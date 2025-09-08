Franciaország politikai válságban

Franciaország jobbra tolódik

A helyzetet Macron döntései is súlyosbították. A tavalyi választások után a baloldali szövetség szerezte a legtöbb mandátumot, ám Macron mégis kétszer is a konzervatív oldalról nevezett ki kormányfőt. Így közvetve a jobboldali Le Pen-pártnak lett kulcsszerepe a kormány fenntartásában. Eközben a baloldallal való szakítás tovább mélyítette a politikai szakadékokat.

Van kiút?

A politológusok szerint a legfőbb gond maga a választási rendszer, amely torzítja a képviseletet és táplálja a kiábrándultságot. Egy arányos rendszer – a német modellhez hasonlóan – rákényszerítené a pártokat a közös programok kidolgozására és a koalíciós kormányzásra. Franciaországban azonban a kompromisszum továbbra is gyanús szó.

Az újabb előre hozott választások aligha hoznának megoldást: a felmérések szerint a parlament háromosztatúsága fennmaradna, legfeljebb a Nemzeti Tömörülés erősödne tovább. Macron visszalépést kizárt, de újabb miniszterelnök kinevezésére készül. Lehetséges, hogy ezúttal a baloldalról választ – ám ennek ára az adóemelés lehet, amit Macron eddig mereven ellenzett.

Franciaország ma a politikai bénultság állapotában van. Amíg Macron nem találja meg a módját annak, hogy valódi parlamenti többséget kovácsoljon, addig a válság tartós marad – és könnyen gazdasági következményekkel is járhat, ha a költségvetési viták megbénítják az államot.