Európa egyre több kormánya néz szembe bizalomvesztéssel. A hosszú ideje tartó francia belpolitikai patthelyzetben Emmanuel Macron számára komoly kihívás, hogy olyan kormányfőt találjon, aki képes stabilizálni Franciaországot és mérsékelni az egyre nagyobb államháztartási hiányt.
Egyre nagyobb az elégedetlenség Európában
Az utóbbi hónapokban több nyugati országban is jelentős népszerűségvesztést tapasztalnak a kormányok. Az okok között központi szerepet játszik a háborús kiadásokra és a migrációs politikára helyezett túlzott fókusz, míg a mindennapi kérdések – mint az életminőség javítása, az infláció, a közszolgáltatások működése – egyre inkább háttérbe szorultak. A tendenciák Európa-szerte feszültségeket és politikai instabilitást eredményeznek.
A kontinens másik nagyhatalma, Németország a Scholz-kormány bukása után Friedrich Merzben bízott, azonban nem igazolódtak be az elvárások, a legfrissebb kutatások szerint az AfD már népszerűbb, mint a kormányzó CDU/CSU.
Merz a napokban már úgy fogalmazott:
Népességünknek a jövőben többet kell majd a rendelkezésre álló jövedelméből nyugdíjra, öregségi ellátásra, egészségügyi ellátásra és ápolásra fordítania.
A kancellár ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy a korábban ígért „reformok őszéből” nem lesz semmi.
Európa: migráció, menekültválság és kormányzati inkompetencia
Számos felmérés szerint az uniós polgárok nagy része elégedetlen az Európai Unió migrációs politikájával. Egy Euronews–Ipsos-felmérésben Franciaországban 62 százalék, Ausztriában 60 százalék, Magyarországon 58 százalék volt azok aránya, akik kritikusak az EU migrációs narratívájával.
Németországban pedig már nemcsak politikai vita, hanem társadalmi feszültség is tapasztalható: sokan érzik úgy, hogy az ország az ő számukra már nem biztosít megfelelő életkörülményeket a migrációs kihívások és az ebből adódó költségek miatt. A csökkenő életszínvonal és a migráció fojtogató hatásai miatt németek milliói gondolkodnak kivándorláson.
A brexit óta zuhanórepülésben lévő Nagy-Britanniában Nigel Farage felemelkedését látni. Keir Starmer brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miután sorozatos botrányok, elbocsátások és párton belüli támadások rázták meg kormányát.
Farage pártja, a Reform UK bár a migrációt kulcskérdésnek tartja, nem gondolja, hogy ez lenne az egyetlen probléma az országban.
A bevándorlás a legutóbbi választáson is téma volt, mégis a Munkáspárt többséget szerzett. A valóság az, hogy a britek életszínvonala drámaian zuhan, és a kormány gyakorlatilag a csőd szélén áll.
Az életszínvonal, bizalom és politikai legitimáció válsága
Az európai emberek nemcsak a migráció kérdésében kritikusak: az egészségügy, a jövedelmi helyzet, infláció és az alapvető szolgáltatások elégtelensége egyre inkább a közbeszéd tárgyává válik.
Európában számos országban csökken a politikai kurzusokba vetett bizalom, és nő azok aránya, akik úgy érzik: vezetőik nem foglalkoznak eleget a mindennapi problémákkal. Franciaországban például a már említett kormányválságok hatására egyre többen tartják a demokratikus intézményrendszert működésképtelennek.
Franciaország esete is jól mutatja, hogy a vezetés nem tud lépést tartani a választók elvárásaival: az állandó politikai válságok, koalíciós nehézségek és a gazdasági kihívások mind hozzájárulnak a kormányok hitelvesztéséhez.
Brüsszel háborúpárti vezetésével elégedetlenek az emberek
Korábban a Magyar Nemzet több alkalommal is rámutatott arra, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése elköteleződött a migráció, Ukrajna támogatása és más globális kérdések mentén úgy, hogy a saját polgáraik életminőségének javítására kevés figyelmet fordított.
A patrióta, szuverenista kormányok, Magyarország mellett most már Szlovákia és Csehország is egyre erősebben bírálják az uniós migrációs szabályokat és hangsúlyozzák a közrend és a határok őrzésének fontosságát.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a migráció kezelésének fenntartható módon kell történnie, különben az EU működése és a közbizalom is összeomolhat.
Merre tartanak az események?
Az elégedetlenség és az érzés, hogy „a politikusok nem értik a problémáinkat” tovább erősíti a jobboldali patrióta pártok népszerűségét.
Európában az emberek ma már azon politikai erők mellett voksolnak, akik elutasítják a migrációt, szigorúbb határőrzést, alacsonyabb adókat kínálnak és emellett nagyobb hangsúlyt helyeznek az állami szolgáltatások javítására.
Brüsszel migrációs paktumával, a határellenőrzéssel és a menedékjoggal kapcsolatos elvárások és jogszabályok így egyre nagyobb nyomás alatt állnak.
Az európai kormányok előtt hatalmas kihívások állnak: a választók már nemcsak ideológiát vagy biztonságot várnak – bár már sok helyen azt sem kapják meg –, hanem konkrét javulást az életminőségükben.
A migráció és az ukrajnai háború európai finanszírozásának kérdése elsöprő súllyal esik latba, de ha a kormányok nem kezelik megfelelően az elégedetlenséget, az könnyen legitim politikai váltáshoz vezethet. Azon kormányok pedig, akik figyelnek mindezekre, nagyobb eséllyel maradnak stabilak.
Borítókép: Franciaországban hetek óta zajlanak a demonstrációk a kormányzati megszorító intézkedések ellen tüntetve (Fotó: NurPhoto/AFP/Guillaume Pinon)
