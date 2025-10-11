Lecornu véget vetne a „szánalmas bohózatnak” Franciaországban

Lecornu bírálta az országot megbénító politikai patthelyzetet. „Nevetséges az a kép, amelyet az egész politikai elit az elmúlt napokban mutatott” – mondta.

Sébastien Lecornu. Fotó: Pool/Stephanie Lecocq

A miniszterelnök arra szólította fel a pártokat, hogy küzdjék le nézeteltéréseiket, és az év végéig fogadják el a költségvetést, amely kulcsfontosságú lépés Franciaország növekvő költségvetési hiányának kordában tartásához.

Meglátásom szerint eléggé világos küldetésem van, és a politikai erők vagy segítenek nekem, és együtt dolgozunk a megvalósításán, vagy nem

– szögezte le. Hozzátette: a tét az, hogy lesz-e Franciaországnak december 31-én állami és társadalombiztosítási költségvetése.