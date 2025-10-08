Franciaországkormányminiszterelnök

Sébastien Lecornu: 48 órán belül új kormányfője lehet Franciaországnak

Sébastien Lecornu leköszönő francia kormányfő azt tanácsolta Emmanuel Macron elnöknek, hogy ne írjon ki előre hozott törvényhozási választásokat, hanem nevezzen ki új kormányfőt a következő 48 órában, mivel úgy véli, van lehetőség megállapodásra az ország stabilizálása érdekében.

Forrás: MTI2025. 10. 08. 21:16
Sebastien Lecornu televíziós interjút ad
A France 2 közszolgálati televíziónak adott interjújában Lecornu kijelentette: a küldetésem véget ért, utalva arra, hogy teljesítette Macron felkérését a politikai egyezségek feltérképezésére az ország stabilitása érdekében. 

Macron hétfőn fogadta el Lecornu lemondását, de még aznap felkérte az ügyvivőként a posztján maradó miniszterelnököt, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és szerda estig folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról, azaz a kormánykoalíció egyben tartásáról.

A szeptember 9-én kinevezett Lecornu lemondását hétfőn fogadta el Macron. A kormányfő akkor úgy nyilatkozott, már nem teljesülnek a feltételek ahhoz, hogy posztján maradjon. 

Úgy vélte: a kormány a múlt hétvégén bejelentett összetétele felébresztette egyes pártok étvágyát, és hozzátette: álláspontja szerint az ország érdekeit a pártokéi fölé kellene helyezni. 

Szavai szerint szerette volna előbbre vinni azokat a témákat, amelyekkel eddig egy helyben topogtak, és kidolgozni egy útitervet arra, hogy kivezesse az országot a válságból.

Sébastien Lecornut a francia elnök szeptember 9-én nevezte ki kormányfőnek, egy éven belül ő a harmadik miniszterelnök Franciaországban.

Borítókép: Sébastien Lecornut (Fotó: AFP)

