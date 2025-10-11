Kényszersorozás: rokkant férfit hurcoltak el a toborzók

Mint ismert, a háborúban álló Ukrajnában folyamatosak a toborzások, a területi hadkiegészítő központok (TCK) tisztjei azonban sokszor nem válogatnak az eszközök között. A kényszersorozások brutalitása egyre elképesztőbb méreteket ölt, ráadásul a TCK-sok senkire nincsenek tekintettel.
Friss, a közösségi oldalakra felkerült felvételek most arról tanúskodnak, hogy
a toborzók egy rokkant férfit tuszkolnak be egy autóba. Öten támadnak rá a férfira, és hurcolják el a frontra.
Az esetről több videót is készítettek.
