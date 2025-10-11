Trump és Zelenszkij új fejezetet nyitna az ukrajnai háborúban

„Hálásak vagyunk a támogatásunk iránti hajlandóságukért. Megbeszéltük a légvédelmünk megerősítésének lehetőségeit és az ehhez kapcsolódó megállapodásokat. Jó lehetőségek, erős elképzelések vannak arról, hogyan lehetne valóban megerősíteni minket” – írta Zelenszkij a Trumppal folytatott szombati beszélgetését követően, amiről az Origo számolt be.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Fotó: AFP/Genya Savilov

Az ukrán elnök azt írta, hogy az amerikai vezetővel folytatott beszélgetés során tájékoztatta őt az ukrán energiaszektor elleni orosz támadásokról.

Szükségünk van az oroszok hajlandóságára a valódi diplomáciában való részvételre. Ezt erővel lehet biztosítani. Köszönöm, elnök úr

– összegezte.