Megbukott a francia miniszterelnök

Francois Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a kormánya ellen intézett bizalmi szavazást. Mindössze kilenc hónappal hivatalba lépése után megbukott a kormánya.

Fotó: AFP

A francia nemzetgyűlés 364 szavazattal 194 ellenében megszavazta a hivatalából való eltávolítását és kisebbségi kormányának megbuktatását.

További 25 képviselő tartózkodott.

Bayrou a szavazás előtti felszólalásában beszélt arról, hogy miért írta ki magáról a szavazást. Mint mondta, „a legnagyobb kockázat az volt, ha egyáltalán nem veszünk részt egy szavazáson, ha folytatjuk... a szokásos politikát, ha folytatjuk... amíg el nem érjük a szakadék szélét”.

Beszédében figyelmeztette a politikusokat, hogy az államadósságnak – amely jelenleg a GDP 113,9 százalékát teszi ki – „ára van”, és azzal érvelt, hogy „nemzetünk egész modelljét újra kell találni”. Mint mondta, Franciaország fiataljai az adósság „rabszolgaságának” áldozatai lesznek, és hozzátette: „Nem fogunk nyugdíjat kapni – a nyugdíjak soha nem lesznek a mieink”.

Önöknek megvan a hatalmuk, hogy megbuktassák a kormányt, de nincs hatalmuk, hogy eltüntessék a valóságot

– fogalmazott a kormányfő.