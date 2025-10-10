Ki lehet Franciaország következő miniszterelnöke?

Bruno Retailleau csütörtök reggel találkozott Borloo-val, és a 74 éves politikust „felforgatónak” nevezte, aki sem baloldali, sem Macron-közeli, és számára ezek a fő szempontok egy új miniszterelnök támogatásánál.

Franciaországnak tapasztalt kormányfőre lenne szüksége, Borloo azonban 2014-ben visszavonult az aktív politikától.

Ebből kifolyólag a francia Szocialista Párt már jelezte, hogy számukra Borloo nem elfogadható jelölt.

Az elmúlt napokban Jean-Louis Borloo, korábbi miniszter neve is felmerült a jelöltek között Fotó: AFP

A régi-új jelölt ismét a játékban?