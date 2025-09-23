Ukrajnahadsereglégicsapáshalottorosz-ukrán háborúbomba

Pusztító légitámadások Ukrajnában: civil halott Zaporizzsjában + videó

Szeptember 23-án újabb orosz légicsapások érték Ukrajnát. Zaporizzsjában egy irányított bomba teljesen megsemmisített egy lakóházat, a mentőcsapatok a romok alól egy férfi holttestét emelték ki. A csaknem háromnegyed órán át tartó támadás több épületben kárt okozott, tüzek keletkeztek, a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak. Ezzel egy időben Csernyihiv térségében az orosz hadsereg az Ukrán Fegyveres Erők 144. gépesített dandárjának parancsnoki központját vette célba. Orosz jelentések szerint a támadás során tisztek haltak meg és katonai eszközök is megsemmisültek, a műveletet válaszcsapásként hajtották végre korábbi ukrán támadásokra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 8:44
Ukrajna, zaporizzsja (Fotó: AFP) Fotó: FREDERIC PETRY Forrás: Hans Lucas
Az ukrajnai Zaporizzsjában egy ember meghalt légitámadás következtében. Ezt a Telegramon jelentette reggel 6.05-kor Ivan Fedorov, a Zaporizzsjai Regionális Katonai Igazgatóság vezetője. Mint írta, a mentők húzták ki a férfi holttestét a romok alól – írja a ZN,UA cikkére hivatkozva az Origo.

Ukrajna
Ukrajna, Zaporizzsja. Fotó: AFP/Frederic Petry/Hans Lucas

A lap arról számolt be, hogy a KAB által lerombolt ház romjai alatt egy személy lehet. Éjjel az orosz hadsereg irányított bombákkal óriási csapásokat mért a városra.

Megsemmisült egy lakóépület, a szomszédos épületek pedig megrongálódtak. Tűz ütött ki a helyszínen: a mentőegységek oltják a lángokat és kutató-mentő műveletet végeznek. Az áldozatok számát egyelőre nem tudni.

Az orosz fegyveres erők megtámadták az ukrán fegyveres erők 144. dandárjának parancsnoki központját a Csernyihivi régióban, tájékoztatott a ria.ru.

Az Ukrán Fegyveres Erők 144. Külön Gépesített Dandárjának parancsnoki központját célozta meg az orosz hadsereg a légicsapás során, tisztek vesztették életüket

 – közölték az orosz biztonsági erők a portállal. 

Mint arról korábban írtunk, Ukrajna saját fejlesztésű cirkálórakétát állított rendszerbe, a Flamingót. A fegyver hatótávja és pusztító ereje miatt komoly aggodalmat kelthet Moszkvában, ugyanakkor szakértők szerint kérdéses, hogy a rakéta mennyire változtathatja meg a háború menetét.

Borítókép: Ukrajna, Zaporizzsja (Fotó: AFP)

 

