es vadászbombázót, amely a beszámolók szerint irányított légibombákkal támadta a Zaporizzsja városát. A Kijev által közölt információk szerint az orosz Szu–34-est szeptember 25-én hajnalban sikerült megsemmisíteni.

Szabó István
Forrás: RBC Ukraine2025. 09. 25. 9:41
Illusztráció orosz Szu-34-es vadászbombázók legénysége Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szu-–34 az ukrán légierő jelentése szerint éppen támadó bevetést hajtott végre, amikor célba vették. A Szu–34-es típus az elmúlt hetekben több alkalommal is részt vett civil célpontok elleni támadásokban a régióban.

Szu-34
Az orosz hadsereg egyik Szu–34-es vadászgépe egy FAB 3000-es nagy robbanóerejű bombát lő ki (Fotó: Anadolu/AFP/Orosz Védelmi Minisztérium)

A zaporizzsjai polgári hatóságok szerint szeptember 22–23-án az orosz légierő több hullámban vetett be romboló erejű bombákat, amelyek lakóházakat és civil infrastruktúrát is sújtottak, számos tűzvészt okozva. A várost drónokkal – köztük iráni gyártmányú Sahedokkal – is támadták, írja az RBC Ukraine.

A lelőtt Szu–34 vadászgép

A lelőtt orosz repülőgép egy Szu–27-es vadászgép alapján fejlesztett, kétszemélyes, szuperszonikus vadászbombázó, amelyet elsősorban földi és tengeri célpontok támadására használnak. Az orosz hadsereg a 2022-ben indított háború óta rendszeresen beveti Ukrajna városai és katonai létesítményei ellen. A típus képes különféle irányított bombák, valamint levegő–föld és levegő–levegő rakéták hordozására is.

Fokozódó légitámadások

Az elmúlt napokban Zaporizzsja ismét az orosz légitámadások célkeresztjébe került. A polgármesteri hivatal beszámolói szerint a várost nemcsak légibombákkal, hanem tömeges dróncsapásokkal is támadták, amelyek több lakóövezetben okoztak károkat. A helyi hatóságok közlése szerint az elmúlt héten több tucat civil épület rongálódott meg.

Borítókép: Illusztráció. Orosz Szu–34-es vadászbombázók legénysége (Fotó: Anadolu/AFP/Orosz Védelmi Minisztérium)



 


 

add-square Orosz–ukrán háború

Pusztító támadás Harkivban

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek -influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők”- bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu