Egyre nagyobb az elégedetlenség Európában

Az utóbbi hónapokban több nyugati országban is jelentős népszerűségvesztést tapasztalnak a kormányok. Az okok között központi szerepet játszik a háborús kiadásokra és a migrációs politikára helyezett túlzott fókusz, míg a mindennapi kérdések – mint az életminőség javítása, az infláció, a közszolgáltatások működése – egyre inkább háttérbe szorultak. A tendenciák Európa-szerte feszültségeket és politikai instabilitást eredményeznek.

Szabó István
2025. 10. 11. 15:13
Franciaországban hetek óta zajlanak a demonstrációk a kormányzati megszorító intézkedések ellen tüntetve Fotó: Guillaume Pinon Forrás: NurPhoto/AFP
Európa egyre több kormánya néz szembe bizalomvesztéssel. A hosszú ideje tartó francia belpolitikai patthelyzetben Emmanuel Macron számára komoly kihívás, hogy olyan kormányfőt találjon, aki képes stabilizálni Franciaországot és mérsékelni az egyre nagyobb államháztartási hiányt. 

Európa
Emmanuel Macron francia elnök beszélget Sébastien Lecornuval (Fotó: AFP/Christophe Simone)

A kontinens másik nagyhatalma, Németország a Scholz-kormány bukása után Friedrich Merzben bízott, azonban nem igazolódtak be az elvárások, a legfrissebb kutatások szerint az AfD már népszerűbb, mint a kormányzó CDU/CSU.

Merz a napokban már úgy fogalmazott:

Népességünknek a jövőben többet kell majd a rendelkezésre álló jövedelméből nyugdíjra, öregségi ellátásra, egészségügyi ellátásra és ápolásra fordítania.

A kancellár ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy a korábban ígért „reformok őszéből” nem lesz semmi.

German Chancellor Friedrich Merz (R) and German Finance Minister and Vice Chancellor Lars Klingbeil arrive for a press conference following a meeting on the future of the German automotive industry at the Chancellery on October 9, 2025. (Photo by John MACDOUGALL / AFP)
Friedrich Merz német kancellár és Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár (Fotó: AFP/John Macdougall)

Európa: migráció, menekültválság és kormányzati inkompetencia

Számos felmérés szerint az uniós polgárok nagy része elégedetlen az Európai Unió migrációs politikájával. Egy Euronews–Ipsos-felmérésben Franciaországban 62 százalék, Ausztriában 60 százalék, Magyarországon 58 százalék volt azok aránya, akik kritikusak az EU migrációs narratívájával. 

Németországban pedig már nemcsak politikai vita, hanem társadalmi feszültség is tapasztalható: sokan érzik úgy, hogy az ország az ő számukra már nem biztosít megfelelő életkörülményeket a migrációs kihívások és az ebből adódó költségek miatt. A csökkenő életszínvonal és a migráció fojtogató hatásai miatt németek milliói gondolkodnak kivándorláson.

A brexit óta zuhanórepülésben lévő Nagy-Britanniában Nigel Farage felemelkedését látni. Keir Starmer brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miután sorozatos botrányok, elbocsátások és párton belüli támadások rázták meg kormányát.

Farage pártja, a Reform UK bár a migrációt kulcskérdésnek tartja, nem gondolja, hogy ez lenne az egyetlen probléma az országban. 

A bevándorlás a legutóbbi választáson is téma volt, mégis a Munkáspárt többséget szerzett. A valóság az, hogy a britek életszínvonala drámaian zuhan, és a kormány gyakorlatilag a csőd szélén áll.

