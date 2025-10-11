Sébastien Lecornuminiszterelnöktervezetpárt

Lecornu véget vetne a „szánalmas bohózatnak” Franciaországban

Sébastien Lecornu újból kinevezett francia miniszterelnök felszólította szombaton a pártokat, hogy működjenek együtt és vessenek véget az elmúlt napok „szánalmas bohózatának”.

2025. 10. 11. 15:46
Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) hallgatja Sebastien Lecornu-t (Fotó: AFP)
Lecornu bírálta az országot megbénító politikai patthelyzetet. „Nevetséges az a kép, amelyet az egész politikai elit az elmúlt napokban mutatott” – mondta.

Sébastien Lecornu. Fotó: Pool/Stephanie Lecocq

A miniszterelnök arra szólította fel a pártokat, hogy küzdjék le nézeteltéréseiket, és az év végéig fogadják el a költségvetést, amely kulcsfontosságú lépés Franciaország növekvő költségvetési hiányának kordában tartásához. 

Meglátásom szerint eléggé világos küldetésem van, és a politikai erők vagy segítenek nekem, és együtt dolgozunk a megvalósításán, vagy nem

 – szögezte le. Hozzátette: a tét az, hogy lesz-e Franciaországnak december 31-én állami és társadalombiztosítási költségvetése.

A vitatott nyugdíjreform esetleges felfüggesztésével kapcsolatban Lecornu kijelentette, hogy „minden vita lehetséges, amennyiben reális”, jelezve, kész rugalmasságot tanúsítani a kérdésben. A szocialisták a kormány támogatásának feltételéül szabták ugyanis a nyugdíjreform visszavonását.

A miniszterelnöknek hétfőig kell beterjesztenie a költségvetési javaslatot előbb a kabinetnek, majd ugyanazon a napon a parlamentnek. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb addigra ki kell nevezni a pénzügyért, a költségvetésért és a társadalombiztosításért felelős minisztereket.

Sem az elnöki hivatal, sem Lecornu irodája nem adott azonnali tájékoztatást arról, mikor nevezheti ki a kormányát, illetve kik lehetnek benne.

Lecornu nem árult el részleteket a költségvetési tervezetről sem, de nemrég azt mondta, hogy a hiányt a jövő évre a gazdasági teljesítmény 4,7-5 százalékára kell csökkenteni, ami nagyobb, mint az elődje által kitűzött 4,6 százalék. Az idei évre elemzők 5,4 százalékos hiányt jeleztek előre.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (jobbra) hallgatja Sebastien Lecornu-t (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

