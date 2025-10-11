Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

Kényszersorozás: rokkant férfit hurcoltak el a toborzók

Ukrajnában folytatódik az erőszakos mozgósítás. A kényszersorozások során senkire nincsenek tekintettel, most egy rokkant férfit hurcoltak el a toborzók.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 11:01
Ukrán katonák a fronton Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA Forrás: NurPhoto
Mint ismert, a háborúban álló Ukrajnában folyamatosak a toborzások, a területi hadkiegészítő központok (TCK) tisztjei azonban sokszor nem válogatnak az eszközök között. A kényszersorozások brutalitása egyre elképesztőbb méreteket ölt, ráadásul a TCK-sok senkire nincsenek tekintettel. 

A kényszersorozás után egyenes út vezet a frontra
A kényszersorozás után egyenes út vezet a frontra
Fotó: AFP

Friss, a közösségi oldalakra felkerült felvételek most arról tanúskodnak, hogy 

a toborzók egy rokkant férfit tuszkolnak be egy autóba. Öten támadnak rá a férfira, és hurcolják el a frontra.

Az esetről több videót is készítettek. 

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)

