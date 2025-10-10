Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Ki lehet Franciaország következő miniszterelnöke?

Emmanuel Macron, Franciaország elnöke péntek estig dönt az ország új miniszterelnökének kinevezéséről, miután Sébastien Lecornu lemondott tisztségéről. A lehetséges jelöltek között szerepel Jean-Louis Borloo korábbi miniszter és a szocialista Boris Vallaud is, ám egyikük sem garantál teljesen problémamentes kinevezést. A jelenlegi politikai patthelyzetben Macron számára komoly kihívás, hogy olyan kormányfőt találjon, aki képes stabilizálni Franciaországot és mérsékelni az államháztartási hiányt. Ő lesz egyben Macron hatodik miniszterelnöke a 2022-es újraválasztása óta.

Sebők Barbara
2025. 10. 10. 10:24
Franciaország elnöke, Emmanuel Macron hivatalától jelezték, hogy péntek estig dönt az ország új miniszterelnökének személyéről. Az újdonsült vezető Sébastien Lecornu helyét veszi át, akinek kormánya hétfőn mondott le, mindössze 14 órával hivatalba lépése után. A következő kormányfő lesz Macron hatodik miniszterelnöke a 2022-es újraválasztása óta. Az új vezető előtt komoly feladatok állnak: olyan költségvetést kell előterjesztenie, amely mérsékli az államháztartási hiányt, miközben egyre nő az aggodalom, hogy az eurózóna második legnagyobb gazdasága összeomlás felé halad – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.

Ki lehet Franciaország következő miniszterelnöke?

Az elmúlt napokban Jean-Louis Borloo korábbi miniszter neve is felmerült a jelöltek között, mivel egyik legfőbb erőssége – egy névtelen kormányzati tanácsadó szerint – hogy nem az az ember, aki még a legegyszerűbb dolgokhoz is az elnök engedélyét kéri.

Borloo, akárcsak Macron, a politikai centrumhoz tartozik, de nem tagja az elnök szűk politikai körének. Korábban ő hozta létre az UDI nevű kis centrista pártot, és sokkal függetlenebbnek tartják Macrontól, mint a többi centristát. Emellett Borloo képes megszólítani a baloldali szavazókat is, akik így nem tekintenének rá egyszerűen Macron embereként – mondta a Reneszánsz párt egyik parlamenti tanácsadója.

Bruno Retailleau csütörtök reggel találkozott Borloo-val, és a 74 éves politikust „felforgatónak” nevezte, aki sem baloldali, sem Macron-közeli, és számára ezek a fő szempontok egy új miniszterelnök támogatásánál.

Franciaországnak tapasztalt kormányfőre lenne szüksége, Borloo azonban 2014-ben visszavonult az aktív politikától. 

Ebből kifolyólag a francia Szocialista Párt már jelezte, hogy számukra Borloo nem elfogadható jelölt.

French former minister Jean-Louis Borloo arrives to attend the 36th National Convention of Intercommunalities in Aussonne, south-western France, on October 9, 2025. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
Az elmúlt napokban Jean-Louis Borloo, korábbi miniszter neve is felmerült a jelöltek között Fotó: AFP

A régi-új jelölt ismét a játékban?

Sébastien Lecornu azt állítja, hogy nem érdekli a következő miniszterelnök személye, ám a hírek szerint szeretné visszaszerezni a pozíciót. Lecornu hétfő reggel mondott le a tisztségről, ezzel elindítva a jelenlegi politikai válságot, majd Macron megbízta, hogy 48 órán belül találjon megoldást a helyzetre. A 39 éves politikus ezután két napot töltött politikai frakciókkal való egyeztetéssel, és néhány nyilvános szereplésében derűlátóan nyilatkozott. 

Egy szerdai interjúban arról számolt be, hogy egy olyan költségvetési terven dolgozik, amely alapot szolgáltathat a parlamenti vitákhoz.

De ha minden a tervek szerint halad, miért távozna Lecornu? – merült fel a kérdés, különösen miután a Le Parisien arról számolt be, hogy hamarosan visszakerülhet a miniszterelnöki posztra. Azóta Lecornu munkatársai cáfolták a visszatérésről szóló értesüléseket.

French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu gives a statement on the sidelines of his talks with political parties' leaders in a bid to form a coalition government, able to pass an austerity budget through parliament, at the Hotel Matignon in Paris on October 8, 2025. The clock ticked down for France's President to find an exit from his worst domestic crisis, after his first prime minister and one-time ally urged him to resign.The prime minister, the third premier since those polls, on October 5, 2025 threw in the towel just hours after broad rejection of his new cabinet. (Photo by Stephanie Lecocq / POOL / AFP)
Sébastien Lecornu azt állítja, hogy nem érdekli a következő miniszterelnök személye Fotó: AFP

Kaphat-e a baloldal szerepet Franciaország vezetésében?

A héten olyan hírek jelentek meg, hogy Macron esetleg baloldali miniszterelnök kinevezését mérlegeli, miután az elmúlt év során három egymást követő centrista és jobbközép kormány megbukott. Boris Vallaud, a Szocialista Párt frakcióvezetője, megfelelhet ennek a feltételnek.

A további lehetséges jelöltekről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat bővebben.

Borítókép: Franciaország elnöke, Emmanuel Macron hivatalától jelezték, hogy péntek estig dönt az ország új miniszterelnökének személyéről (Fotó: AFP)

