Iskolai lövöldözés történt Mississippiben, négy ember meghalt, rengeteg a sebesült

Trump és Zelenszkij új fejezetet nyitna az ukrajnai háborúban

Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök megbeszélést folytatott Oroszország energetikai infrastruktúra elleni támadásairól és az ukrán légvédelem megerősítésének lehetőségeiről. Az ukrán államfő szerint a tárgyalás „jó lehetőségeket és erős elképzeléseket” hozott az ország védelmi képességeinek növelésére.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 17:46
Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
„Hálásak vagyunk a támogatásunk iránti hajlandóságukért. Megbeszéltük a légvédelmünk megerősítésének lehetőségeit és az ehhez kapcsolódó megállapodásokat. Jó lehetőségek, erős elképzelések vannak arról, hogyan lehetne valóban megerősíteni minket” – írta Zelenszkij a Trumppal folytatott szombati beszélgetését követően, amiről az Origo számolt be.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. 
Fotó: AFP/Genya Savilov

Az ukrán elnök azt írta, hogy az amerikai vezetővel folytatott beszélgetés során tájékoztatta őt az ukrán energiaszektor elleni orosz támadásokról.

Szükségünk van az oroszok hajlandóságára a valódi diplomáciában való részvételre. Ezt erővel lehet biztosítani. Köszönöm, elnök úr

– összegezte.

Zelenszkij szeptember 23-án az ENSZ Közgyűlése alkalmából találkozott Trumppal, és produktívnak nevezte a találkozót. Ezt követően Zelenszkij azt mondta, hogy pozitív jelzéseket kapott Trumptól Ukrajna támogatásával kapcsolatban. A Telegraph később arról számolt be, hogy Zelenszkij a Trumppal folytatott zárt ajtók mögötti találkozón felvetette Ukrajna amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal való ellátásának kérdését, amelyek akár 1600 kilométeres távolságból is képesek becsapódni – írta az Interfax.

Néhány nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy gyakorlatilag megszületett a döntés a Tomahawk rakéták szállításáról. Azt azonban nem árulta el, hogy pontosan melyik rakétákról van szó. 

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy a Tomahawkok Ukrajnának történő szállítása állítólag „minőségileg új eszkalációs szakaszt” jelentene az Egyesült Államokkal, és ártana a kapcsolatoknak – fogalmazott a lap.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Újabb német légvédelmi rendszereket kap Ukrajna

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekerdő

Szeretetbugyor

Kárpáti András avatarja

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