Britain's Prime Minister Keir Starmer speaks at a press conference in the British Deputy High Commission in Mumbai on October 9, 2025. Modi on October 9 told his British counterpart Keir Starmer that relations had made "significant progress", as they pledged to unlock "unparalleled" economic opportunities. (Photo by Stefan Rousseau / POOL / AFP)
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnökének népszerűsége mélyponton (Fotó: AFP/Stefan Rousseau)

Az életszínvonal, bizalom és politikai legitimáció válsága

Az európai emberek nemcsak a migráció kérdésében kritikusak: az egészségügy, a jövedelmi helyzet, infláció és az alapvető szolgáltatások elégtelensége egyre inkább a közbeszéd tárgyává válik.

Európában számos országban csökken a politikai kurzusokba vetett bizalom, és nő azok aránya, akik úgy érzik: vezetőik nem foglalkoznak eleget a mindennapi problémákkal. Franciaországban például a már említett kormányválságok hatására egyre többen tartják a demokratikus intézményrendszert működésképtelennek.

Franciaország esete is jól mutatja, hogy a vezetés nem tud lépést tartani a választók elvárásaival: az állandó politikai válságok, koalíciós nehézségek és a gazdasági kihívások mind hozzájárulnak a kormányok hitelvesztéséhez.

Brüsszel háborúpárti vezetésével elégedetlenek az emberek

Korábban a Magyar Nemzet több alkalommal is rámutatott arra, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése elköteleződött a migráció, Ukrajna támogatása és más globális kérdések mentén úgy, hogy a saját polgáraik életminőségének javítására kevés figyelmet fordított. 

A patrióta, szuverenista kormányok, Magyarország mellett most már Szlovákia és Csehország is egyre erősebben bírálják az uniós migrációs szabályokat és hangsúlyozzák a közrend és a határok őrzésének fontosságát.

European Council President Antonio Costa (C), European Commission President Ursula von der Leyen (R), and Prime Minister of Poland Donald Tusk (L) hold a joint press conference at the end of the summit. EU leaders meet in Brussels, Belgium, on June 26, 2025, to discuss geoeconomic challenges and the ongoing developments in Ukraine and the Middle East. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto via AFP)
António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Orbán Viktor miniszterelnök korábban arra figyelmeztetett, hogy a migráció kezelésének fenntartható módon kell történnie, különben az EU működése és a közbizalom is összeomolhat.

Merre tartanak az események?

Az elégedetlenség és az érzés, hogy „a politikusok nem értik a problémáinkat” tovább erősíti a jobboldali patrióta pártok népszerűségét.

Európában az emberek ma már azon politikai erők mellett voksolnak, akik elutasítják a migrációt, szigorúbb határőrzést, alacsonyabb adókat kínálnak és emellett nagyobb hangsúlyt helyeznek az állami szolgáltatások javítására.

 

Hungary s Prime Minister Viktor Orban speaks to the press as he arrives to attend the European Council in Brussels on June 26, 2025. EU leaders meet from June 26 to 27 to discuss geoeconomic challenges and the ongoing developments in Ukraine and the Middle East. (Photo by Magali Cohen / Hans Lucas via AFP)
Ma már egyre több ország áll a magyar kormány és Orbán Viktor politikája mellé (Fotó: Hans Lucas/AFP/Magali Cohen)

Brüsszel migrációs paktumával, a határellenőrzéssel és a menedékjoggal kapcsolatos elvárások és jogszabályok így egyre nagyobb nyomás alatt állnak.

Az európai kormányok előtt hatalmas kihívások állnak: a választók már nemcsak ideológiát vagy biztonságot várnak – bár már sok helyen azt sem kapják meg –, hanem konkrét javulást az életminőségükben.

A migráció és az ukrajnai háború európai finanszírozásának kérdése elsöprő súllyal esik latba, de ha a kormányok nem kezelik megfelelően az elégedetlenséget, az könnyen legitim politikai váltáshoz vezethet. Azon kormányok pedig, akik figyelnek mindezekre, nagyobb eséllyel maradnak stabilak.

Borítókép: Franciaországban hetek óta zajlanak a demonstrációk a kormányzati megszorító intézkedések ellen tüntetve (Fotó: NurPhoto/AFP/Guillaume Pinon)

