Kényszersorozás: rokkant férfit hurcoltak el a toborzók

Mint ismert, a háborúban álló Ukrajnában folyamatosak a toborzások, a területi hadkiegészítő központok (TCK) tisztjei azonban sokszor nem válogatnak az eszközök között. A kényszersorozások brutalitása egyre elképesztőbb méreteket ölt, ráadásul a TCK-sok senkire nincsenek tekintettel.

A kényszersorozás után egyenes út vezet a frontra

Fotó: AFP

Friss, a közösségi oldalakra felkerült felvételek most arról tanúskodnak, hogy

a toborzók egy rokkant férfit tuszkolnak be egy autóba. Öten támadnak rá a férfira, és hurcolják el a frontra.

Az esetről több videót is készítettek.

In Lvov, headhunters of TCC and police detained a disabled person, who will be sent to the front, Ukrainian media reports. pic.twitter.com/xscx1S5qvw — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) October 10, 2025

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)