Forrong a brit politika: Keir Starmer nagy bajban

Keir Starmer brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miután sorozatos botrányok, elbocsátások és párton belüli támadások rázták meg a kormányt. Szombat este újabb részletek kerültek nyilvánosságra Lord Mandelson amerikai nagyköveti kinevezéséről és menesztéséről.

2025. 09. 14. 14:31
A Downing Street megerősítette, hogy Lord Mandelson nem hivatalos eljárást követően kapta meg a posztot. Közben a Munkáspárt egyes lázadó tagjai azt követelik, hogy a felfüggesztett Andrew Gwynne mondjon le parlamenti mandátumáról a Greater Manchester térségében. Ez lehetőséget adna Andy Burnham polgármesternek, hogy elinduljon az időközi választáson, és ha legyőzi a Nigel Farage vezette Reform UK jelöltjét, később akár Keir Starmer kihívója is lehetne a pártelnöki és miniszterelnöki posztért.

A sajtó beszámolói szerint több feldühödött miniszter a The Timesnak adott nyilatkozatában bírálta a Mandelson-ügyet, a miniszterelnöki hivatal kabinetfőnökét, Morgan McSweeney-t, valamint a kormány látható vezetési hiányosságait. Egy magas rangú kormánytag úgy fogalmazott: „Őszintén szólva, ez végzetesnek tűnik.” 

Elmondása szerint a bizalmas beszélgetésekben már arról folyik a szó, hogy Keir Starmer nem alkalmas a párt vezetésére a következő parlamenti választásokon, és csak az kérdés, ki lép a helyére.

Egy másik miniszter szerint a Downing Street irányíthatatlanná vált: „Nincs tartalom, nincs program, nincs politikai vezetés. A miniszterelnök nem kérheti másoktól, hogy mondják meg neki, hogyan kell vezetni.” Egy whitehalli forrás Morgan McSweeney-ről pedig úgy nyilatkozott: „Keir elvesztette az ellenőrzést a tanácsadói felett. Fejeknek kell hullaniuk.”

Douglas Alexander skót miniszter a BBC-nek elmondta, hogy a munkáspárti képviselők „csüggedtnek” érzik magukat Angela Rayner miniszterelnök-helyettes múlt heti lemondása után. Clive Lewis munkáspárti képviselő pénteken nyíltan megkérdőjelezte Starmer jövőjét, figyelmeztetve, hogy a miniszterelnök „nem alkalmas a feladatra”, és „nagyon veszélyes légkör” alakult ki a frakción belül. 

Barry Gardiner képviselő a GB Newsnak azt mondta, hogy a képviselők kezdenek türelmetlenek lenni a miniszterelnök tévedései miatt. A pártban félelem uralkodik attól, hogy Starmer átengedi a kormánykulcsokat Nigel Farage-nak.

Helyi szinten a Munkáspárt május óta 24 képviselői helyet veszített a súlyos önkormányzati választási vereségek következtében, miközben a Nigel Farage-hoz köthető Reform UK 31-et szerzett, köztük Sarah Pochin mandátumát is, aki a Munkáspárt egyik hagyományos fellegvárában nyert. Országos szinten a Reform UK támogatottsága közel rekordmagasságban van: a Find Out Now szeptember 10-i közvélemény-kutatása szerint a britek 34 százaléka szavazna a Reform UK-ra, míg a Munkáspártot csupán 19 százalék támogatná. Az Electoral Calculus MRP-modellje alapján ez az eredmény akár 445 reformpárti képviselő bejutását is jelenthetné a parlamentbe, ami súlyosan meggyengítené a kormányt, beleértve a bel-, kül- és védelmi minisztert, valamint a pénzügyminisztert is – írja a GB News.

A közvélemény-kutatások szerint akár a mandátumát is elveszítheti Kemi Badenoch, aki azzal vádolta Keir Starmert, hogy a héten félrevezette a közvéleményt Lord Mandelson és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. A Downing Street forrásai visszautasították a vádat, és azt hangsúlyozták, hogy a nagykövet iránt kifejezett bizalom nem minősülhet hazugságnak.

Musk a múlt hónapban a X nevű közösségimédia-platformon már figyelmeztetett arra, hogy az online biztonsági törvény veszélyt jelent a szólásszabadságra. Hasonló figyelmeztetést Nigel Farage is megfogalmazott az amerikai kongresszus előtt néhány nappal ezelőtt. Három nap múlva Donald Trump és kísérete történelmi jelentőségű második állami látogatásra érkezik Nagy-Britanniába, amelynek során várhatóan aláírnak egy mérföldkőnek számító technológiai megállapodást. Most attól tartanak, hogy Lord Mandelson, aki kulcsszerepet játszott a látogatás megszervezésében, visszatérése után megpróbálhatja megbuktatni a miniszterelnököt.

