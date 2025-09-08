FranciaországkormányFrancois Bayrou

Megbukott a francia miniszterelnök

A francia miniszterelnök köteles benyújtani kisebbségi kormánya lemondását, miután elvesztette a hétfői bizalmi szavazást. Francois Bayrou mindössze kilenc hónap hivatalban töltött idő után bukott meg.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 19:11
Francois Bayrou Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: AFP
Francois Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a kormánya ellen intézett bizalmi szavazást. Mindössze kilenc hónappal hivatalba lépése után megbukott a kormánya.

A francia nemzetgyűlés 364 szavazattal 194 ellenében megszavazta a hivatalából való eltávolítását és kisebbségi kormányának megbuktatását.

További 25 képviselő tartózkodott.

Bayrou a szavazás előtti felszólalásában beszélt arról, hogy miért írta ki magáról a szavazást. Mint mondta, „a legnagyobb kockázat az volt, ha egyáltalán nem veszünk részt egy szavazáson, ha folytatjuk... a szokásos politikát, ha folytatjuk... amíg el nem érjük a szakadék szélét”.

Beszédében figyelmeztette a politikusokat, hogy az államadósságnak – amely jelenleg a GDP 113,9 százalékát teszi ki – „ára van”, és azzal érvelt, hogy „nemzetünk egész modelljét újra kell találni”. Mint mondta, Franciaország fiataljai az adósság „rabszolgaságának” áldozatai lesznek, és hozzátette: „Nem fogunk nyugdíjat kapni – a nyugdíjak soha nem lesznek a mieink”.

Önöknek megvan a hatalmuk, hogy megbuktassák a kormányt, de nincs hatalmuk, hogy eltüntessék a valóságot

– fogalmazott a kormányfő.

Bayrou várhatóan kedden reggel nyújtja be lemondását Emmanuel Macron francia elnöknek – írja a CNN amerikai hírtelevízió. A kialakult helyzetnek komoly gazdasági hatása is lehet, a francia állampapírok hozama máris az egekbe szökött, pénteken pedig akár leminősítés is várhat a francia államadósságra, ami a szakértők szerint 

újabb csapást mérne az ország gazdasági helyzetére.

A miniszterelnök bukása után Macron előtt alapvetően két lehetőség áll, vagy feloszlathatja a parlamentet, és új választásokat ír ki, ahogy azt Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés szorgalmazza, vagy ideiglenes kormányt nevez ki, amelynek élére Sebastien Lecornu hadügyminiszter vagy Gerald Darmanin igazságügyi miniszter a legesélyesebb jelöltek, azonban az ő esetükben is kérdéses, hogy mennyi ideig tudnák megtartani a hatalmat.

