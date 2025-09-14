Forrong a brit politika: Keir Starmer nagy bajban

A sajtó beszámolói szerint több feldühödött miniszter a The Timesnak adott nyilatkozatában bírálta a Mandelson-ügyet, a miniszterelnöki hivatal kabinetfőnökét, Morgan McSweeney-t, valamint a kormány látható vezetési hiányosságait. Egy magas rangú kormánytag úgy fogalmazott: „Őszintén szólva, ez végzetesnek tűnik.”

Elmondása szerint a bizalmas beszélgetésekben már arról folyik a szó, hogy Keir Starmer nem alkalmas a párt vezetésére a következő parlamenti választásokon, és csak az kérdés, ki lép a helyére.

Egy másik miniszter szerint a Downing Street irányíthatatlanná vált: „Nincs tartalom, nincs program, nincs politikai vezetés. A miniszterelnök nem kérheti másoktól, hogy mondják meg neki, hogyan kell vezetni.” Egy whitehalli forrás Morgan McSweeney-ről pedig úgy nyilatkozott: „Keir elvesztette az ellenőrzést a tanácsadói felett. Fejeknek kell hullaniuk.”

Douglas Alexander skót miniszter a BBC-nek elmondta, hogy a munkáspárti képviselők „csüggedtnek” érzik magukat Angela Rayner miniszterelnök-helyettes múlt heti lemondása után. Clive Lewis munkáspárti képviselő pénteken nyíltan megkérdőjelezte Starmer jövőjét, figyelmeztetve, hogy a miniszterelnök „nem alkalmas a feladatra”, és „nagyon veszélyes légkör” alakult ki a frakción belül.

Barry Gardiner képviselő a GB Newsnak azt mondta, hogy a képviselők kezdenek türelmetlenek lenni a miniszterelnök tévedései miatt. A pártban félelem uralkodik attól, hogy Starmer átengedi a kormánykulcsokat Nigel Farage-nak.