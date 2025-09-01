Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

Le Pen a végsőkig is elmegy, bukhat a francia kormány

Franciaországban egyre rosszabb a helyzet, ezt pedig még a kormányzat is érzi. Sokan azt gondolták, hogy az ellene felhozott vádak és a politikai tisztségért való indulás tilalma elég lesz, hogy Marine Le Pen csillaga lefelé íveljen, azonban a valóság ennek a szöges ellentéte. Úgy tűnik, a francia kormány hamarosan megbukik, és ebben döntő szerepe lesz Le Pennek.

Brém-Nagy Márton
2025. 09. 01. 17:09
Marine Le Pen
Marine Le Pen Forrás: AFP
Francois Bayrou francia miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök is elszámolhatta magát. Így lehetne leírni a francia politika jelenlegi helyzetét, miután Marine Le Pent nemcsak hogy nem állította meg a politikai tisztségekért való indulás tilalma, de a jobboldali politikus talán minden eddiginél elszántabb, hogy megragadja a lehetőséget. 

Le Pen kész a végsőkig is elmenni
Le Pen kész a végsőkig is elmenni 
Fotó: QUENTIN DE GROEVE/Hans Lucas

Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés ma már minden kétséget kizáróan vezető politikai erő Franciaországban. A párt sikerét erősítette az is, hogy jelenleg a kormány egy 43,8 milliárd eurós megszorítást tervez, amelyet nem igazán támogatnak a franciák. Eközben pedig a migrációs politikának is meglettek a maga következményei. A párhuzamos társadalom veszélye ma már nagyon is valós az országban, a bűnözés pedig soha nem látott mértékben nő. 

Macron és Bayrou tehát szép nagy gödröt ásott magának és mindent feltett egy lapra. 

A Nemzeti Tömörülés ugyanis hiába erős, Marine Le Pent a bíróság elítélte sikkasztásért. Ennek kapcsán ugyan a politikus már többször is jelezte, hogy koholt vádakról van szó, azonban ettől még a bíróság eltiltotta a politikai tisztségek viselésétől. 

Macron és a miniszterelnök ebben a helyzetben döntött úgy, hogy tizenkilencre lapot húz.

Bayrou nemrég bejelentette, hogy szeptember 8-án bizalmatlansági szavazást kezdeményez a megszorításokkal teli költségvetésről. Ez azonban lényegében annyit jelentett, hogy Macron és Bayrou bízott abban, hogy Le Pen nem fog a kormány ellen szavazni a nemzetgyűlésben, hiszen úgysem indulhat a választáson a tiltás miatt. Titkon pedig remélték, hogy Le Pen – egyébként magasan szárnyaló – csillaga végleg a horizont mögé bukik egy kihagyott választás után.

Úgy fest azonban, hogy Le Pen is lapot húzott, neki viszont még be is jöhet a lépés.

Le Pen a végsőkig elmegy

Alig telt el egy óra a bizalmatlansági szavazás bejelentése után, Le Pen már akcióba is lendült. Közösségi oldalán megfogadta, hogy minden erejével a kormány megbuktatásán lesz. 

A jobboldali politikus egyértelművé tette, hogy a „nyolcévnyi macronizmust” teszi azért felelőssé, hogy mára Franciaország léte veszélybe került. 

Csak a feloszlatás teszi lehetővé a francia nép számára, hogy megválassza a sorsát, a Nemzeti Tömörüléssel való talpra állást.

– fogalmazott. Le Pen azonban nem egyedüliként áll szemben a miniszterelnökkel és költségvetésével. A baloldali pártok szintén jelezték, hogy elfogadhatatlan számukra a tervezet. Ez nem meglepő, miután a legutóbbi felmérések alapján a franciák több mint hatvan százaléka visszamenne a szavazófülkékhez, tudva, milyen intézkedésekre készül a kormány. Arról, hogy mi is pontosan Le Pen terve és mik a lehetőségei, azonban több elmélet is van. 

Egyes források szerint a politikus elfogadta, hogy nem indulhat a választáson, és Jordan Bardellát, a Nemzeti Tömörülés elnökét nevezné ki maga helyett. 

Ez azonban szembe megy a párt saját narratívájával is. A hírek szerint ugyanis Le Pen és csapata már hónapok óta konzultál jogászokkal arról, hogy hogyan lehetne megkerülni az ellene hozott ítélet tiltó aspektusát. Az egyik – az ügyre rálátó – forrás szerint a politikus és csapata most azt fontolgatja, hogy az alkotmánybíróságon támadja meg a tiltó ítéletet. 

Ez azonban még a jövő zenéje. 

Annyi bizonyos, hogy a Nemzeti Párt szóvivője a Le Pen indulását firtató kérdésekre egyértelmű választ adott. „Marine Le Pen soha nem adja fel. Nem tudja elfogadni, hogy az ellenzék vezetője nem indulhat a választásokon” – fogalmazott.
Macronnak pedig még sokba kerülhet majd, hogy lenézte ellenfelét. 

Borítókép: Marine Le Pen (Fotó: AFP)

