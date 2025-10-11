Terrorfenyegetés miatt Geert Wilders felfüggeszti kampányát

Az ügyészek szerint a „dzsihadista ihletésű terrortámadásnak” más politikusok is célpontjai voltak. Az ügyészség nem nevezte meg a támadás célpontjait, de Maxime Prévot miniszterelnök-helyettes közölte, hogy De Wever is köztük volt.

Flandriai sajtóértesülések később arról számoltak be, hogy Antwerpen polgármestere, Els van Doesburg is a célpontok között lehetett.

Theo Francken védelmi miniszter nem tudta megerősíteni, hogy másokat is megcéloztak-e, de elmondta, biztos abban, hogy őt nem.

Ann Lukowiak, a szövetségi ügyészség szóvivője elmondta, ez az első alkalom, hogy olyan jelek merültek fel, melyek szerint Belgiumot drónnal célozhatják meg, „noha a jelenség már a szomszédos országokban is megjelent”.

Az ügyészség szerint a három, terrorizmus céljából elkövetett emberölés kísérletével és terrorszervezetben való részvétellel gyanúsított személy mind Antwerpenben él.

A gyanúsítottak 2001-ben, 2002-ben és 2007-ben születtek, közülük az egyiket már szabadon engedték. Belga sajtóhírek szerint a legidősebb férfit csütörtök este engedték ki bizonyítékok hiányában.