Sébastien Lecornu: 48 órán belül új kormányfője lehet Franciaországnak

A France 2 közszolgálati televíziónak adott interjújában Lecornu kijelentette: a küldetésem véget ért, utalva arra, hogy teljesítette Macron felkérését a politikai egyezségek feltérképezésére az ország stabilitása érdekében.

Macron hétfőn fogadta el Lecornu lemondását, de még aznap felkérte az ügyvivőként a posztján maradó miniszterelnököt, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és szerda estig folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról, azaz a kormánykoalíció egyben tartásáról.

A szeptember 9-én kinevezett Lecornu lemondását hétfőn fogadta el Macron. A kormányfő akkor úgy nyilatkozott, már nem teljesülnek a feltételek ahhoz, hogy posztján maradjon.

Úgy vélte: a kormány a múlt hétvégén bejelentett összetétele felébresztette egyes pártok étvágyát, és hozzátette: álláspontja szerint az ország érdekeit a pártokéi fölé kellene helyezni.

Szavai szerint szerette volna előbbre vinni azokat a témákat, amelyekkel eddig egy helyben topogtak, és kidolgozni egy útitervet arra, hogy kivezesse az országot a válságból.

Sébastien Lecornut a francia elnök szeptember 9-én nevezte ki kormányfőnek, egy éven belül ő a harmadik miniszterelnök Franciaországban.

Borítókép: Sébastien Lecornut (Fotó: AFP)