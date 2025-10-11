Trump és Zelenszkij új fejezetet nyitna az ukrajnai háborúban

„Hálásak vagyunk a támogatásunk iránti hajlandóságukért. Megbeszéltük a légvédelmünk megerősítésének lehetőségeit és az ehhez kapcsolódó megállapodásokat. Jó lehetőségek, erős elképzelések vannak arról, hogyan lehetne valóban megerősíteni minket” – írta Zelenszkij a Trumppal folytatott szombati beszélgetését követően, amiről az Origo számolt be.
Az ukrán elnök azt írta, hogy az amerikai vezetővel folytatott beszélgetés során tájékoztatta őt az ukrán energiaszektor elleni orosz támadásokról.
Szükségünk van az oroszok hajlandóságára a valódi diplomáciában való részvételre. Ezt erővel lehet biztosítani. Köszönöm, elnök úr
– összegezte.