Pusztító légitámadások Ukrajnában: civil halott Zaporizzsjában + videó

Az ukrajnai Zaporizzsjában egy ember meghalt légitámadás következtében. Ezt a Telegramon jelentette reggel 6.05-kor Ivan Fedorov, a Zaporizzsjai Regionális Katonai Igazgatóság vezetője. Mint írta, a mentők húzták ki a férfi holttestét a romok alól – írja a ZN,UA cikkére hivatkozva az Origo.

Ukrajna, Zaporizzsja. Fotó: AFP/Frederic Petry/Hans Lucas

A lap arról számolt be, hogy a KAB által lerombolt ház romjai alatt egy személy lehet. Éjjel az orosz hadsereg irányított bombákkal óriási csapásokat mért a városra.