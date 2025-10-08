támadásecuadori elnöktüntetők

Támadás érte az elnök autóját

Tüntetők rátámadtak Daniel Noboa ecuadori államfő autójára, öt embert őrizetbe vettek – közölte az ecuadori kormányzat. Az elnök nem sérült meg. Inés Manzano energiaügyi miniszter gyilkossági kísérletnek nevezte a történteket, az elnöki hivatal pedig később közölte, hogy az elkövetőket terrorcselekmény kísérletével is vádolják. A tüntetést szervező CONAIE szervezet szerint viszont a hatóságok provokációjáról volt szó.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, Youtube 2025. 10. 08. 13:08
Támadás érte az ecuadori elnök autóját. Fotó: HANDOUT Forrás: Ecuadorian Presidency
A támadás akkor történt, amikor az elnök konvoja Cuenca térségében járt. A tiltakozók körbevették a konvojt, köveket dobáltak rá, de a nyilatkozó miniszter szerint lövedékektől keletkezett sérüléseket is találtak az autón.

Támadás érte Daniel Noboa ecuadori államfő autóját
Támadás érte Daniel Noboa ecuadori államfő autóját. Forrás: Ecuadorian Presidency

A tüntetés oka az volt, hogy az elnök a múlt hónapban megszüntette az üzemanyagárak állami támogatását. 

Azóta rendszeresek a sztrájkok és tiltakozó akciók az országban, és a kormányzat emiatt több régióban rendkívüli intézkedéseket vezetett be.

Kedd este Quitóban is tüntetés kezdődött, de miután a rendőrség megakadályozta, hogy a tiltakozók menetet alkossanak, a csoport békésen feloszlott.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, nem sokkal az elnök megválasztását követően a dél-amerikai ország hatóságait a legmagasabb szintű készültségbe helyezték egy feltételezett merényletterv miatt, amelynek Daniel Noboa a célpontja.

 

Borítókép: Támadás érte az ecuadori elnök autóját (Fotó: AFP)

