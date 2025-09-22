Fehér Ház: jól hangzik Oroszország Új START-megállapodással kapcsolatos javaslata

A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnököt tájékoztatták a javaslatról és később nyilvánosan kommentálni is szeretné azt.

A Fehér Ház reagált Putyin felvetésére (Fotó: AFP)

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén jelentette be, hogy Oroszország kész még egy évig a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz.

Oroszország 2023 elején felfüggesztette részvételét az Új START-ban azzal az indoklással, hogy ez kényszerű döntés volt, azon szankciók fényében hozták, amelyeket a Nyugat Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt bevezetett.

Borítókép: Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője (Fotó: Anadolu via AFP)