Egyre nagyobb az elégedetlenség Európában

A kontinens másik nagyhatalma, Németország a Scholz-kormány bukása után Friedrich Merzben bízott, azonban nem igazolódtak be az elvárások, a legfrissebb kutatások szerint az AfD már népszerűbb, mint a kormányzó CDU/CSU.

Merz a napokban már úgy fogalmazott:

Népességünknek a jövőben többet kell majd a rendelkezésre álló jövedelméből nyugdíjra, öregségi ellátásra, egészségügyi ellátásra és ápolásra fordítania.

A kancellár ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy a korábban ígért „reformok őszéből” nem lesz semmi.

Friedrich Merz német kancellár és Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár (Fotó: AFP/John Macdougall)

Európa: migráció, menekültválság és kormányzati inkompetencia

Számos felmérés szerint az uniós polgárok nagy része elégedetlen az Európai Unió migrációs politikájával. Egy Euronews–Ipsos-felmérésben Franciaországban 62 százalék, Ausztriában 60 százalék, Magyarországon 58 százalék volt azok aránya, akik kritikusak az EU migrációs narratívájával.

Németországban pedig már nemcsak politikai vita, hanem társadalmi feszültség is tapasztalható: sokan érzik úgy, hogy az ország az ő számukra már nem biztosít megfelelő életkörülményeket a migrációs kihívások és az ebből adódó költségek miatt. A csökkenő életszínvonal és a migráció fojtogató hatásai miatt németek milliói gondolkodnak kivándorláson.

Keir Starmer on the brink after MINISTERS admit 'it's terminal' for 'rudderless' PM

https://t.co/fWE87rLEtR — GB News (@GBNEWS) September 14, 2025

A brexit óta zuhanórepülésben lévő Nagy-Britanniában Nigel Farage felemelkedését látni. Keir Starmer brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miután sorozatos botrányok, elbocsátások és párton belüli támadások rázták meg kormányát.

Farage pártja, a Reform UK bár a migrációt kulcskérdésnek tartja, nem gondolja, hogy ez lenne az egyetlen probléma az országban.

A bevándorlás a legutóbbi választáson is téma volt, mégis a Munkáspárt többséget szerzett. A valóság az, hogy a britek életszínvonala drámaian zuhan, és a kormány gyakorlatilag a csőd szélén áll.