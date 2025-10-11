Terrorfenyegetés miatt Geert Wilders felfüggeszti kampányát

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt. Antwerpenben a rendőrök letartóztattak három gyanúsítottat, és lefoglaltak egy rögtönzött robbanószerkezetet. A rendőrség közlése szerint a vádlottak drónokra szerelt robbanószerkezettel akartak dzsihadista merényletet végrehajtani Bart De Wever ellen. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője most „további értesítésig” felfüggesztette kampányát, miután tájékoztatták arról, hogy ő is a célpontok között szerepelt.
A leköszönő holland miniszterelnök, Dick Schoof szerint „teljesen elfogadhatatlan”, hogy Wildersnek fel kellett függesztenie a kampányát. A jobboldali politikus emiatt kihagyott egy fontos rádiós választási vitát, amelyet péntek este sugárzott a holland közszolgálati műsorszolgáltató, a NOS – írja a Politico.