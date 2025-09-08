FranciaországkormányMacronválságFrancois Bayrou

Franciaország politikai válságban

Franciaország ismét politikai válság küszöbén áll. Francois Bayrou miniszterelnök a mai napon bizalmi szavazást kér a Nemzetgyűlésben. Amennyiben elbukik, Emmanuel Macron elnöknek új kormányfőt kell keresnie – vagy akár újabb előre hozott választások is jöhetnek. Egyre világosabb: a stabilitás hiánycikk a francia politikában.

Szabó István
Forrás: Tagesschau
2025. 09. 08. 10:01
Emmanuel Macron francia elnök magánya Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
A jelenlegi krízis nem pusztán a költségvetési vitáról szól – ez csupán a mélyebb problémák tünete, írja a Tagesschau.

Franciaország
Emmanuel Macron francia elnök kezet fog Francois Bayrou francia miniszterelnökkel (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Politológusok szerint három tényező bénítja a francia demokráciát: a politikai rendszer – a többségi választási rendszer csak a győztest jutalmazza, így kizárja a kompromisszumokat; a politikai kultúra – a francia közéletben a kompromisszum gyanús és gyengeségnek számít és Emmanuel Macron – aki a középre pozicionált politikájával egyszerre próbálta gyengíteni a jobb- és baloldali kihívóit, ám ezzel inkább növelte a szakadékot.

Bastien François, a párizsi Sorbonne politológusa szerint abszurd helyzet alakult ki:

Egy évre nevez ki Macron olyan miniszterelnököket, akiknek nincs érdemi programjuk és saját táborukban sem élveznek széles támogatást. Ezek a kormányok nem kormányoznak – ez lenyűgöző, de egyben tragikus is.

Macron rossz kockázatvállalása

A 2024 nyarán elrendelt előre hozott választásokkal Macron eredetileg világosabb parlamenti erőviszonyokat akart teremteni, hogy megállítsa a jobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) előretörését. A húzás azonban visszafelé sült el: a kormányzó tábor elveszítette törékeny többségét is. Azóta a miniszterelnöknek – előbb Michel Barniernek, majd Francois Bayrounak – képtelen feladat jutott: többséget kellett keresniük egy olyan rendszerben, amelyet soha nem koalíciós kormányzásra terveztek.

Marine Le President of Rassemblement National parliamentary group Marine Le Pen waves at the audience as she arrives to deliver a speech during a meeting marking the start of the political year in Henin-Beaumont, northern France, on September 7, 2025. (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője az észak-franciaországi Henin-Beaumont-ban, 2025. szeptember 7-én (Fotó: AFP/Francois Lo Presti)

Franciaország jobbra tolódik

A helyzetet Macron döntései is súlyosbították. A tavalyi választások után a baloldali szövetség szerezte a legtöbb mandátumot, ám Macron mégis kétszer is a konzervatív oldalról nevezett ki kormányfőt. Így közvetve a jobboldali Le Pen-pártnak lett kulcsszerepe a kormány fenntartásában. Eközben a baloldallal való szakítás tovább mélyítette a politikai szakadékokat.

Van kiút?

A politológusok szerint a legfőbb gond maga a választási rendszer, amely torzítja a képviseletet és táplálja a kiábrándultságot. Egy arányos rendszer – a német modellhez hasonlóan – rákényszerítené a pártokat a közös programok kidolgozására és a koalíciós kormányzásra. Franciaországban azonban a kompromisszum továbbra is gyanús szó.

Az újabb előre hozott választások aligha hoznának megoldást: a felmérések szerint a parlament háromosztatúsága fennmaradna, legfeljebb a Nemzeti Tömörülés erősödne tovább. Macron visszalépést kizárt, de újabb miniszterelnök kinevezésére készül. Lehetséges, hogy ezúttal a baloldalról választ – ám ennek ára az adóemelés lehet, amit Macron eddig mereven ellenzett.

Franciaország ma a politikai bénultság állapotában van. Amíg Macron nem találja meg a módját annak, hogy valódi parlamenti többséget kovácsoljon, addig a válság tartós marad – és könnyen gazdasági következményekkel is járhat, ha a költségvetési viták megbénítják az államot.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök magánya (Fotó: AFP/Ludivic Marin)
 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fontos híreink

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

