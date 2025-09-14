A Downing Street megerősítette, hogy Lord Mandelson nem hivatalos eljárást követően kapta meg a posztot. Közben a Munkáspárt egyes lázadó tagjai azt követelik, hogy a felfüggesztett Andrew Gwynne mondjon le parlamenti mandátumáról a Greater Manchester térségében. Ez lehetőséget adna Andy Burnham polgármesternek, hogy elinduljon az időközi választáson, és ha legyőzi a Nigel Farage vezette Reform UK jelöltjét, később akár Keir Starmer kihívója is lehetne a pártelnöki és miniszterelnöki posztért.
Forrong a brit politika: Keir Starmer nagy bajban
Keir Starmer brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miután sorozatos botrányok, elbocsátások és párton belüli támadások rázták meg a kormányt. Szombat este újabb részletek kerültek nyilvánosságra Lord Mandelson amerikai nagyköveti kinevezéséről és menesztéséről.
A sajtó beszámolói szerint több feldühödött miniszter a The Timesnak adott nyilatkozatában bírálta a Mandelson-ügyet, a miniszterelnöki hivatal kabinetfőnökét, Morgan McSweeney-t, valamint a kormány látható vezetési hiányosságait. Egy magas rangú kormánytag úgy fogalmazott: „Őszintén szólva, ez végzetesnek tűnik.”
Elmondása szerint a bizalmas beszélgetésekben már arról folyik a szó, hogy Keir Starmer nem alkalmas a párt vezetésére a következő parlamenti választásokon, és csak az kérdés, ki lép a helyére.
Egy másik miniszter szerint a Downing Street irányíthatatlanná vált: „Nincs tartalom, nincs program, nincs politikai vezetés. A miniszterelnök nem kérheti másoktól, hogy mondják meg neki, hogyan kell vezetni.” Egy whitehalli forrás Morgan McSweeney-ről pedig úgy nyilatkozott: „Keir elvesztette az ellenőrzést a tanácsadói felett. Fejeknek kell hullaniuk.”
Douglas Alexander skót miniszter a BBC-nek elmondta, hogy a munkáspárti képviselők „csüggedtnek” érzik magukat Angela Rayner miniszterelnök-helyettes múlt heti lemondása után. Clive Lewis munkáspárti képviselő pénteken nyíltan megkérdőjelezte Starmer jövőjét, figyelmeztetve, hogy a miniszterelnök „nem alkalmas a feladatra”, és „nagyon veszélyes légkör” alakult ki a frakción belül.
Barry Gardiner képviselő a GB Newsnak azt mondta, hogy a képviselők kezdenek türelmetlenek lenni a miniszterelnök tévedései miatt. A pártban félelem uralkodik attól, hogy Starmer átengedi a kormánykulcsokat Nigel Farage-nak.
További Külföld híreink
Helyi szinten a Munkáspárt május óta 24 képviselői helyet veszített a súlyos önkormányzati választási vereségek következtében, miközben a Nigel Farage-hoz köthető Reform UK 31-et szerzett, köztük Sarah Pochin mandátumát is, aki a Munkáspárt egyik hagyományos fellegvárában nyert. Országos szinten a Reform UK támogatottsága közel rekordmagasságban van: a Find Out Now szeptember 10-i közvélemény-kutatása szerint a britek 34 százaléka szavazna a Reform UK-ra, míg a Munkáspártot csupán 19 százalék támogatná. Az Electoral Calculus MRP-modellje alapján ez az eredmény akár 445 reformpárti képviselő bejutását is jelenthetné a parlamentbe, ami súlyosan meggyengítené a kormányt, beleértve a bel-, kül- és védelmi minisztert, valamint a pénzügyminisztert is – írja a GB News.
A közvélemény-kutatások szerint akár a mandátumát is elveszítheti Kemi Badenoch, aki azzal vádolta Keir Starmert, hogy a héten félrevezette a közvéleményt Lord Mandelson és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. A Downing Street forrásai visszautasították a vádat, és azt hangsúlyozták, hogy a nagykövet iránt kifejezett bizalom nem minősülhet hazugságnak.
További Külföld híreink
Musk a múlt hónapban a X nevű közösségimédia-platformon már figyelmeztetett arra, hogy az online biztonsági törvény veszélyt jelent a szólásszabadságra. Hasonló figyelmeztetést Nigel Farage is megfogalmazott az amerikai kongresszus előtt néhány nappal ezelőtt. Három nap múlva Donald Trump és kísérete történelmi jelentőségű második állami látogatásra érkezik Nagy-Britanniába, amelynek során várhatóan aláírnak egy mérföldkőnek számító technológiai megállapodást. Most attól tartanak, hogy Lord Mandelson, aki kulcsszerepet játszott a látogatás megszervezésében, visszatérése után megpróbálhatja megbuktatni a miniszterelnököt.
Borítókép: Keir Starmer (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Biztonsági készültséget rendeltek el Olaszországban a Charlie Kirk-merénylet miatt
Giorgia Meloni és Matteo Salvini is a gyűlöletkeltés leállítására figyelmeztetett.
Boris Johnson Putyinnak: Van egy remek ötletem, húzzanak el!
Johnsont frusztrálja az ukrán szövetségesek óvatoskodása.
Szó szerint a nadrágjuknál fogva rángatták el a kényszersorozókat egy férfitől
Bátor nők siettek egy férfi segítségére.
Ezt üzente a töltényhüvelyeken Charlie Kirk gyilkosa
Furcsa internetes kifejezések és videójátékkódok kerültek elő a Charlie Kirk elleni lövöldözés helyszínén talált töltényhüvelyeken.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Biztonsági készültséget rendeltek el Olaszországban a Charlie Kirk-merénylet miatt
Giorgia Meloni és Matteo Salvini is a gyűlöletkeltés leállítására figyelmeztetett.
Boris Johnson Putyinnak: Van egy remek ötletem, húzzanak el!
Johnsont frusztrálja az ukrán szövetségesek óvatoskodása.
Szó szerint a nadrágjuknál fogva rángatták el a kényszersorozókat egy férfitől
Bátor nők siettek egy férfi segítségére.
Ezt üzente a töltényhüvelyeken Charlie Kirk gyilkosa
Furcsa internetes kifejezések és videójátékkódok kerültek elő a Charlie Kirk elleni lövöldözés helyszínén talált töltényhüvelyeken.