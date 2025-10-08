Támadás érte az elnök autóját

A támadás akkor történt, amikor az elnök konvoja Cuenca térségében járt. A tiltakozók körbevették a konvojt, köveket dobáltak rá, de a nyilatkozó miniszter szerint lövedékektől keletkezett sérüléseket is találtak az autón.
A tüntetés oka az volt, hogy az elnök a múlt hónapban megszüntette az üzemanyagárak állami támogatását.
Azóta rendszeresek a sztrájkok és tiltakozó akciók az országban, és a kormányzat emiatt több régióban rendkívüli intézkedéseket vezetett be.
Kedd este Quitóban is tüntetés kezdődött, de miután a rendőrség megakadályozta, hogy a tiltakozók menetet alkossanak, a csoport békésen feloszlott.
Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, nem sokkal az elnök megválasztását követően a dél-amerikai ország hatóságait a legmagasabb szintű készültségbe helyezték egy feltételezett merényletterv miatt, amelynek Daniel Noboa a célpontja.
Borítókép: Támadás érte az ecuadori elnök autóját (Fotó: AFP)