Bart De WeverGeert WildersBelgiummerénylet

Terrorfenyegetés miatt Geert Wilders felfüggeszti kampányát

Wilders, akinek pártja jelenleg az élen áll a közvélemény-kutatásokban az október 29-re kiírt hollandiai előre hozott parlamenti választások előtt, péntek este az X-en közölte, hogy a holland terrorellenes ügynökség figyelmeztette: „célpontként nevezték meg” őt egy olyan csoport terveiben, amely több politikus ellen is támadást akart végrehajtani, köztük a belga kormányfő ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 13:58
Belga rohamrendőrök Fotó: EMILE WINDAL Forrás: Belga
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt. Antwerpenben a rendőrök letartóztattak három gyanúsítottat, és lefoglaltak egy rögtönzött robbanószerkezetet. A rendőrség közlése szerint a vádlottak drónokra szerelt robbanószerkezettel akartak dzsihadista merényletet végrehajtani Bart De Wever ellen. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője most „további értesítésig” felfüggesztette kampányát, miután tájékoztatták arról, hogy ő is a célpontok között szerepelt.

Geert Wilders felfüggeszti kampányát a terrorfenyegetés miatt (Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG)
Geert Wilders felfüggeszti kampányát a terrorfenyegetés miatt (Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG)

A leköszönő holland miniszterelnök, Dick Schoof szerint „teljesen elfogadhatatlan”, hogy Wildersnek fel kellett függesztenie a kampányát. A jobboldali politikus emiatt kihagyott egy fontos rádiós választási vitát, amelyet péntek este sugárzott a holland közszolgálati műsorszolgáltató, a NOS – írja a Politico.

Az ügyészek szerint a „dzsihadista ihletésű terrortámadásnak” más politikusok is célpontjai voltak. Az ügyészség nem nevezte meg a támadás célpontjait, de Maxime Prévot miniszterelnök-helyettes közölte, hogy De Wever is köztük volt. 

Flandriai sajtóértesülések később arról számoltak be, hogy Antwerpen polgármestere, Els van Doesburg is a célpontok között lehetett.

Theo Francken védelmi miniszter nem tudta megerősíteni, hogy másokat is megcéloztak-e, de elmondta, biztos abban, hogy őt nem.

Ann Lukowiak, a szövetségi ügyészség szóvivője elmondta, ez az első alkalom, hogy olyan jelek merültek fel, melyek szerint Belgiumot drónnal célozhatják meg, „noha a jelenség már a szomszédos országokban is megjelent”.

Az ügyészség szerint a három, terrorizmus céljából elkövetett emberölés kísérletével és terrorszervezetben való részvétellel gyanúsított személy mind Antwerpenben él.

A gyanúsítottak 2001-ben, 2002-ben és 2007-ben születtek, közülük az egyiket már szabadon engedték. Belga sajtóhírek szerint a legidősebb férfit csütörtök este engedték ki bizonyítékok hiányában. 

A szövetségi ügyészek közlése szerint a rendőrség akkor vette őrizetbe őket, miután a bíró házkutatást rendelt el otthonaikban, amelyen robbanóanyagokat kereső kutyákkal is részt vettek – írja a BBC.

Ezek során fedezték fel azt az eszközt, amely „nagy hasonlóságot mutatott egy házi készítésű robbanószerkezettel” – mondta Ann Fransen szövetségi ügyész csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A kutatások során egy „acélgolyókkal teli zsákot” és egy 3D nyomtatót is találtak, valamint „jeleit annak, hogy a gyanúsítottak drónra szerelhető robbanótestet terveztek készíteni” – tette hozzá.

Fransen elmondta, hogy Belgiumban idén már nyolcvan, terrorizmussal kapcsolatos vizsgálat indult – több mint tavaly összesen.

Borítókép: Belga rohamrendőrök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekerdő

Szeretetbugyor

Kárpáti András avatarja

Kalandos alászállás a Tisza Világba a józan ész szellemének kalauzolásával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu